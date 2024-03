Tidligere Google-ingeniør tiltalt for tyveri af AI-hemmeligheder

Linwei Ding, kendt som Leon Ding, er anklaget for tyveri af fire handelshemmeligheder. Den 38-årige kinesiske statsborger blev arresteret i sit hjem i Newark, Californien. Ifølge anklagen stjal Ding detaljerede oplysninger om Google's supercomputer datacentre, hvilket kan påvirke national sikkerhed.

7 mar. 2024 kl. 10:01 Af Maria DEL:

Linwei Ding, også kendt som Leon Ding, blev anklaget tirsdag af en føderal jury i San Francisco for fire tilfælde af tyveri af forretningshemmeligheder. Den 38-årige kinesiske statsborger blev arresteret onsdag morgen i sit hjem i Newark, Californien. Ding's anklage blev afsløret lidt over et år efter, at Biden-administrationen oprettede en tværmyndighedsgruppe for at forhindre, at avanceret teknologi blev tilegnet af lande som Kina og Rusland, eller potentielt truer national sikkerhed.

"Justitsministeriet vil bare ikke tolerere tyveri af vores forretningshemmeligheder og efterretninger," sagde justitsminister Merrick Garland på en konference i San Francisco. Ifølge anklagen stjal Ding detaljerede oplysninger om den hardware-infrastruktur og softwareplatform, der lader Googles supercomputer datacentre træne store AI-modeller gennem maskinlæring.

De stjålne oplysninger inkluderede detaljer om chips og systemer samt software, der hjælper med at drive en supercomputer, "i stand til at udføre på skæringen af maskinlæring og AI-teknologi," sagde anklagen. Google designede nogle af de angiveligt stjålne chip planer for at få en fordel over cloud computing konkurrenter Amazon.com og Microsoft, som designer deres egne, og reducere deres afhængighed af chips fra Nvidia.

Ding, der blev ansat af Google i 2019, begyndte angiveligt sin tyveri tre år senere, mens han blev kontaktet for at blive Chief Technology Officer for et kinesisk tech-firma. Inden maj 2023 havde han uploadet mere end 500 fortrolige filer. Anklagen sagde, at Ding stiftede sit eget teknologiselskab den måned og cirkulerede et dokument i en chatgruppe, der sagde, "Vi har erfaring med Googles "ten-thousand-card computational power platform" vi skal bare reproducere og opgradere den."

Google blev mistænksom over for Ding i december 2023 og tog hans bærbare computer den 4. januar 2024, dagen før Ding planlagde at opsige. Jose Castaneda, en talsmand for Google, sagde: "Vi har strenge forholdsregler for at forhindre tyveri af vores fortrolige kommercielle oplysninger og forretningshemmeligheder. Efter en undersøgelse fandt vi, at denne medarbejder stjal adskillige dokumenter, og vi henviste hurtigt sagen til retshåndhævelsen." Ding står over for op til 10 års fængsel og en bøde på $250.000 for hvert anklagepunkt.