PS5 opdatering tilføjer nye funktioner

25 jan. 2024 kl. 09:22 Af Maria DEL:

Sony har lige udrullet PS5-opdatering 24.01-08.60.00.04, som ikke er din sædvanlige stabilitetsopdatering, men snarere tilføjer nye funktioner. Denne opdatering har tilføjet en række nye funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen for PS5-ejere rundt om i verden. En af de mest bemærkelsesværdige funktioner i denne opdatering er en opgradering af enhedssoftwaren til PULSE Elite trådløse headset og PULSE Explore trådløse øretelefoner.

Denne opdatering er designet til at forbedre lydkvaliteten og brugeroplevelsen for disse enheder, hvilket gør dem endnu mere uundværlige for de hardcore gamere derude. Men det er ikke alt. Den nye PS5-systemopdatering, der udkom den 24. januar, indeholder en række andre nye funktioner. En af dem er en funktion i Parties, der giver spillerne mulighed for nemt at genstarte en fra deres "Recent" faner. Dette er en velkommen forbedring, der gør det lettere for spillere at genoptage deres spilsessioner, uden at skulle navigere gennem en række menuer.