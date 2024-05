Samsung tjener stort på AI

Samsungs overskud stiger 10 gange med AI-drevne chipsalgsboom. Forventning om stærk efterspørgsel i 2. halvår!

30 apr. 2024 kl. 11:36 Af Maria DEL:

Samsung Electronics sagde tirsdag, at de forventede en stærk efterspørgsel efter kunstig intelligens i andet halvår, hvilket ville drive salget af hukommelseschips og teknologiske enheder. Dette skete, da de rapporterede en mere end 10-gange stigning i overskud for første kvartal.

Salget af Samsungs hukommelseschips steg næsten dobbelt så meget i første kvartal sammenlignet med året før, da priserne steg kraftigt fra en alvorlig nedgang, takket være AI-boomet. Kunstig intelligens er en teknologi, der bevæger sig fremad med eksplosiv fart. Den er ved at blive en integreret del af vores daglige liv, fra stemmestyrede assistenter til selvkørende biler.

Samsung, der er en af verdens største producenter af hukommelseschips, står i en unik position for at drage fordel af denne vækst. Med den stigende efterspørgsel efter AI-drevne produkter forventes det, at salget af deres produkter vil fortsætte med at stige.

Desuden, med den løbende teknologiske udvikling og investering inden for området, forventes det, at Samsung vil forblive en væsentlig aktør i AI-industrien. Med dette i tankerne ser fremtiden lys ud for Samsung, da de fortsætter med at bane vejen for fremtidens teknologi.