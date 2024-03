Vestager advarer Apple og Meta om gebyrer

21 mar. 2024 kl. 09:56 Af Maria DEL:

Apple og Meta blev for nylig advaret af EU's antitrust chef, Margrethe Vestager, på grund af deres nye gebyrstrukturer. Efterfølgende har Vestager udtrykt bekymring for disse virksomheders tilgang til konkurrence. Vestager bemærkede, at sådanne gebyr og praksisser er i modstrid med målene i Digital Markets Act (DMA), der sigter mod at give brugerne et bredt udvalg af valgmuligheder og dermed begrænse brugeroplevelsen.

Apple's nye gebyrstruktur inkluderer en årlig kerne teknologigebyr på 50 eurocent for hver bruger. Virksomheden kræver, at de store app-udviklere betaler gebyret, herunder dem der ikke bruger Apple Pay-tjenesterne. De indførte gebyrændringer udløste flere reaktioner og kritik fra mange, herunder konkurrenter som Fortnite-skaberen Epic Games. Disse nye gebyrstrukturer har tiltrukket Vestager's opmærksomhed, og hun udtrykte sin utilfredshed under et eksklusivt interview med Reuters.

Hun fremhævede de faktorer, hendes agentur tager hensyn til, herunder om de nye gebyrer vil tillade brugerne at nyde fordelene ved DMA. Hvis EU opdager, at sådanne gebyrer strider imod DMA's bestemmelser, vil det ikke tøve med at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Vestager udtrykte også forbehold vedrørende Meta's nye gebyrer. I marts annoncerede Meta, at det har halveret sin månedlige abonnementspris for Facebook og Instagram. Den blev sænket fra 9,99 euro til 5,99 euro. Dog påpegede østrigske privatlivsaktivist Max Schrems, at gebyrets størrelse ikke er det afgørende issue. Vestager udtalte, at der er andre måder, virksomhederne kan monetisere deres tjenester på, herunder målrettede annoncer, der er baseret på forbrugernes data, uden at pålægge abonnementsgebyrer.

Ifølge Vestager er en anden monetiseringsmulighed visning af kontekstuelle annoncer. Hun bemærkede, at de vil indlede en dialog med Meta og derefter vurdere situationen for at beslutte, hvilket skridt der skal tages for at sikre overholdelse af DMA. Desuden advarede Vestager tech-virksomheder mod at undergrave konkurrenter for at afskrække brugere fra at skifte til andre tjenester. Hun bemærkede, at sådanne adfærd kan tiltrække antitrust-undersøgelser. Ifølge hende bør alle platforme have en fair og åben marked for at konkurrere sundt. Imidlertid nævnte Apple, at nogle af deres nylige ændringer kan udsætte brugere for sikkerhedstrusler.

Dette har allerede tiltrukket opmærksomhed. Vestager gentog, at præsentere platformen som usikker er uansvarligt, da sådanne sager ikke vedrører DMA, der primært fokuserer på at fremme sund konkurrence. Derudover nævnte Vestager, at feedback fra udviklere vil afgøre, om antitrust vil åbne undersøgelser for DMA-overtrædelser. DMA har seks børsnoterede virksomheder underlagt loven, herunder Apple, Amazon, Microsoft og Meta.