22 minutters nyt gameplay fra Dragon Age

IGN har delt en video, der viser 22 minutters nyt gameplay fra Dragon Age: The Veilguard. Videoen viser stort set alt, hvad der er at se. Du kan forvente at se nogle af spillets dialoger samt dets kampsystem. Så sørg for at se den, hvis du ser frem til spillet.

4 sep. 2024 kl. 13:15 Af Kenneth Johansen

I dette nye Dragon Age-spil vil spillere udforske verdenen Thedas. Thedas er et levende land med vilde skove, farlige labyrinter og strålende byer fyldt med intense kampe og skjult magi. Nu hænger fremtiden for denne verden i en tynd tråd.





Spillere vil danne et modigt team for at stå over for en voksende trussel. Undervejs vil venskaber, spænding og romantik udfolde sig, mens du samler unikke personer til en fantastisk gruppe. Derudover vil du træde op som lederen og være den vejledende kraft, når tiderne er svære.

EA vil udgive Dragon Age: The Veilguard den 31. oktober. Som vi allerede har rapporteret, vil spillet understøtte Ray Tracing på PC. Mere præcist vil der være understøttelse af ray-traced refleksioner og ray-traced skygger. Desuden vil der være understøttelse af NVIDIAs DLSS 3 (dog ser det ud til, at spillet ikke vil understøtte AMD FSR 3.0 FG).

Dragon Age: The Veilguard vil ikke kræve en EA-konto. Vi vidste allerede, at det ikke ville kræve EA App, men det er også godt at vide, at du ikke behøver at oprette en EA-konto for at spille det. At linke din Steam-konto til din EA-konto vil være helt valgfrit. Og, ud fra hvad vi ved indtil videre, vil det muligvis ikke engang have Denuvo.