49% britiske gamere køber nok ikke GTA 6

Ny undersøgelse afslører at 49% af britiske gamere muligvis ikke køber Grand Theft Auto 6 ved udgivelse i 2025. Er du en af dem?

30 apr. 2024 kl. 16:23 Af Maria DEL:

I en nylig undersøgelse udført af Statista i samarbejde med YouGov blev det afsløret, at 49% af respondenterne enten ikke vil eller er usikre på, om de vil købe Grand Theft Auto 6, når det udkommer i 2025. Denne undersøgelse rettede sig mod gamere over 18 år i Storbritannien, hvor 41% af respondenterne svarede, at de 'meget/rimeligt sandsynligt' vil købe Rockstar Games' kommende åbne verdens-epos.

Grand Theft Auto 6 forventes at blive den største spiludgivelse nogensinde. Det er mere end et årti siden den sidste Grand Theft Auto udgivelse, og traileren der blev udgivet for at annoncere GTA 6 i december 2023 var intet mindre end monumentalt.

Den brød seerrekorder på YouTube og blev et af de mest omtalte emner verden over i uger. I den nylige undersøgelse, der blev udført af Statista i samarbejde med YouGov, blev det afsløret at 49% af respondenterne enten sandsynligvis ikke vil købe spillet.

I 2023 udførte Statista en undersøgelse, der afslørede at ca. 50% af Storbritanniens befolkning er gamere. Det svarer til omkring 39 millioner gamere. Det betyder, at der er omkring 19,5 millioner gamere i Storbritannien, der ikke har interesse i Grand Theft Auto 6.

Det er værd at fremhæve, at denne rapport er baseret på information indsamlet få uger før traileren blev udgivet, det vil være interessant at se, hvordan holdningen har ændret sig siden da. Planlægger du at købe Grand Theft Auto 6, så snart det bliver tilgængeligt?