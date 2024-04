UK overvåger Microsoft og Amazons AI-partnerskaber

CMA inviterer interesserede parter til kommentarer om seneste AI-aftaler mellem Microsoft og Amazon. Bekymringer om indvirkningen på konkurrencen i UK. Deadline 9. maj 2024.

26 apr. 2024 kl. 09:09 Af Maria DEL:

Det britiske konkurrencetilsyn, Konkurrence- og Markedsstyrelsen (CMA), søger synspunkter fra interessenter forud for en undersøgelse af nylige kunstig intelligens (AI)-aftaler indgået af Microsoft og Amazon. I de seneste år har Big Tech-selskaber investeret kraftigt i generative AI-startups. Sådanne partnerskaber og aftaler på AI-markedet er blevet en bekymring for CMA.

Regulatoren har nu inviteret "interesserede tredjeparter" til at kommentere, om de nylige partnerskaber og aftaler vedrørende Microsoft og Amazon falder inden for britiske fusionregler, og hvilken indvirkning disse aftaler kan have på konkurrencen i Storbritannien.

Dette inkluderer Microsofts partnerskab med den franske startup Mistral AI, der blev grundlagt i april 2023 af tidligere ansatte fra Meta Platforms og Google DeepMind. Derudover har Microsoft ansat en betydelig mængde tidligere medarbejdere fra det californiske startup Inflection AI.

CMA's bekymringer med Amazon ligger i dets $4 mia. investering i Anthropic, en startup grundlagt af tidligere medlemmer af ChatGPT-skaberen OpenAI. Deadline for tredjeparters kommentarer er 9. maj 2024. CMA vil derefter bruge disse kommentarer til at vurdere, om der skal foretages dybdegående antitrustundersøgelser.

"Vi vil objektivt og upartisk vurdere, om hver af disse aftaler overholder britiske fusionregler, og hvis de gør det, om de har nogen indvirkning på konkurrencen i Storbritannien," sagde Joel Bamford, direktør for fusioner hos CMA. Han tilføjede: "CMA har for nylig forpligtet sig til at øge brugen af sine fusion kontrolbeføjelser som en del af sin nylige AI Foundation Models-opdatering. Mens vi forbliver åbne og ikke har drage nogen konklusioner, er vores mål at forstå de komplekse partnerskaber og aftaler, der er i spil."

CMA undersøger allerede Microsofts $13 mia. investering i ChatGPT-udvikleren OpenAI. Det er ikke kun i Storbritannien - regulatorer rundt om i verden undersøger også partnerskaber og aftaler på AI-markeder. For eksempel vurderer EU-Kommissionen konkurrencen i "virtuelle verdener" og generative AI og har anmodet om information fra flere store digitale spillere for at "undersøge markedets dynamik" af partnerskaber i dette rum.

I USA leder Federal Trade Commission en igangværende undersøgelse af generative AI-investeringer foretaget af teknologiselskaber for at vurdere, om disse "investeringer og partnerskaber, forfulgt af dominerende virksomheder, kan risikere at forvrænge innovation og underminere fair konkurrence".