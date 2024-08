Kingdom Come: Deliverance 2 er blevet forsinket

Warhorse Studios har annonceret, at Kingdom Come: Deliverance 2 er blevet forsinket til næste år. Oprindeligt var spillet planlagt til udgivelse i 2024. Men som udviklerne udtalte , vil Kingdom Come 2 nu udkomme den 11. februar 2025.

16 aug. 2024 kl. 08:48 Af Maria DEL:

Udviklerne vil afsløre en 20-minutters gameplay-video på Gamescom 2024. Mit gæt er, at videoen vil give et smugkig på en af hovedmissionerne. Og da det muligvis indeholder rå gameplay-optagelser, bør det blive en spændende og fed forsmag. Så vi glæder os til at se det.

I Kingdom Come: Deliverance 2 vil spillerne påtage sig rollen som Henry af Skalitz, der bliver fanget i en medrivende fortælling om hævn, forræderi og opdagelse, mens han begiver sig ud på en episk rejse "fra en ydmyg smedje til kongernes hof", mens han søger mening i denne smukke, men brutale middelalderverden. Spillet er sat midt i kaosset af en borgerkrig i 1400-tallets Bøhmen.

Selvom Warhorse endnu ikke har delt spillets PC-krav, hævdede Daniel Vávra, at NVIDIA RTX 4080 Super kan køre Kingdom Come: Deliverance 2 med 60fps ved 4K/Meget Høje Indstillinger. Så dette bør give os en lille idé om, hvordan spillet kører på et high-end PC-system.

Vi ved også, at det vil understøtte både NVIDIA DLSS og AMD FSR ved lanceringen. Desuden vil spillet blive drevet af CRYENGINE. Så vi er spændt på at se det i aktion.