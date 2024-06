Lego Horizon Adventures annonceret

Sony og Guerrilla Games har annonceret Lego Horizon Adventures. Og i en overraskende vending vil dette spil udkomme på flere platforme, inklusive PC. Ja, LEGO Horizon Adventures vil være tilgængeligt på allerede i slutningen af året!

Som spillets beskrivelse lyder:

"I en fjern fremtid er landet lavet af LEGO-klodser, og utrolige dinosaur-lignende maskiner strejfer rundt på Jorden. Aloy, spillets hovedperson, bliver fundet i en hule som baby og opdraget af en erfaren jæger kaldet Rost, som lærer hende naturens veje. En dag begiver Aloy sig ud på en rejse for at opdage sin sande skæbne. Vejledt af et tusind år gammelt hologram af en videnskabsmand kaldet Elisabet, må Aloy konfrontere Helis, lederen af en gruppe soltilbedere, der bøjer sig for en gammel ondskab indhyllet i mystik. Der er meget mere i vente for Aloy og hendes venner, da deres eventyr sender dem over de højeste bjerge og dybeste gryder - alt smukt genskabt i LEGO-elementer."





LEGO Horizon Adventures vil understøtte både sofa- og online co-op. Ifølge udviklerne er spillet designet til to-personers action uden behov for split-screen, hvilket giver familie og venner mulighed for at skabe forbindelser gennem samarbejdsspil.

James Windeler, narrative director hos Guerrilla Games, har afsløret, at LEGO Horizon Adventures vil bruge Unreal Engine 5. Desuden vil spillet have nogle Ray Tracing-effekter. Dog har vi ikke yderligere detaljer om dem endnu. Windeler hævder dog, at spillet vil dele nogle visuelle ligheder med Builder’s Journey.

LEGO Builder’s Journey havde fantastisk grafik på PC, med Ray Tracing-effekter som Ambient Occlusion, Global Illumination, Reflections og Shadows. Da det udkom, var det et af de bedste RT-spil. Så jeg er nysgerrig efter at se, om Horizon Adventures vil have de samme Ray Tracing-effekter på PC. Og hvad med Nanite? Et LEGO-spil føles som et perfekt match for UE5’s Nanite.

LEGO Horizon Adventures vil genfortælle historien om Horizon: Zero Dawn i LEGO-stil. Spillet vil bruge et hævet fast kamera perspektiv. Så forvent ikke et tredje-persons kamera som det, vi så i Guerrilla's spil.

