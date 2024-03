Verdens første AI-softwareingeniør Devin

Mød Devin, verdens første AI softwareingeniør. Devin kan skrive kode, løse ingeniør opgaver og har endda gennemført jobs på Upwork. Se fremtiden med AI nu.

14 mar. 2024 kl. 10:05 Af Maria DEL:

Cognition" delte på X deres seneste projekt, "Devin - verdens første AI-softwareingeniør". Virksomheden skrev, at Devin ikke kun kan skrive og skabe kode, men at han også har "fuldført rigtige opgaver på Upwork".

Upwork er en platform, der forbinder virksomheder med uafhængige fagfolk og bureauer. "Vi er glade for at præsentere Devin, den første AI-softwareingeniør. Devin er den nye state-of-the-art på SWE-Bench-kodeprøven, har bestået praktiske ingeniørinterviews fra førende AI-virksomheder, og har endda fuldført rigtige opgaver på Upwork", skrev Cognition.

Desuden kan Devin løse "ingeniøropgaver ved hjælp af sin egen shell, kodeeditor og webbrowser". I en efterfølgende kommentar til deres indlæg tilføjede AI-laboratoriet, at Devin kan "lære at bruge ukendte teknologier", "bidrage til modne produktionsrepositories" og "træne og finjustere sine egne AI-modeller".

Se denne tweet om 'AI-softwareingeniøren' Devin: Siden indlægget blev delt for en dag siden, har det samlet mere end 25,9 millioner visninger - og antallet stiger hurtigt. Delingen har også fået folk til at reagere forskelligt.

Hvad sagde X-brugere om 'verdens første AI-softwareingeniør':

"RIP mig, erstattet af en maskine, før jeg overhovedet har fået færdigheder og en grad", jokede en X-bruger.

"Vi havde en god tid, bro; nu bliver det en AI-verden," tilføjede en anden.

"Jeg forstår ikke, hvorfor udviklere frivilligt koder hele branchen ud af job. Jeg forstår, hvorfor virksomheder vil have dette, men jeg forstår ikke, hvorfor udviklere frivilligt gør dette og koder sig selv og alle andre ud af at få gode betalte jobs," spurgte en tredje.

Mens mange ikke var tilfredse med denne nye opfindelse, udtrykte nogle få spænding over det. Ligesom denne X-bruger, der skrev, "Kan ikke vente med at få tidlig adgang". En anden skrev, "Vil gerne have en invitation og teste det! Bare wow, så mange muligheder. Jeg har testet nogle AI-agenter i fortiden, men det her er en komplet pakke!"