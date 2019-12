AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-05-28 16:54:16

Detroit: Become Human til PlayStation 4

Dagens test bevæger sig ud i David Cages nyeste vision til PlayStation 4, nemlig Detroit: Become Human. Det er et spil der på fornemmeste vis løfter arven fra Heavy Rain og Beyond: Two Souls. Læs med i dagens test, for at finde ud af hvorfor Detroit: Become Human er så fantastisk.

Du har sikkert hørt om Heavy Rain og Beyond: Two Souls. Begge spil blev lavet i samarbejde mellem Quantic Dream og Sony PlayStation, og dagens test er endnu engang frugten af dette samarbejde. Quantic Dream har i mange år været en af mine favorit udviklere, og selvom Beyond: Two Souls ikke helt nåede op på det samme niveau som Heavy Rain for undertegnede, er jeg vild med den måde historien fortælles på. Det bliver på mange måder mere en filmisk oplevelse, end et spil.

Detroit: Become Human er Quantic Dream, og David Cages seneste bud på et spil, der benytter den specielle fortællestil, som man også kender det fra Telltale games. Uden at det bliver helt spot on, bliver det mere en grafisk novelle, end et normalt actionpræget spil, såsom Far Cry, GTA og så videre.

Kender du ikke spillet, vil jeg varmt anbefale dig at starte her, ved launch traileren til Detroit: Become Human.

Som man kan se af traileren, er spillet lavet med et stærkt persondrevet fokus, men den del graver vi dybere ned i senere i dagens test. Spillet har været længe undervejs, og mange har set frem til denne titel, inklusiv undertegnede. Måske endda lidt for meget, for mine forventninger til spillet er meget høje. Det skyldes først og fremmest den fortælling, som Quantic Dream og David Cage altid har været i stand til at levere i tidligere titler, men i den grad også på baggrund af de teasers og den ventetid som vi meget tålmodigt har måttet stille for døren, siden den første proof of concept demo af Kara blev præsenteret.



Kara blev præsenteret af Quantic Dream for verden tilbage i 2012, til den daværende PlayStation 3 konsol. Allerede dengang var der en stille hype blandt fans af Quantic Dream, og jeg personligt har set frem til dette spil siden denne præsentation. David Cage faldt efter sigende for denne demo, og har efterfølgende skabt det, der er blevet til Detroit: Become Human. Har du et par minutter extra, vil jeg varmt anbefale at tage et kig på den første præsentation af Kara, hvilket også giver et stort indblik i både den tekniske udvikling, men også dele af historien i spillet, som den har udviklet sig fra 2012, til 2018, hvor spillet er udkommet.

Vi har testet spillet på en PlayStation 4 Pro på et 4K TV. Vores PlayStation har brummet en smule og pustet lidt mere end normalt, men temperaturen har også været lidt højere end vi er vant til indenfor under testen. Ser vi på performance, har det ikke påvirket FPS på nogen måde, og Detroit ser skøn ud i 4K.

Historie

Spillet er ligesom dets forgængere, et historie og persondrevet spil. Det betyder at både historie og gameplay hænger mere sammen end mange andre spil, og fokus er på historien, og mindre på et actionpræget gameplay. Spillet foregår i år 2038 i byen Detroit, som ligesom resten af verden, er plaget af høj arbejdsløshed og stor vrede, som følge af bølgen af androider der rykker ind på arbejdsmarkedet. Et firma ved navn Cyberlife er skaberne af androider, der ligner mennesker til forveksling, men bedst kan karakteriseres i spillet, som robotter. De adlyder og udfører ordrer fra deres ejere. Historien i spillet trækker dermed på meget af vores egen historie, blandt andet Martin Luther King, Malcolm X og andre personager som har kæmpet for frihed og borgerrettigheder til befolkningsgrupper der har været undertrykt igennem historien. Og det er også et af de elementer i spillet, som gør at den har så stor impakt efter min mening.

Detroit: Become Human følger tre androider, og deres udvikling, fra sanseløse robotter, til det der kendetegner mennesker, med alt der hører sig til, med refleksion, medfølelse, vrede og selvfølgelig et ønske om at leve. Det drejer sig om Connor, Kara og Markus historie, som på en meget cinematografik manér starter tre meget forskellige steder, men langsomt bliver flettet sammen, og ender i et stort klimaks. Hele vejen igennem spillet, er det os der får lov til at foretage valgene i historien, og styre hvilken retning spillet skal udvikle sig. Og Detroit: Become Human er måske det største og mest ambitiøse spil af sin slags, som endnu er lavet.



Gameplay

Første gang spillet startes, loader man spillets startmenu, der gennem den kunstige androide tager pænt imod os som spillere, og vejleder os igennem opsætningen. Vender man løbende tilbage til startmenuen gennem ens playthrough, vil androiden føre samtaler med os, der vedrører den retning som spillet udvikler sig i. Det ender med at berøre den 4. Dimension, hvor spillet begynder at interagere med spilleren.

Spillet er som nævnt bygget op omkring dine valg, hvor både de små og store valg kan have stor betydning senere i spillet, blandt andet for om hovedpersonerne overlever eller ej. Det er helt “Game of Thronesesk”, hvor ikke engang hovedpersonerne i spillet kan vide sig sikre på overlevelse.

Hver interaktion giver i Detroit dig valg, ofte fire, efter PlayStation karakteristiske konsolknapper, Pizza, Pizzaslize, Pizzabox og No pizza. Ud fra de valg man foretager sig, ændres forholdet til venner, partnere, eller byens mening sig i en positiv eller negativ retning omkring androider.

Man styrer karakteren med venstre analoge pind, og højre analoge pind styrer kameraet. Et hurtigt klik på rygknapperne, kan hjælpe spilleren med at finde ting man kan interagere med i miljøet. Quicktime events bliver der også gjort brug af i spillet. Det er dog forbeholdt brug i kampe, når stressniveauet skal hæves, og adrenalinen skal pumpes rundt at man skal være ekstra hurtig på tasterne, og da Detroit: Become Human er bygget op så man har nogen frihed til at undgå disse, kan man i nogen grad selv vælge hvor meget man vil have det med i spillet.

En af Detroit: Become Humans store forcer, er deres integration af DualShock 4 controlleren. Det er første gang for undertegnede, at jeg synes controlleren er udnyttet til dens fulde potentiale. Der bliver gjort brug af både gestik og knapper i spillet, og specielt udnyttelsen af den højre analoge pind til at interagere med verdenen i spillet på er lavet godt. Jeg håber at det er noget flere tager til sig, i stedet for et simpelt tryk på X.



Der er to hovedelementer i Detroit, som gør at spillet er helt sin egen. Det er elementer der findes i andre spil, men sammen med den flotte fortælling, alligevel formår at sætte Detroit i en klasse for sig selv.

Den første tager udgangspunkt i androiden Connor, der har en vanvittig evne til at analysere alt, uanset hvor han er. Det minder en hel del om spilmekanikken fra Heavy Rain, hvor man scanner omgivelserne for spor. Disse spor skal man studere, og ud fra det kan man stykke store dele af historien i spillet sammen. Er man for eksempel på scenen for en forbrydelse, er det muligt for Connor, når han har fundet sammenhængende spor, at lave en virtuel animation af begivenhederne. Disse leder oftest videre til nye spor, og er baggrund for de valg man skal træffe som spiller.

Det andet unikum i Detroit, er brugen af menuen efter hver del af spillet afsluttes. Man får et detaljeret overblik over de forgreninger der er i spillet, og derudover er der mulighed for at genspille scener igen, for at låse op for nye valg i historien. Man kan her også vælge “bare” at genspille scenen, låse op for andre endelser, dog uden at det påvirker den måde du løste det på første gang i den gennemgang af spillet. Det er fedt, sjovt, og giver vanvittigt mange timers extraspil, hvis man gerne vil opleve hele historien.



De tre hovedpersoner

Som tidligere nævnt følger Detroit: Become Human tre androider. Politibetjenten Conner, hushjælpen Kara og hjemmehjælperen Markus.

Conner er den nyeste model fra Cyberlife, og den første af sin slags designet til politiarbejde. Han introducerer spillet i startsekvensen, som du måske allerede har spillet i demoen man har kunnet spille i flere uger nu.Vi møder første gang Connor ved en gidseltagning. En androide har taget et menneske til fange og forsøger at komme væk i live. Det er Connors opgave at redde barnet, uanset hvilke konsekvenser der følger. Det er også allerede her, at vi bliver mødt af spilkonceptet, hvor øjensynligt små valg, påvirker historien meget drastisk.

Softwaren i androiden er muteret, og den er blevet til det der i spillet kaldes for en “deviant”, eller på dansk, en afviger. Der er sket en fejl i dens programmering, som har gjort at den kan handle udenfor de rammer den oprindeligt blev tildelt. Tænk Isaac Asimov, og han tre love. Conner bliver efter gidselstagningen tildelt en større efterforskning, som går ud på at fange og tilvejebringe disse deviants, og finde ud af hvad der får androider til at blive deviants. Skyldes det androiders programmering, eller som Jeff Goldblum så smugt har sagt det, at livet altid finder en vej?

Og som tidligere nævnt, er det helt klart spillets intention, at få os som spillere til at stoppe op og reflektere. I en verden præget af vold, politisk uro og en teknologisk udvikling der er på vej til at løbe fra os, er der brug for at vi overvejer konsekvenserne af vores handlinger.

Kara er en husholderske. Første gang man møder hende, bliver hun samlet op af sin ejer i en forretning. Kara har været under reparation på grund af et trafikuheld, som ejeren så fint kalder det. I huset hvor Kara arbejder, bor der en pige ved navn Alice. Alice er en meget central figur i Karas liv, og er grunden til at Kara begynder at udvikle sig. Karas ejer har et voldsomt temperament, og lader det ofte gå ud over sin datter. Spilleren, som Kara, skal altså finde ud af hvordan forholdet til ejeren og Alice skal udvikles, med de konsekvenser der følger med.



Markus er en hjemmehjælper hos en ældre mand. Da vi møder Markus første gang, er vi ude for at hente en pakke. Den gamle mand der ejer Markus er en kendt kunstner, og han behandler Markus som var han en søn. Han forsøger at lære Markus selvstændighed, selvom det ikke er muligt med hans programmering.

Af mange grunde, som man hurtigt oplever i spillet, ender Markus med at være den mest spændende af de tre androider. Han er den androide der mest direkte bliver påvirket af den uretfærdighed, der ligger i at mennesker ejer androider. Både Connor, Kara og Markus bliver udsat for umenneskelige akter, men for Markus, er det tabet af faderfiguren der er i forsædet. Markus ender ud i den mest aktive af de tre historie i spillet, og det er derfor også tilforladeligt at sige at mens Markus tager førersædet i historien, så er Kara og Connors historie dem hvor der sker den største personudvikling.

Efter hver endt kapitel af spillet, kommer der en oversigt over hvad de valg man har truffet, hvilke veje man ellers kunne følge, samt mulighed for at se rent statistisk, hvordan andre spillere har ageret i den samme situation. Kan du lide statistik, er det et sjovt lille værktøj at nærstudere. Spillets konstruktion lægger derfor op til at man kan spille spillet igen og udforske andre udfald i historien, som man ikke tog før.

Grafik

Spillet er en visuel oplevelse. Det er vidunderligt at kigge på, specielt i 4K, hvis man har mulighed for dette. Da spillet er en visuel fortælling, er der lagt ekstra meget tid i deres valg af textur, belysning og partikler. Der er også rig mulighed for dette, når man tænker på at det for det meste er et begrænset univers man bevæger sig rundt i, og actionsekvenserne er låst til de forskellige valg der er i spillet. Der er ingen open world kampe man skal kæmpe.

Detroit som en neo-noir by i år 2038 tager sig på en og samme tid flot, og utrolig dystopisk ud. Det er et spil der skal opleves, og det visuelle, selvom det er flot, kommer altid til “bare” at være scenen som historien udfolder sig i. Det ser godt ud, men helt ærligt, hvilket spil ser ikke godt ud i 2018? Detroit: Become Human gør intet extraordinært på grafikken, men det gør det som forventet, og er et visuelt appellerende spil.

Pris

Som altid, tager vi et smut forbi PriceRunner.dk for at hente en pris til Jer. Detroit: Become Human kan erhverves for den nette sum af 419,00 DKK inklusive fragt.

Konklusion

Quantic Dream har med Detroit: Become Human gjort noget som meget få har formået hos undertegnede. Jeg elsker spillet. Jeg vil endog gå så langt som til at sige, at David Cage har begået noget der går ud over at være et simpelt spil.



Detroit: Become Human er endnu et spil udviklet eksklusivt til PlayStation platformen. Og det er et særdeles fremragende et af slagsen. Det er fedt at de bliver ved med at investere i platformen, og også en af grundene til at vi bliver ved med at vende tilbage til Sonys konsoller.

Fortællestilen og styringen fungerer til UG, karaktererne er gode, selvom nogle af dem er ret overfladiske. Dog er der momenter som graver endnu dybere i vores opfattelse af karaktererne, og også øjeblikke der drager paralleller til de lidt mørkere sider af vores fælles verdenshistorie, og det er måske i virkeligheden også det, der gør at Detroit: Become Human bliver så interessant for os som spillere. Hvordan vil vi selv tackle undertrykkelse, slaveri og forsøget på at udrydde den frie vilje?

Det er et super ambitiøst spil, som lykkedes helt fabelagtigt nogle gange, mens det andre gange bliver ramt af nogle “meh”-øjeblikke. Det er ikke perfekt, og langt fra den vision jeg havde om Kara tilbage i 2012, men Detroit har vist sig at være er så meget mere end bare den oprindelige tech demo. Jeg håber personligt at Detroit: Become Human kommer til at bane vej for en ny type af spil, der minder mere om interaktive film. Det virker helt fantastisk, hvis man er til den type af spil.

Detroit er et spil der provokerer, og fordrer refleksion. Man kan spille det på mange måder, og det lægger op til at man gennemfører det mere end en gang. Det kommer vi helt sikkert til. Vi runder dagens test af her, med en karakter på 9, og en Great Product award, for et fantastisk spil, som er et must buy, hvis du bare har lidt interesse i Quantic Dream eller David Cage.

Pros

Fremragende historie

Rigtig flot grafik

Let at styre

Stor replay værdi

Fremragende voiceacting

Cons

Simpelt gameplay

Manglende interaktivitet - man bliver styret meget af storyline