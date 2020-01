AUTHOR : Simon

Call of Duty: Black Ops 4

I denne test tager vi et kig på det helt nye Call of Duty: Black Ops 4, der blandt andet kommer med en battle royale game mode, samt en zombie mode.

Vi har i denne test taget et kig på Call of Duty: Black Ops 4, som blev udgivet d. 12. oktober, og som kommer med et par nyheder i forhold til forgængeren. Blandt andet er der en helt ny game mode med det nye Heist, samt battle royale i form af Blackout. Inden vi kigger nærmere på selve spillet, skal vi dog lige igennem de tekniske detaljer.

Det tekniske

Call of Duty: Black Ops 4 er udviklet til PC, PS4 og Xbox One af Treyarch, der også stod bag udviklingen af de tre tidligere spil i Black Ops serien. Spillet er udviklet på IW engine, som er udviklet specielt til Call of Duty serien. Udgiveren af spillet er Activision, og derfor skal PC versionen hentes, installeres og køres gennem Blizzard app’en.

Systemkravene er moderate, og derfor skulle det være muligt for selv ældre maskiner at køre spillet flydende. Følgende specs er anbefalede:

Minimum specs:

OS: Windows 7 64-Bit or later

Recommended specs:

OS: Windows 10 64-bit

Med det sagt, så skal jeg skynde mig at nævne, at disse specs er anbefalede hvis man vil køre spillet i 1080p opløsning med medium til high indstillinger med minimum 60 fps. Vil man udnytte en skærm med høj opdateringshastighed f.eks. 144hz, som mange gamere sværger til som minimum til FPS spil, så kræver spillet selvfølgelig lidt mere.

Gameplay

Spillet er en First Person Shooter, som er delt op i tre overordnede kategorier. Der er almindelig multiplayer, Zombies og Blackout. Der er også en lille single player del, hvor man gennem korte tutorial agtige missioner lærer multiplayer delens karakterer eller ”specialister”, samt deres våben og gadgets at kende. Denne del skal dog nok mere ses som en tutorial end et egentligt game mode.

Den almindelige multiplayer del er som man kender den fra tidligere Call of Duty spil, her kan man finde 8 forskellige game modes, som blandt andet Domination, Control, Team Deathmatch. Seks af disse game modes findes også i en hardcore udgave, hvor man som spiller må undvære alle mulige fornødenheder som healing og minimap, og hvor alle tager mere skade. En lille nyhed er game moden Heist, som går ud på at man som hold skal finde en taste med penge, og transportere den til et sted på banen. Det samme prøver modstanderen selvfølgelig også på, så man skal være forsigtig og tænke taktisk, da hver spiller desuden kun har ét liv. Man spiller flere omgange, og efter hver omgang får man penge, som man kan købe bedre våben og andet udstyr for. Ellers ligner denne del af spillet sig selv. Spillet går sindssygt hurtigt og man skal virkelig fokusere hvis man vil følge med. Desuden bliver man stadig overdynget med medaljer hver gang man dræber en fjende.

Zombies kategorien er som navnet antyder fyldt med zombies. Der er igen to kategorier, classic og rush. Classic er en ”story based survival mode” hvor det gælder om at arbejde sammen og skyde de horder af zombier der kommer imod en og hele tiden bliver flere og flere. Rush er mere kaotisk, og man bliver som spiller smidt direkte ned i kampen mod massive horder af zombier der aldrig lader en stoppe op og få pusten. Zombierne er med andre ord over alt, og vil man gennemføre banerne, kræver det at man bruger sine forskellige abilities korrekt og arbejder sammen med sit hold, med mindre man kører solo og forsøger at gennemføre banerne alene.

Sidst men ikke mindst, så lader det til, at man i 2018 ikke længere kan udgive et spil uden at tilbyde en eller anden form for battle royale mode. Dette finder man i Black Ops 4’s Blackout kategori, som er den helt store nyhed i dette års Call of Duty: Black Ops 4 udgivelse. Selve battle royale genren behøver vist ingen længere forklaring, men hvis vi lige skal forklare det kort, så handler den om, at man bliver smidt ned i et område, enten alene, som duo eller fuldt squad med fire mand, og skal samle våben og udstyr, hvorefter det gælder om at være den sidste mand i live. Undervejs i spillet bliver det område man befinder sig i mindre og mindre, så man til sidst ender med nærmest at sidde ryg mod ryg med sin modstander. Sidste mand i live vinder. Blackout minder på mange områder om PUBG, men føles en del hurtigere.

Grafik og lyd

Der er ingen tvivl om at Call of Duty: Black Ops 4 er et flot spil. Grafikken er tidssvarende med masser af detaljer. Som vi kender det fra tidligere Call of Duty spil, er der heller ikke denne gang sparet på effekter, og det er ikke uden grund, at spillet er rated M af ESRB. Der er afsprængte kropsdele, blod og splatter over alt. Det er nu engang hvad Call of Duty er, og det giver en eller anden form for barbarisk action følelse.

På lydfronten er Call of Duty spillene også kendt for at være en anelse overdrevne. Detaljegraden er høj, imens der er skruet fuldt op for bassen, når krudt og kugler flyver om ørene på en.

Konklusion

Jeg har under min test prøvet kræfter med stort set alle game modes, og må konkludere, at Call of Duty bare ligner sig selv. Der er fuld fart over feltet, og man får ikke et ben til jorden, hvis ikke man giver den fuld gas. I almindelig multiplayer bliver man, som tidligere nævnt, stadig belønnet for ALT i dette spil. Det er da også lige før, at man får en medalje bare for at spawne. Det er gennem disse medaljer at man får XP, så man kan stige i level og låse op for nye våben og udstyr. Jeg er ikke kæmpe fan af, at man som ny spiller bliver smidt i kamp med standard våben der har virkelig dårlig rekyl og ikke skyder nær så hårdt som modstanderens våben. Dette gør, at man som ny spiller falder bagefter eller måske føler, at man slet ingen chance har mod ens modstandere. Det er en ulighed der også findes i andre spil, men den er især stor i Call of Duty: Black Ops 4, da det gør en kæmpe forskel på ens våben, så snart man smider de første 2-3 udvidelser på.

Blackout er battle royale i sin bedste udgave. Der er masser af action, og adrenalinen pumper nærmest lige fra man hopper ud fra flyet. De mange forskellige våben gør, at der er noget for enhver spillestil, men jeg følte dog, at visse våben var klart stærkere end andre. Man når for eksempel ikke langt, hvis man kun spiller med shotgun. De store sniper rifler er effektive og dræber næsten med et skud, hvilket et sindssygt effektivt hvis man kan holde sig på afstand og lure på fjenderne mens de render uvidende rundt og samler udstyr op. Jeg er normalt ikke typen der spiller battle royale spil, da jeg simpelthen ikke bryder mig om genren, men Blackout har alligevel givet mig en del timers underholdning, og det skal det have credit for.

Sidst men ikke mindst er der zombie mode, som i min optik har været den sjoveste oplevelse. Kombinationen af panik og forvirring, når man igen og igen bliver overrendt af zombier og til tider føler sig magtesløs har simpelthen været genial. Desværre er genspilningsværdien ikke så voldsomt høj, og efter nogle timer og flere fejlslagne forsøg på at gennemføre de enkelte baner, sker der ikke så meget nyt. Desuden er det træls igen og igen at skulle starte forfra og helt fra bunden, når man endnu engang døde fordi man løb tør for ammunition. Det har dog trods alt været sindssygt underholdende, og er helt klart noget man skal prøve hvis man har købet spillet.

Til slut må jeg vel bare endnu engang konkludere, at Call of Duty i dens seneste udgave Black Ops 4, stadig ligner sig selv. Og hvis man kan lide CoD spillene, så vil man elske Black Ops 4. Om Blackout er kommet for at blive vil tiden vise, da vi har set mange battle royale spil forsvinde, på grund af den store konkurrence på markedet.

Jeg savner virkelig en egentlig single player del, hvilket trækket betydeligt ned i min optik.

Spillet koster pt. ca. 450,-, hvilket er en helt fair pris, taget i betragtning, at man får rigtig mange forskellige game modes med.

Jeg giver spillet en karakter på 8/10, for et godt spil med underholdende elementer og nogle spændende nyheder.

Pros:

Spillet ligner sig selv (hvis man kan lide forgængerne)

Blackout

Masser af action

Fair pris

Cons:

Spillet ligner sig selv (hvis man ikke kan lide forgængerne)

Mangel på en egentlig single player del