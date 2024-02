PS5 software beta opdatering

Ny PlayStation 5 systemsoftware beta fra Sony er på vej! Forbedringer til DualSense controller, skærminteraktioner og mere. Læs mere her.

8 feb. 2024 kl. 09:10 Af Maria DEL:

Sony har officielt annonceret udrulningen af en ny PlayStation 5 systemsoftware beta. Dette skridt er taget for at forbedre brugeroplevelsen og gøre den mere interaktiv og engagerende. Denne nye beta-version introducerer flere nyskabende funktioner. For det første er der indbyggede mikrofon- og højttalerforbedringer til DualSense trådløse controller.

Dette vil forbedre lydkvaliteten og gøre spiloplevelsen mere realistisk. For det andet er Share Screen interaktioner blevet forbedret. Dette vil give spillerne mulighed for at dele deres spiloplevelser med venner og familie på en mere effektiv og problemfri måde.

Desuden har Sony inkluderet justeringer af lysstyrken på strømindikatoren. Dette vil give brugerne mulighed for at tilpasse lysstyrken på deres PlayStation 5 konsol efter deres præferencer, hvilket vil gøre det mere bekvemt at bruge i forskellige lysforhold. Beta adgangen er i øjeblikket begrænset til inviterede deltagere i udvalgte lande. Dette er imidlertid kun en del af en større plan, da Sony planlægger en fuld udrulning i de kommende måneder.

Denne udrulning vil give alle PlayStation 5 brugere mulighed for at opleve de nye funktioner og forbedringer. De brugere, der er blevet udvalgt til at deltage i betaen, vil modtage en email invitation, når den er tilgængelig til download. Dette giver disse heldige brugere en eksklusiv mulighed for at opleve det nye software før alle andre.