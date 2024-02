Microsofts store OS-opdatering 2024

12 feb. 2024 kl. 10:21 Af Maria DEL:

Microsoft har annonceret, at deres årlige opdatering af funktioner til Windows vil være Windows 11 version 24H2. Dette blev annonceret i deres Windows 11 Insider Preview Build, og tyder på, at der vil være en årlig opdatering af funktioner i anden halvdel af kalenderåret. Denne udmelding reducerer chancerne for en Windows 12 release i løbet af året.

Tidligere blev det rapporteret, at Microsoft forventedes at afsløre deres næste store Windows-operativsystem i anden halvdel af 2024. Men med den årlige opdatering af Windows 11-funktioner, der kommer i anden halvdel af dette år, har virksomheden sandsynligvis udsat frigivelsen af Windows 12. Microsoft forventes at integrere flere AI-funktioner i det næste operativsystem.

Dette er i tråd med virksomhedens fortsatte fokus på at bygge intelligente systemer, der kan hjælpe brugerne med at øge deres produktivitet og effektivitet. Med hensyn til Windows 11 Insider Preview Build-annonceringen har Microsoft inkluderet et par bemærkelsesværdige funktioner. Blandt dem er support til sudo. Dette vil i bund og grund gøre det lettere for brugeren at køre kommandoer som administratorer, på samme måde som Linux.

Microsoft Copilot til Windows har også fået opdateringer. Brugere kan nu trække og slippe billeder på Copilot-ikonet for at sende dem til den AI-drevne chatbot. Sidste måned annoncerede Microsoft en ny abonnementsbaseret tier af deres Copilot, kaldet Copilot Pro. Den betalte tier af copilot giver adgang til OpenAI's mest avancerede GPT-4 Turbo-model, der blev lanceret i november sidste år.

Prissat til $20 pr. måned, tilbyder Pro-planen avancerede funktioner til at hjælpe enkeltpersoner med skrivning, kodning, design og forskning - sammenlignet med den gratis version af Copilot. Microsoft tilbyder også enterprise grade- Copilot til Microsoft 365-planen, som er prissat til $30 pr. måned.