AUTHOR : Nicolai H. Frederiksen

PUBLISHED : 2019-03-07 17:23:00

Anthem

Fra skaberne bag Dragon Age og Mass Effect serien kommer EA og Bioware med en helt ny titel der skal stå mål med de store. Anthem.

Ved E3 2018 teasede Electronic Arts deres nyeste titel Anthem, som blev solgt som et 4-man third-person action shooter. Der er mange øjne, samt tårnhøje forventninger til spillet, da udviklerne bagved har stået i spidsen for andre succesfulde titler som Dragon Age og Mass Effect. Spillet blev udgivet den 22.februar 2019 med en lukket release for alle med Origin Premier, som lød på den 15.februar.



Hvis du stadig ikke har besluttet dig for om spillet er noget for dig, så læs videre og få et bedre indblik i verdenen af Anthem.

Basis informationer:

Release: 22.februar 2019

Udviklere: Bioware, Motive Studios

Udgivere: Electronic Arts

Engine: Frostbite 3

Platform: Playstation 4, Xbox One, PC

Genre: Action, role-playing

Spiltype: Multiplayer



Introduktion:

Det tekniske:



Inden vi starter er der nogle små tekniske ting vi vil kigge på, som skal sikre at du kan spille spillet uden problemer.



MINIMUM REQUIREMENTS

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

RAM: 8 GB System Memory

GPU RAM: 2 GB Video Memory

GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

HDD: 50GB Available Hard Drive Space

API: DirectX 11

RECOMMENDED REQUIREMENTS

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790 3.6GHz or AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

RAM: 12 GB System Memory

GPU RAM: 4 GB Video Memory

GPU: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 480

HDD: 50GB Available Hard Drive Space

API: DirectX 11



Historie:

Historien i spillet går på at man er en pilot (også kaldet freelancer) som opererer et high-tech exosuit også kaldet en javelin. Som freelancer er ens hovedopgave at slukke for shaper relics. Artefakter som kan bringe dommedag til hele planeten hvis de ikke bliver bragt under kontrol. Vi starter spillet ud med at skulle slukke for et af disse relics som senere vil blive kaldt for The Heart of Rage. Ekspeditionen går dog ikke som planlagt og mange freelancers dør i forsøget. Deres gode navn og ry som beskyttere af verdenen ryger ud af vinduet med det.



År senere er vi stadig i gang som freelancer. Vi tager det dag for dag og får det til at virke med vores nye operatør (også kaldet en cipher) Owen. Han er en glad og optimistisk ung mand, som mest af alt gerne vil være en freelancer. Men han er alt for naiv og uerfaren til alt hvad det indebærer at være lancer. Og det er han ikke helt tilfreds med selvom han går i skole for det. Det hele tager pludselig lidt fart da man folk fra regeringen hopper ind og beder om hjælp til at tage et forsøg mere ind i The Heart of Rage, hvilket er det rene selvmord. Vi bliver dog på en eller anden måde overtalt til at gøre det, dog med den betingelse at vi skal have vores gamle hold tilbage. Igennem forskellige missioner ender vi med at finde resterne af holdet Haluk og Faye.





Haluk og Faye er eksperter når det kommer til The Heart of Rage, da de har samlet informationer igennem de sidste 2 år. Begge legendariske mennesker som der bliver snakket højt om, men Haluk bæger nag. Han er ikke glad for at han blev trukket ud af The Heart of Rage tilbage dengang og vil ikke lade det ligge. Som spillet udvikler sig begynder sår at hele og vi finder et fælles udgangspunkt og kan arbejde ud fra. Herfra begynder alle problemerne. En militant gruppe ved navn Dominion er også ude efter det artefakt, og deres leder The Monitor vil gøre alt for at få fingrene i det og kontrollere det. Så pludselig bliver det en kamp med tiden om hvem der kan få adgang til artefaktet først, og hvem der er villig til at betale den højeste pris. Venskaber bliver testet, gamle skrifter og historier spiller lige pludselig en stor rolle, den gamle uddøde lancer-orden Legion of Dawn kommer frem igen og igen.





Hvad kan det betyde? Hvad er formålet? Hvis du vil vide resten må du selv spille det igennem, da folk du troede du kunne stole på stikker dig i ryggen, Monitor tager en drastisk beslutning, og vi som lancer bliver testet af ældgamle kræfter.

Javelins og customization:

Der findes på nuværende tidspunkt 4 javelins i spillet. Ranger, Storm, Interceptor og Colossus. Hver javelin har hver deres formål og er dertil næsten lige vigtige i en gruppe. Storm er en der giver skade på afstand, Interceptor er en der giver skade tæt på, Ranger er en all rounder, kan lidt af det hele og Colossus er det tætteste man kommer på en tank i spillet. Alle sammen har hver deres unikke fordele og ulemper, og hvis man ikke er glad for det valg af javelin man har valgt, så får man mulighed for at åbne for de andre javelins imens man leveler op. Hvilket er meget rart hvis man har valgt Interceptor men faktisk aldrig kommer tæt på, eller spiller colossus og er træt af at man ikke kan dodge, kun trække et skjold op for at tage imod.





Hvis man er tilfreds med sin javelin kan man vælge og gøre den mere unik med paintjobs, stickers armor sets, ja, der er næsten ingen begrænsninger for hvad du kan customize på den. Ikke blot farven kan du ændre, men også hvad materiale og hvad stand det er i. Det giver mange muligheder for at skille sig ud af mængden så meget som muligt på slagmarken.





Der er også mulighed for at customize dit ansigt bagved din javelin, men det er mere presets da din javelin er meget mere i fokus end selve dit ansigt. Der er dog en del forskellige så man finder nok en der passer rimelig godt.





Gameplay:

Der er mange forskellige våben typer og udstyr i spillet. Og derunder er der i hvert fald en 4-5 våben som man kan vælge imellem. Alt fra rifler, SMG’er, LMG’er, sniper og DMR’er ved våben, til granater, skjolde og support items ved udstyr. Som du leveler vil du finde bedre gear, men du har også mulighed for at lave nye våben selv. Måden man får mulighed for dette er ved at klare challenges med de våben man bruger. Det vil sige store træk, jo mere man bruger et bestemt våben, desto højere kvalitet kan du lave af det specifikke våben. Den højeste kvalitet af våben man kan få er det der hedder Masterwork. Masterwork items kommer altid med en effekt til sig, som gør at de stikker mere ud end bare at være en bedre kvalitet.

Det samme gælder for resten af dit udstyr, dog på en lidt anderledes måde. Du får stadig mulighed for højere kvalitet jo mere du bruger det, men du får kun mulighed for det når du bruger dem i world events. World events er tilfældigt genereret udfordringer som finder du I deres open world del også kaldet free-play. I free-play har du mulighed for at udforske alt hvad spillet har at byde på. Om du vælger at nyde udsigten fra toppen af en klippe, udforske vandets dybder hvor du kan, bekrige Outlaws, Dominion soldater eller de dyr og skabninger som moder natur har i spillet så er det op til dig. Hvis man er modig kan man også begive sig i krig med de såkaldte Titans. De er store, svære at slå ihjel også har de en række abilities som bare gør det hele sværere.





Så der er ting nok at give sig i kast med. Og hvis man ikke helt hvad hvor man skal starte, så kan det at kigge ens challenges være en start. Challenges skal ses lidt som achievements, hvor du får en masse gaver for at klare dem. F.eks. kan du opnå flere farver og materialer til din javelin ved at få reputation med de forskellige factions der er. Du kan også få blueprints til nogle af dine supportitems ved at finde hemmelige skrifter på vægge eller finde historiske steder i spillet.



Konklusion:

Da jeg først startede spillet var jeg meget skeptisk. Jeg havde set mange steder at spillet ikke var godt, manglede mange ting, det var kedeligt og alt den vej. Men jeg blev faktisk taget lidt med storm. Jeg havde 4-5 kammerater jeg kunne spille med og vi havde det helt fantastisk. Vi nød alle sammen hvert sekund. Rendte rundt og kiggede efter tekster og artefakter i free-play, snakkede sammen omkring historien, og prøvede at forudsige hvad der ville ske. Vi stødte endda ind i en Titan langt før jeg tror vi faktisk skulle. Alt dette og meget mere gjorde min oplevelse næsten helt perfekt. Der vil altid være ting man kan arbejde med og i dette tilfælde hvor der er mangel på endgame content så er det er oplagt sted at starte. Serverne var lidt ustabile de første 12 timer. Derefter rullede de en patch ud som fiksede alle problemer vi havde haft.

Flyvesystemet kræver lidt at vende sig til da man styrer med mus og ikke tastatur, men det er faktisk ret sjovt. At man ikke kan bruge det hele tiden er interessant og gør at man skal tænke hurtigt på slagmarken, hvilket er en dejlig forandring i hvad der ellers er et meget Destiny/Warframe like shooter.

Da jeg tog et par sessions alene i spillet, virkede det mindre prestige fyldt end da jeg spillede med mine kammerater. Man kan ikke lave world quests eller gå på jagt efter titans, da de tilfældige mennesker man bliver sat sammen med enten går videre til en ”dungeon” eller bare fucker rundt. Spillet er stadig godt, men charmen røg meget af det.





Spillet er helt sikkert lavet til en multiplayer oplevelse og skal behandles sådan. Spil med kammerater så vidt det er muligt, det vil du helt sikkert få den bedste oplevelse af. Content skal der nok komme mere af med tiden uden tvivl. Derfor vælger jeg at give den 8/10, da potentialet er der og man kan stadig bruge mange timer derinde, have det sjovt og finde verdenen interessant, men det skinner bare ikke helt igennem.

Vi ender på en score på 8/10





Pros

Mechanics er flydende.

Combat og gunplay føles godt.

Challenges så der altid er noget og lave.

Open World er fantastisk er flyve rundt i.

Cons

Mangel på endgame content.

Få repeatable quest når storyline er færdig.

Historie virker mangelfuld og ufærdig.