14 Minutters Alone in the Dark Gameplay

Edward Carnby er tilbage i Alone in the Dark 2024. Se 14 minutters gameplay (4K 60FPS) Udgivelsesdato 20. marts 2024.

20 mar. 2024 kl. 10:10 Af Maria DEL:

Alone in the Dark 2024 er en kommende genfortolkning af det ikoniske survival horror spil fra 1992. Udviklet af Pieces Interactive, bringer dette spil Edward Carnby tilbage i rampelyset. Spillet er indstillet i det gotiske sydlige Amerika og giver spillerne mulighed for at spille som enten Edward Carnby eller Emily Hartwood.





Ved at tage på en farlig mission for at afdække hemmelighederne om Derceto Manor, bliver spillerne udfordret med at kæmpe mod monstre, løse gåder og overleve i en fjendtlig verden.

Release dato for spillet er sat til den 20. marts 2024, og det vil være tilgængeligt på PC, PS5 (PlayStation 5) og Xbox Series X/S.