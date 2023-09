The Lords of the Fallen: 13 minutters gameplay

Hvis du er nysgerrig på det kommende The Lords of the Fallen spil, så er der lidt godt at varme sig ved med en 13 minutters gameplay video.

15 aug. 2023 kl. 09:08 Af Kenneth Johansen

Det er på IGNs YouTube kanal at vi har fået en lange gameplay video at se fra det kommende Lords of the Fallen. Videoen dækker de første 13 minutter af spillet og følger op på den Gameplay Overview video, som IGN også delte for to uger siden.

The Lords of the Fallen er et Action RPG under udvikling af CI Games. Det følger op på deres spil af næsten samme navn fra 2014. Personligt have jeg nok varieret navnet en smule for at undgå forvirring.





Spillet trækker helt klart inspiration fra Dark Souls og lign Grimdark Action RPG spil. Det gjorde det første spil i serien fra 2014 også men stilen på det nye kapital i serien er blevet endnu mere gritty i sit udtryk. Spillet drives af Unreal Engine 5 så der er et godt fundament for en smukt spil. YouTube video kan være lidt hård ved kvaliteten men det er muligt at få et godt indtryk af stilen.

Spillet kommer til at gøre brug af Unreal 5 teknologier som Lumen og inkluderer textures i høj opløsning. Samtidigt bruges Unreal Engine 5 Chaos Physics til avanceret at simulere materialer som stof, kæder, hår og bælter.





The Lords of the Fallen foregår i en semi åben verden, hvor spilleren kæmper for at stoppe Dæmon Guden Adyr. Spilverdenen er opdelt i forskellige zoner, som hver er forbundet med mindst to andre zoner. Det betyder, at det er op til spilleren selv, hvordan man vil færdes igennem de forskellige zoner.

Spilverdenen har dog også det specielle træk, at der ud over den "normale" levende verden kaldet Axiom også findes et parallelt udødt rige kaldet Umbral. Det er en helt unikt og separat verden med sine egne NPC'er, karakterer og ikke mindst loot. Spilleren har mulighed for løbende at krydse frem og tilbage imellem de to riger, men det er dog ikke uden en pris.

The Lords the Fallen står pt til udgivelse 13. oktober til PC, PlayStation og Xbox.