Tech-giganter driver cloud boom med AI

Microsoft's Azure og Google Cloud overgår forventningerne med vækstrater på henholdsvis 31% og 28%. AI teknologi driver væksten.

2 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Nylige rapporter fra tre store aktører på Wall Street indikerer en stigning i salget inden for deres Cloud Computing divisioner, primært tilskrevet den voksende interesse for kunstig intelligens (AI) blandt erhvervskunder. Amazon.com, Microsoft og Alphabet har alle oversteget salgsforventningerne i deres respektive Cloud Computing sektorer, hvilket fremhæver den betydelige vækst i det $270 milliarder store klimainfrastruktur marked.

Markedet har længe været en vigtig indtægtskilde for disse virksomheder, især Amazon.com, Microsoft og Alphabet, hvis aktier har nået rekordhøjder på grund af optimisme omkring AI-teknologi. Erhvervskunder, efter at have skruet ned for udgifterne sidste år for at begrænse omkostningerne, reinvestere nu i Cloud Computing-tjenester. Amazon, i særdeleshed, annoncerede, at dens Cloud Computing afdeling, AWS, oplevede en vækst på 17 procent i første kvartal, der overstiger Wall Street-forventningerne på 15 procent og opnåede en milepæl på 100 milliarder dollars i årlig indtægt.

På samme måde rapporterede Microsoft's Azure og Google Cloud vækstrater over forventningerne, med henholdsvis 31 procent og 28 procent, i samme periode. Analytikere observerer, at AI spiller en afgørende rolle i at drive denne vækst, sammen med øget forbrug på tværs af andre Cloud Computing tjenester. Ifølge Gil Luria, en analytiker hos DA Davidson & Co, er den samtidige vækst i AI-vedtagelse og generel Cloud Computing tydelig på tværs af AWS, Microsoft Azure og Google Cloud. På trods af den udfordrende forretningsmiljø skabt af COVID-19-pandemien, har klimainfrastrukturindustrien vist sig at være modstandsdygtig.

Virksomheder har i stigende grad vendt sig mod AI-løsninger, hvilket bidrager til en stabil stigning i efterspørgslen efter Cloud Computing tjenester. Microsoft CEO Satya Nadella fremhævede den voksende vedtagelse af Azure AI-tjenester, hvor over 65 procent af Fortune 500-virksomheder nu bruger Azure OpenAI Service. AI-tjenester bidrog betydeligt til Azures vækst. Google Cloud har også set betydelig vedtagelse, med mere end 60 procent af finansierede genrative AI-startups og næsten 90 procent af genAI-unicorner, der bruger deres tjenester, ifølge Alphabet CEO Sundar Pichai.

Analytikere forudser en fortsat migration af arbejdsbyrder til skyen, med en konsolidering af IT-udgifter mod de større Cloud Computing platforme, kendt som hyperscalers. Disse udbydere, karakteriseret ved omfattende datacenter netværker og omfattende service tilbud, er i stigende grad foretrukket af virksomheder der søger end-to-end arbejdsbyrde support.