AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2018-11-29 16:31:00

Fallout 76

Fallout 76 er nyeste spil i serien fra Bethesda og byder bl.a. på en helt ny multiplayer oplevelse. Læs med når vi tager et kig på spillet der har fået massiv omtale.

I denne test tager vi et kig på det nye Fallout 76, som er den seneste udgivelse i Fallout serien. Specielt for dette spil er, at det i modsætning til tidligere titler er et multiplayerspil med blandt andet mulighed for coop.

Inden vi dog dykker ned i selve anmeldelsen, tager vi som altid lige et kig på den tekniske del af spillet.

Det tekniske

Fallout 76 er et Action Role-Playing Game der blev udgivet d. 14. november 2018 af Bethesda Softworks til PC, Playstation 4 og Xbox One. Spillet er udviklet af Bethesda Game Studios i Creation Engine som også er blevet brugt til The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4.

Systemkravene til spillet ser således ud:

System Requirements (Minimum)

CPU: Intel Core i5-6600K 3.5 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent

RAM: 8 GB

OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

FREE DISK SPACE: 60 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2GB AMD)

Recommended Requirements

CPU: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

RAM: 8 GB

OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

VIDEO CARD: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

FREE DISK SPACE: 60 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 4096 MB

Som man kan se, kræver spillet altså en ret habil maskine for at kunne køre fornuftigt.

Det skal også lige nævnes, at spillet er begrænset til at køre med 60 fps, så man skal ikke forvente at kunne udnytte ens nyindkøbte 2080Ti og i9 9900K.

Vores testmaskine består af en i7 6700K, GTX 970 og 16gb DDR4 ram og kører spillet helt fornuftigt, dog med nogle få framedrops her og der.

Gameplay

I Fallout 76 spiller man en indbygger fra Vault 76, som er et beskyttelsesrum der blev indviet i år 2076 på 300-års jubilæet for USA’s grundlæggelse. Åbningen af rummet sker på den såkaldte ”reclamation day” i år 2102, 25 år efter ”The Great War” og 5 år senere end den beregnede åbningsdato.

Efter en kort introduktion bliver man som spiller sendt ud i verdenen for at generobre og genopbygge civilisationen. Dette er nemmere sagt end gjort, da strålingen fra atombomberne der blev affyret under The Great War, har muteret både dyr og planter. Dyrene er delvist muteret til farlige dræbere, som f.eks. kæmpekakerlakker og kæmperotter. Planter og vand er stadig ramt af strålingen, og er derfor giftige at indtage for mennesker.

Fallout 76 handler altså om at overleve i disse barske omgivelser. Man lærer at tilberede vand og mad og dermed indskrænke strålingsforureningen, så man kan stilne sin sult og tørst uden at dø af det. Man lærer også at konstruere våben, rustninger og diverse andre hjælpemidler, for bedre at kunne overleve.

Undervejs på sin rejse finder man nyttige informationer på computere og hos robothjælpere, som sender spilleren ud og udforske diverse steder og byer. Alle steder man kommer hen, kan man samle ting og sager op, som enten direkte kan bruges som hjælpemidler til overlevelse, eller bruges som materialer til at konstruere våben og udrustning. Desuden kan man bruge diverse materialer til at bygge sit eget lille hus eller skjul, hvor man efterhånden som spillet skrider frem, kan indrette stedet med værksted og forskellige forsvarsmekanismer mod muterede dyr, zombier eller fjendtlige spillere.

Som noget nyt i Fallout serien er der nemlig som sagt en multiplayer del med, som Bethesda havde stor fokus på under præsentationen af spillet. Som udgangspunkt er andre spillere ikke fjendtlige, men man kan vælge at slå PVP til, og så er snakken lige pludselig en helt anden.

Som spiller har du mulighed for at udvikle dig ved at samle erfaringspoint (XP), udstyr i form af våben og rustning, samt de såkaldte S.P.E.C.I.A.L (Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck) kort, som er en slags talenter der gør at man som spiller kan specialisere sig inden for diverse færdigheder.

Intet Fallout spil uden en Pip-Boy på armen. Denne karakteristiske computer på armen hjælper spilleren med at overleve, holde styr på inventory og spillerens stats. Det er også herigennem man finder missioner og kan gennemgå diverse informationer man har samlet sammen.

Grafik og lyd

Grafikken i Fallout 76 minder meget om grafikken i Fallout 4. Det er tydeligt at se, at det er samme engine der er blevet brugt, og mest af alt virker Fallout 76 som et reskin af Fallout 4.

Fallout 76 følger den samme karakteristiske stil som resten af serien, med dens humoristiske tilgang i dets grafiske udtryk, i forhold til at det er et postapokalyptisk overlevelsesspil hvor alt drejer sig om liv eller død.

Dette kommer til udtryk i nogle af de første våben man kan samle op og bygge, hvor sigtekornene er rør med to skruer skruet skævt ind fra hver side, eller de humoristisk designede S.P.E.C.I.A.L kort med den karakteristiske Vault Boy som illustration.

Grafikken virkede for mig forvasket og blurry, også selvom jeg prøvede at fjerne det ved at rette på fade indstillingerne eller skruede op og ned på grafikken. Om det er en fejl eller blot en del af stilen i spillet kan jeg ikke finde ud af, men jeg synes det virker forkert, da ting ikke skal være langt væk, før de virker utydelige.

Lyden er fin uden at være prangende. Selve lydbilledet er godt, men jeg havde af og til meget svært ved at høre når der blev skudt efter mig og i så fald hvor skuddene kom fra.

Musikken er jeg ret glad for, og den fanger stemningen ret godt.

Konklusion

Nu kommer den svære del, delen som jeg har været meget i tvivl om, men lad mig lige starte med at liste et par positive ting om Fallout 76 først.

Bethesda formår at skabe et spil, der indfanger stemningen som ”den sidste overlevende” efter en atomkrig meget godt. Over alt man bevæger sig hen, er der spor af en civilisation der lige pludselig er blevet udslettet.

De humoristiske undertoner, som vi kender det fra de tidligere Fallout spil er igen med til at give spillet et specielt udtryk, og den karakteristiske Pip-Boy, Vault Boy og S.P.E.C.I.A.L kortene gør at man ikke er i tvivl om at dette er et Fallout spil, som på mange måder hænger sammen med de tidligere spil.

Musikken og lyden er god, men dybden mangler så omgivelserne ofte virker flade.

Nu til den del, som aldrig er sjov at skrive om, for jeg har som sagt virkelig været i tvivl.

Fallout 76 er mit første Fallout spil, og derfor er det også svært at sige om det bare er mig den er gal med, og om Fallout 76 bare ikke er et spil for mig. For jeg kan lige så godt afsløre det med det samme, i samtlige timer jeg har spillet spillet, har jeg kedet mig hele vejen igennem. Spillet er ikke sjovt, og det er fyldt med designfejl. Men lad mig starte fra begyndelsen.

Da jeg startede spillet første gang, følte jeg at styringen virkede underlig. Det virker som om musen kører med vanvittig input lag, som er værre end det man kunne forvente af nogen af de første trådløse mus. At navigere rundt i menuen for at indstille grafikken er et helvede, og ofte reagerer knapper ikke når man trykker på dem.

Men lad os gå videre til spillet. Lige da jeg blev smidt ind i spillet, er jeg blevet mødt af ligegyldige ting der har taget mig alt for lang tid. Man vågner op på sit værelse i Vault 76 og skal nu ud og genetablere civilisationen. Man bliver så guidet igennem en rute hvor man bliver bedt om at samle en masse ting op, som man ikke aner hvad man skal bruge til. Man får det vel og mærke at vide, men det virker alt for langsommeligt. Man ender med næsten at fylde sin inventory inden man overhovedet kommer ud. Så bliver man mødt af de første fjender, uden at have fået en introduktion til hvordan man bruger våben. Fjenderne er vel og mærke dumme og laver ikke meget skade, men al den introduktion man fik før, er til ingen verdens nytte hvis man ikke kan forsvare sig.

Så er der historien, spillets narrativ, det det hele handler om, at fortælle spilleren hvad der er sket og hvad planen nu er – hvad er det store mål? Jeg kan ikke svare jer på det, for jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg er rendt rundt i timevis og har samlet planter, materialer og andet gøgl ind, dræbt et par kæmperotter, tilberedt mad, kogt vand, bygget våben, skudt zombier og jeg har stadig ingen idé om, hvad jeg skal og hvorfor jeg skal det.

Jeg er blevet sendt rundt til flere forskellige quests, som alle bare handler om at samle et eller andet dokument op, hvilket ender med at være en langsommelig proces, da man skal løbe eller gå ret langt hver gang. Jeg kan stadig ikke se formålet.

Af og til møder man andre spillere, men interaktionen med dem er mere forstyrrende end givende. F.eks. står man i vejen for hinanden hvis en spiller bruger en værktøjsbænk, der er nemlig kun plads til én, hvilket giver mening i den virkelige verden. I andre spil har man dog fundet ud af at det er en dårlig idé at begrænse antallet af spillere der kan interagere med NPC’ere eller lignende (her husker jeg lange køer i Tom Clancy’s The Division, for at snakke med en NPC). Har Bethesda ikke luret hos andre og lært af deres fejl?

Det er svært for mig at finde ud af hvad Fallout 76 er for et spil, og til dato er det det eneste spil, hvor jeg virkelig er glad for, at jeg endelig er færdig med min anmeldelse om lidt. Selv med No Man’s Sky var jeg mere underholdt, da det i sin tid udkom.

Jeg vil afslutte denne anmeldelse sådan her, jeg kan ikke anbefale nogen at købe spillet som det ser ud lige nu. Lad være, gør det ikke, køb en togbillet og tag turen til de fjerneste afkroge af Danmark i stedet, det får i mere ud af. Spillet er i sin nuværende form ikke de knapt 350,- værd, som spillet lige nu koster. Det er ren spild af tid.

Jeg giver spillet karakteren 3 da det ikke fortjener mere.

Pros:

Stemningen er fanget godt

Lyden er nogenlunde

Cons:



Styringen

Mangelfuld story

Irriterende multiplayer

Kedeligt

Ikke en rød reje værd i sin nuværende form