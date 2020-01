AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2018-10-05 03:22:52

Assassin's Creed Odyssey

Vi har fået fingre i den nyeste titel i Ubisofts Assassin's Creed serie, Assassin's Creed Odyssey, som har udgivelsesdato d. 5. oktober 2018, under et år efter det seneste anmelderroste Assassin's Creed Origins. Kan det nye spil leve op til sin forgænger? Læs med når vi tager et kig.

Introduktion

Som regel, når man gentager noget år efter år, så bliver det enten kedeligt eller en tradition. Og ser vi på udgivelser af nye spiltitler i den samme franchise på årsbasis, så er de fleste nok også hoppet af vognen og hypen omkring en ny udgivelse tæt på ikke tilstedeværende.

Hvordan kan det så være, at Assassin’s Creed spillene siden 2007 og 10 spiludgivelser senere, stadig har så meget fat i gamere over hele verdenen, at den 11. udgave i serien, er længe ventet, selvom der ikke engang er gået et år siden den sidste udgivelse?

Det skal jeg forsøge at svare på i dagens anmeldelse af Assassin’s Creed Odyssey, som, selvom jeg ikke er meget for at indrømme det, er det første spil i Assassin’s Creed serien for mit vedkommende.

I kan finde andre spændende test af spil HER

Det tekniske

Inden vi ser på selve spillet, skal vi dog lige have overstået de kolde tørre facts.

Assassin’s Creed Odyssey har officiel udgivelse d. 5. oktober 2018, med 3 dages early access (tidlig adgang, red.) til visse forudbestillinger. Spillet er udviklet af Ubisoft Quebec og bliver udgivet af Ubisoft til PC, PS4 og Xbox One. Derudover bliver spillet også udgivet til Nintendo Switch, hvilket dog på nuværende tidspunkt kun er bekræftet til at udkomme i Japan.

Spillet er et action role-playing game, udviklet i Ubisofts egen AnvilNext 2.0 game engine, som er blevet brugt til Assassin’s Creed spillene siden 2014, og derudover også blev brugt til Rainbow Six: Siege, Steep, For Honor og Ghost Recon Wildlands.

Vi har prøvet spillets PC-udgave og systemkravene dertil lyder som følgende:

System requirements (minimum)

CPU: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz

CPU SPEED: Info

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

VIDEO CARD: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0)

SOUND CARD: Yes

FREE DISK SPACE: 46GB available hard drive space

Recommended Requirements

CPU: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz

CPU SPEED: Info

RAM: 8 GB

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

VIDEO CARD: AMD Radeon R9 290 or NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) or better

SOUND CARD: Yes

FREE DISK SPACE: 46 GB available hard drive space

Spillet kræver med andre ord en ret habil maskine, og især grafikkortet er en vigtig del i din computer, hvis du ikke ønsker at skrue alt for meget ned på detaljegraden.

Vores primære testmaskine med en Intel i7 6700K, GTX 970 og 16 GB DDR4 ram, rammer i spillets indbyggede benchmark test gennemsnitlige 54 fps med HIGH preset. På VERY HIGH preset tvinges maskinen i knæ med gennemsnitlige 45 fps. Begge indstillinger er dog stadig spilbare og føles flydende. Men hvis man vil over de 60 fps, eller endda udnytte en høj refresh rate skærm med 120 Hz eller mere, så skal man være i besiddelse af er kraftigere grafikkort. Vi har selvfølgelig også testet denne påstand, og et tilsvarende system med et GTX 1080, scorer i samme benchmarks henholdsvis 81 (HIGH) og 76 (VERY HIGH) fps.

Historien

Jeg holder det her afsnit meget kort, og nogen vil måske endda mene mangelfuldt. Dette er bevidst, for ikke at spoile nogen dele af historien.

I Assassin’s Creed Odyssey rejser vi til det gamle Grækenland til tidspunktet for den Peloponnesiske krig mellem Sparta og Athen. Vores helt begynder sin rejse på den lille ø Kephallonia, hvor to lokale bøller kommer for at indsamle penge (Drachmae), som vores helt angiveligt skylder deres arbejdsgiver. Herfra begynder hver spillers individuelle historie, hvor man allerede i det første møde med bøllerne kan vælge enten at dræbe dem, eller lade dem slippe med skrækken – i første omgang.

Assassin’s Creed Odyssey er historien om en helt, hvis familie er spredt for alle vinde, og som prøver at samle trådene fra fortidens minder.

Så kort kan det forklares, men der er meget mere i spillet end blot dette. Assassin’s Creed Odyssey fylder spilleren med spørgsmål, som man gennem spillet forsøger at få afklaret, og bag hvert svar lurer selvfølgelig det næste og endnu større spørgsmål, nogle gange endda forårsaget af et plottvist, som man måske ikke lige havde forudset.

Vores søgen på svar, bringer os gennem hele det gamle Grækenland, hvor vi får lov til at opleve Athens storhedstid lige inden dets fald. Vi møder nogle af de helt store historiske personligheder som Sokrates, Hippokrates, Leonidas og mange flere. Vi besøger historiske steder og oplever måske endda en enkelt eller to store historiske begivenheder.

Gameplay

Assassin’s Creed Odyssey er et tredje persons action role-playing spil i en gigantisk open world setting. Som spiller har du mulighed for at vælge mellem en mandlig (Alexios) eller kvindelig (Kassandra) helt, hvilket dog ikke umiddelbart har nogen indflydelse på spillets gang, og dermed udelukkende er kosmetisk. Som spiller navigerer du rundt i den store verden enten til fods, til hest eller til vands, mere om sidstnævnte lidt senere. Man kan udstyre sin karakter med mange forskellige slags udstyr, og derudover er der et talent tree, med talent points, som specialiserer spilleren som enten hunter, warrior eller assassin. Valg af udstyr og talent specialisering hænger unægtelig sammen, da forskellige stats på udstyret har en direkte indflydelse på de evner man får gennem specialiseringen.

Kampsystemet er forholdsvist simpelt. Man kan som spiller slå med sit våben og parere modstanderens slag eller helt undvige dem. Det siger næsten sig selv, at sværd, dolke, økser og andre stikke- og slagvåben er bedst egnet til nærkamp, mens buen bruges bedst fra afstand. Desuden får man gennem ens specialisering stillet en række evner og special angreb til rådighed, som hjælper en med at lave mere skade på modstanderen eller komme ud af en vanskelig situation.

Man låser op for et nyt talent point, hver gang man ryger et nyt level op, hvilket gøres ved at optjene erfaringspoint fra de mange quests, dræbe fjender eller opdage skjulte områder og skatte. Quests er der mange af i Assassin’s Creed Odyssey, og som tidligere nævnt, har Ubisoft valgt at give spilleren et utal af valgmuligheder, når man interagerer med en af spillets mange karakterer. En kæmpe del af de valg, som spilleren træffer, har direkte indflydelse på spillets gang, og allerede i de tidlige quests er man til dels med til at afgøre hvilken af de ni forskellige slutninger, man ender med til sidst. Men ikke kun i hovedhistorien får spilleren valgmuligheder, også de små side quests har valgmuligheder, hvor spillerens valg kan afgøre hvilken belønning, man modtager ved opgavens afslutning.

Spillerens udstyr kan forbedres med små opgraderinger hos den lokale smed, som der stort set findes en af i hver by. De små opgraderinger er vigtige hvis man vil have det optimale ud af udstyret. Smeden tager betaling for alt udført arbejde, og derfor skal man som spiller både indsamle penge (Drachmae), træ, jern, læder og andre ressourcer. Disse ressourcer finder man på sin rejse ved at plyndre kister, nedlægge fjender, klare quests men i allerhøjeste grad også ved at afsøge terrænet når man bevæger sig rundt. Leder får man naturligvis af at nedlægge nogle af de mange forskellige dyr man møder i naturen, mens træ og jern ofte bare står eller ligger og venter på at blive samlet op.

Våben og rustninger er delt op i fire forskellige kategorier – normalt (hvidt), magisk (blåt), epic (lilla) og legendary (gult), hvoraf især de to sidstnævnte er interessante, da de har flere magiske egenskaber end deres hvide og blå modparter. Man skal udstyre sin karakter med nærkampsvåben og bue, samt rustning til overkroppen, bukser, støvler, hjelm og armbeskyttere. Der er altså ikke voldsomt mange forskellige udstyrs kategorier, men der findes et hav af valgmuligheder inden for hver kategori, så der er rigeligt at se til.

Som spiller får du ret tidligt i spillet et skib stillet til rådighed, som bruges til at navigere rundt fra den ene havn til den anden. Og selvom afstandene til tider kan være forholdsvist store, så er sørejser næsten altid forbundet med action når pirater prøver at angribe. Heldigvis har man som spiller både spydkastere og bueskytter om bord, som bruges til at angribe og sænke fjendtlige skibe. Hvis det ikke er nok, så kan man forsøge at narre piraterne og hamre ens skib lige direkte ind i siden på det fjendtlige skib. Ens eget skib kan desuden opgraderes med ildpile for ekstra skade og løjtnanter for andre forbedringer. Løjtnanter rekrutterer man ved at slå stort set en hvilken som helst fjende ud, for herefter at overtale denne til at blive en del af ens besætning. Jo stærkere en fjende man nedlægger, desto større forbedringer får man.

Generelt bærer Assassin’s Creed Odyssey præg af, at der er tænkt over de enkelte elementer i gameplayet. Man har som spiller virkelig mange muligheder for selv at sætte præg på udstyr og diverse andet, for at tilpasse det til ens egen personlige spillestil. Spillet er inddelt i fire sværhedsgrader – easy, normal, hard og nightmare, og normal og opefter kan kun anbefales, hvis man kender til genren eller generelt gerne vil have en udfordring, for spillet udfordrer spilleren gang på gang, og jo højere sværhedsgraden er, desto mere omtanke kræver kampe med fjender. Sværhedsgraden kan dog skiftes undervejs, hvis man f.eks. finder ud af at spillet er for svært eller for nemt.

En nyhed for Assassin’s Creed serien er mulighed for at vælge mellem exploration eller guided mode. Exploration mode er her den store nyhed, som gør at man som spiller skal indsamle og forholde sig til info om quests, for at kunne finde vej igennem spillet. I denne mode får man ofte ikke nogen klar markør på kortet eller kompasset, så man skal læse og lytte i langt højere grad, for at forstå hvad man skal i de enkelte quests. Ønsker man blot at spille spillet på den gode gamle velkendte måde, så kan man blot benytte sig af guided mode. Denne indstilling kan også skiftes undervejs, og jeg anbefaler klar at man prøver sig med exploration mode, som er mere udfordrende uden af være for svært.

Intet Assassin’s Creed spil uden mulighed for at kravle og klatre op på alt. Dette er selvfølgelig også noget man kan i Odyssey, hvilket hjælper spilleren med at infiltrere fjendtlige fæstninger eller få et bedre overblik fra et bjerg.

Grafik og lyd

Assassin’s Creed Odyssey er et utroligt flot spil rent grafisk. Grafikken er meget detaljeret og opfylder uden tvivl den standard man kan forvente af et spil i 2018. Der er ingen tvivl om, at der er lagt mange timer i detaljerne på karaktererne, som især ses når man har en dialog med en anden karakter, hvor man kommer helt tæt på. Også alt det udstyr man kan samle op, er flot og detaljeret.

Selve spilverdenen er livlig og detaljeret i så høj grad, at computere over gennemsnit får sved på panden, dog uden at være for meget.

Eneste minus på grafikfronten er, at nogle af karakterernes mundbevægelser ikke altid er helt synkrone, og at ansigtsudtrykkene til tider godt kan se lidt tomme og ligegyldige ud. Det går desværre også ud over den mandlige hovedkarakter, som i modsætning til sin kvindelige modpart godt kan virke knap så gennemført.

På lydsiden er alt som det skal være, hvilket kort og præcist beskriver lydkulissen. Spillets musik er fantastisk og især sømandsviserne, der af og til synges når man sejler rundt, er virkelig med til at sætte en stemning. Resten er lydbilledet er middelmådigt, hvilket bestemt ikke er ment negativt, men blot er udtryk for, at det er godt uden at være vildt overvældende eller nyskabende.

Konklusion

Så blev det tid til at konkludere på Assassin’s Creed Odyssey og komme med min mening om spillet efter ca. 30 timers spil og med et fremskridt på 55% ifølge Uplay.

Den korte version er at jeg er begejstret, og selvom begyndelsen måske var lidt langsom og måske ikke fangede mig så meget, så er der bestemt sket noget de sidste to dage. Jeg har efterhånden svært ved at slippe spillet, da jeg hele tiden skal have flere svar. Svar på hvordan tingene hænger sammen, og hvad der nu skal ske i det næste område eller på den næste ø.

Ubisoft har formået at skabe et gribende og dynamisk narrativ, der udfolder og ændrer sig i takt med de valg jeg tager. Man skal dog ikke tro, at man får en 100% individuel oplevelse hver gang, da den måde man laver spil på i dag, ikke tillader at hvert enkelt valg åbner eller lukker for nye døre. Ligesom i de gamle Sværd og Trolddom bøger, får vi som spiller illusionen af at få et valg, som nogle gange bringer os på et sidespor, men bliver stille og roligt guidet tilbage på hovedsporet. Sagen er den, at Assassin’s Creed Odyssey ikke er anderledes, man får et valg, og lige her og nu, har valget en synlig konsekvens, men i det store perspektiv, så lander alle spillere på de samme øer og har de samme quests, når de når et vist level. Det lyder måske lidt negativt, men det er det bestemt ikke, for i Assassin’s Creed Odyssey fungerer illusionen. Jeg har gennem spillet følt, at valgene har haft konsekvenser, og det er noget af det der gør spillet underholdende. Man ender ikke bare med at klikke videre og skippe dialogen, for man skal lige have al information med, så man kan tage den rigtige beslutning når man skal træffe et valg, og det kan jeg godt lide. Desuden er der jo det faktum, at der rent faktisk er 9 forskellige afslutninger på spillet, hvor jeg allerede nu ved, at jeg har truffet beslutninger der udelukker nogle af disse afslutninger. Indtil videre er det dog også sket nogle få gange, at historien har udviklet sig på en lidt uheldig måde, som føles lidt langt ude. Det er dog ikke noget der virkelig generer mig, og resten lever op til mine forventninger.

Gameplayet er super godt og overskueligt. Nogle spil franchises har en tendens til at virke uoverskuelige, når man prøver dem for første gang. Dette er ikke tilfældet med Assassin’s Creed Odyssey, som selv for en begynder virker overkommelig. Det eneste der måske virker lidt svært i starten, er kampsystemet, som til tider godt kan virke lidt underligt. Især når man det ene øjeblik tager skade af et spyd der rammer jorden en halv meter ved siden af en, mens man det andet øjeblik undviger et direkte spydstik i maven, blot fordi man valgte at lave et rullefald.

Der er ikke meget negativt at komme med om Assassin’s Creed Odyssey, hvilket skyldes at det hele fungerer, og at jeg er fuldstændig betaget af spillet. Historien er gået fra middelmådig, til virkelig at have fat i mig og koste mig al min fritid. Grafikken er som den skal være i et spil fra 2018, og lyden holder også et fornuftigt niveau.

Assassin’s Creed Odyssey kan lige nu købes fra ca. 450,- på Uplay for basisudgaven, som udelukkende indeholder selve spillet. Prisen er helt i orden, og spillet er alle pengene værd, især når man ser på de mange timers underholdning, hvor jeg skyder på at jeg kommer til at lande et sted mellem 50-60 timer, når jeg gennemfører main storyline for første gang. Derudover kommer utallige side opgaver, som giver yderligere underholdning for pengene.

Inden jeg dog slutter af med at give min endelige karakter, så er der som ny spiller, nogle ting jeg gerne vil have vidst inden jeg startede. Og for at i ikke skal sidde i samme situation som mig, så er der her 3 gode råd til når du skal i gang med spillet.

Våben og udstyr kan opgraderes, så de passer til dit nuværende level. Så hvis du finder et fedt stykke udstyr med de helt rigtige stats, så kan du beholde det hele spillet igennem, hvis du blot opgraderer det hos smeden. Våben og udstyr kan sælges, men også skilles ad i ressourcer såsom læder, træ og jern. Dette gør man i sit inventory, ved at holde højre museknap inde når man holder musen hen over det stykke udstyr man vil skille ad. Fast Travel er noget man låser op for ved at kravle op på bygninger, statuer eller andre højt liggende steder, som er markeret med et fuglesymbol, og ”synkronisere” ved at trykke på ”E”.

Men vi kan vist ikke komme uden om det. Jeg skal til at give min endelige karakter. Den er selvfølgelig baseret på, at jeg pt. kun har gennemført 55% af spillet. Men for et fantastisk flot og gennemført spil, med en gribende og dyb storyline, og kun meget få fejl, får Assassin’s Creed Odyssey karakteren 9,5 samt en Editors Choice award for et genialt spil i 2018.

Pros:

Fantastisk story

Gameplay der bare fungerer

Super gennemført og flot grafik

God værdi til prisen

Cons:

Lidt underlig udvikling i historien af og til

Alexios mundbevægelser er ikke altid helt synkrone, og hans ansigt ser af og til ret udtryksløst ud