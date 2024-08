'Black Myth: Wukong' slår rekorder

Black Myth: Wukong har solgt over 10 millioner kopier på tværs af alle platforme, med over 3 millioner samtidige spillere på alle platforme.

26 aug. 2024 kl. 13:00 Af Maria DEL:

Det kinesiske videospil "Black Myth: Wukong" har taget spilverdenen med storm, med over 10 millioner solgte kopier på tværs af alle platforme, annoncerede udvikleren Game Science. Betragtet som det første kinesisk-udviklede "Triple-A" spil, toppede "Black Myth: Wukong" listen over "mest spillede spil" på Steam, en førende spilplatform, blot en time efter dens debut.

Game Science afslørede, at spillet's højeste antal samtidige spillere på tværs af alle platforme oversteg 3 millioner. "Black Myth: Wukong" er inspireret af den klassiske kinesiske roman "Rejsen til Vesten." Historien følger eventyrene af en munk og hans tre disciple, med fokus på Sun Wukong, den legendariske Monkey King kendt for sine overnaturlige kræfter og skæve natur.

Med den første weekend overstået, forventer branchefolk at spilsalget vil fortsætte med at stige. Goldman Sachs havde tidligere anslået, at "Black Myth: Wukong" kunne opnå salg af 12 millioner kopier på Steam, generere over 3 milliarder yuan (ca. $420 millioner) i indtægter. I en optimistisk scenario, kunne spillet nå 20 millioner solgte enheder, med indtægter på over 5 milliarder yuan.





"Triple-A" spil, typisk defineret som "A lot of money, A lot of time og A lot of resources," er i et marked domineret af udviklere fra lande som Japan, USA og Frankrig. Pan Helin, medlem af en ekspertkomité under Ministeriet for Industri og Informationsteknologi, sagde at spillets lancering har øget forbruget i beslægtede sektorer og øget interessen for traditionel kinesisk kultur.

Fejret for sin rige kulturelle arv og moderne spil-æstetik, er "Black Myth: Wukong" blevet en sensation der går ud over bare gaming kredse. Dets hidtil usete succes har endda øget aktiekurserne for nogle virksomheder og stimuleret turismen i Shanxi-provinsen, et af hovedoptagelsesstederne for spillet.

Selvom de fleste spillere er fra Kina, spreder spillets popularitet sig hurtigt worldwide. Nogle entusiastiske fans har endda udarbejdet over 200 sider af baggrundsmateriale for at hjælpe internationale spillere med at forstå historiens dybe kulturelle rødder.

"Den globale spredning af spilkultur er ofte drevet af nysgerrighed og en følelse af mystik, to af de mest kraftfulde former for tiltrækning", sagde Yu Ranxing, medstifter af Game Science. "Vi håber at vise, at kinesiske spil også kan opnå verdensklasse-standarder gennem vores indsats," sagde Yu.

Kinas spil-marked udvikler sig mod en mere diversificeret konkurrence, og industrien gennemgår en periode med vækst og transformation, som Yu beskrev som en "usædvanlig mulighed."

Kina er det største spil-marked i verden, med salgsindtægter på over 300 milliarder yuan i 2023. Ifølge en brancherapport, nåede salgsindtægterne fra det kinesiske spil-marked 147,3 milliarder yuan i første halvdel af 2024, en stigning på 2,08 procent i forhold til året før, med antallet af brugere i Kina der når en rekordhøjde på 674 millioner.