OpenAI medstifter Sutskever forlader firmaet

OpenAI-medstifter, Ilya Sutskever, annoncerer sin afgang fra AI-startup. Han fokuserer nu på personlige projekter og roser OpenAI's mirakuløse udvikling.

16 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

OpenAI's medstifter Ilya Sutskever annoncerede sin afgang tirsdag fra startup'en, der antændte en teknologisk race inden for kunstig intelligens med udgivelsen af ChatGPT. Sutskever, der er OpenAI's chefforsker, sad i bestyrelsen, der stemte for at fjerne administrerende direktør og medstifter Sam Altman i november sidste år.

Fjernelsen af Altman kastede startup'en fra San Francisco ud i kaos, men bestyrelsen hyrede Altman tilbage nogle dage senere, efter at medarbejdere og investorer gjorde oprør. Sutskever's plads i bestyrelsen blev ikke fornyet, men han fortsatte i sin stilling hos OpenAI.

"Det har været en ære og et privilegium at have arbejdet sammen, og jeg vil savne alle inderligt", sagde Sutskever om sine kolleger. Han tilføjede, at han vil fokusere på et personligt projekt. OpenAI frigav mandag en højere præsterende og endnu mere menneskeagtig version af den kunstige intelligens teknologi, der ligger til grund for ChatGPT, og gjorde den gratis for alle brugere.

Den nye model, GPT-4o, vil blive rullet ud i OpenAI's produkter over de næste par uger, sagde virksomheden, og betalende kunder vil have ubegrænset adgang til værktøjet. Virksomheden sagde, at modellen kunne generere indhold eller forstå kommandoer i tale, tekst eller billeder. "Det føles som AI fra filmene", sagde Altman i et blogindlæg. OpenAI og Microsoft er i en intens rivalisering med Google om at være generative AI's største aktør, men Facebook-ejede Meta og nyopstartede Anthropic laver også store fremstød for at konkurrere.

Dagen vil komme, hvor "digitale hjerner vil blive lige så gode og endda bedre end vores egne," sagde Sutskever under et foredrag på et TED AI-topmøde i San Francisco sidste år.