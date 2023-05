Vind stort med MSI Creator Awards 2023

Er du kreativt anlagt inden for grafisk design, 2D/3D animation eller film, så er der med MSI Creator Awards 2023 mulighed for at vinde præmier for over 450.000 kroner.

3 may. 2023 kl. 09:31 Af Kenneth Johansen

MSI har løftet sløret for MSI Creator Awards 2023, en konkurrence for de kreative sjæle med chancen for at vinde i tre kategorier: Grafisk design, 2D/3D-animation og film. De højest rangerede deltagere i hver kategori vil modtage en række imponerende præmier, herunder en pengepræmie på over 25.000 kroner, en avanceret MSI-laptop designet specielt til content creation samt en luksuriøs rejse med alt inkluderet til Adobe MAX til en værdi af over 30.000 kroner.

Derudover vil vindere blive eksponeret via MSI’s Adobe MAX-stand, MSI’s hjemmeside, sociale mediekanaler og endda have mulighed for at arbejde på fremtidige projekter med MSI.

Den globale konkurrence er skabt med det formål at fremvise de bedste værker fra talentfulde sjæle fra hele verden, samt efterfølgende støtte dem ved brug af den nyeste teknologi fra MSI. Vinderne af konkurrencen vil modtage omfattende international eksponering på Adobe MAX, MSI's hjemmeside og sociale medieplatforme, samt potentielle muligheder for at arbejde på fremtidige MSI-projekter.





MSI Creator Awards 2023 fremhæver de mest innovative og kreative skabere i tre kategorier: Grafisk design, 2D/3D-animation og film. Konkurrencen modtog tusindvis af imponerende kunstværker sidste år, og mere end ti tusinde mennesker stemte på deres favoritter.

Temaet for af dette års MSI Creator Awards er "Imagination Makes Creators." Konkurrencen centrerer sig om livets glæder og udfordrer deltagere i konkurrenten til at formidle deres vision gennem digital kunst. Konkurrencen er åben for deltagere fra hele verden, og bidrag vil blive accepteret fra den 20. april til den 20. juli 2023.

Vindere af MSI Creator Awards vil modtage præmier der omfatter en pengepræmie på over 25.000 kroner, en luksuriøs rejse, med alt inkluderet til Adobe MAX (inklusive flybillet, hotel, $200 stipendium til rejsen og et Adobe MAX 2023-pas), samt en MSI laptop fra Creator/ Studio serierne. Yderligere vil der være fremtidige muligheder for at arbejde på MSI-projekter og international eksponering gennem optræden på MSI's hjemmesider og sociale mediekanaler, samt på MSI's AdobeMAX-stand.

MSI Creator Awards giver kreative sjæle en platform til at fremvise deres talent og fejre deres præstationer. Konkurrencen forener teknologi med æstetik, og den nyeste teknologi i MSI’s bærbare computer udstyrer skaberne med pålidelige og robuste produkter. Vinderne af MSI Creator Awards vil blive annonceret i august 2023. Deltag i MSI Creator Awards, og slip din fantasi løs!

Alle der har lyst til at deltage kan gøre det her:

https://www.msi.com/Landing/creator-awards/en