AUTHOR : Nicolai H Frederiksen

PUBLISHED : 2018-04-19 14:50:00

God of War

Tweak.dk er klar med en anmeldelse af God Of War, som mange mener er en kandidat til at blive årest videospil 2018. Serien i sig selv er en perfekt illustration på, hvordan man kan tage en ældgammel historie, gøre den interessant, og samtidig lave et superb spil, der ikke overlader meget til fantasien. Vi vil tage et kig på om God Of War udgivelsen kan leve op til forventningerne fra sine forgængere.

Så er den her endelig. Fra skaberne bag Kratos og hans kamp imod de græske guder, kommer SIE Santa Monica Studio nu med det fjerde spil i God of War serien, denne gang til PlayStation 4. Og vi har været så heldige at få lov til at anmelde det. Serien i sig selv, er en perfekt illustration på hvordan man kan tage en ældgammel historie, gøre den interessant, og samtidig lave et superb spil, der ikke overlader meget til fantasien. Vi vil i dagens test se på om God of War 4 kan leve op til forventningspresset fra fans, samt forgængere i spilserien.

Genrer: Action-adventure game, Hack 'n' slash.

Historien i God of War

Historien starter som altid med Kratos. Vi møder ham imens han for anden gang i hans liv mister noget der står ham nært. Hans kone. Sammen med hans søn Atreus er de i gang med at brænde hende, så de kan sprede hendes aske på det højeste sted i de ni verdener. Kratos og Atreus har ikke stærke bånd til hinanden, da det var moren der altid sørgede for at Atreus lærte at jage og lave mad, mens Kratos gjorde sine daglige gøremål i ro og fred. Efter hendes død, tester Kratos hans søn, for at se om han er klar til den færd de skal begive sig ud på. Han finder ham dog ikke klar eller værdig til at tage afsted, og er til at starte med fast besluttet på at de venter. Lige indtil en fremmed står ved døren.

Den fremmede viser sig at være en gud. En gud man ikke kan gøre skade på. Kratos ender i et slagsmål med guden der ødelægger meget af det omkringliggende landskab og får ham til at trække sig. Men nu er deres hjem ikke sikkert længere, så de bliver nødt til at drage afsted, til trods for at Atreus ikke er klar.



Atreus må lære imens de er på farten. De begiver sig ud på en færd der viser sig at være mere vanskelig end først antaget. Næsten alt de møder vil slå dem ihjel, med undtagelse af en gud, en kæmpe, nogle dværge, og den vise mand Mimir. De bliver opsøgt af mørke elvere, trolde, udøde, guder og endda drager. Alt imens dette udfolder sig bliver Atreus syg. Han bliver dødeligt syg fordi Kratos holder på en hemmelighed som kun han kender. Kratos bliver derfor sat overfor et dilemma. Vil han fortælle hvad han holder skjult og se sine dæmoner i øjnene, eller vil han lade Atreus dø?



God of War: kampsystemet

Kampene har ændret sig lidt, men to ting er dog stadig er sikre; du spiller stadig Kratos, og du slagter stadig alt hvad der står dig i vejen, hvis det er fjendtligt.

Man har ikke sine trofaste Chaos Blades, men istedet den såkaldte Leviathans Axe. En økse Kratos har fra sin kone. Og den slår exceptionelt hårdt. Det er ligesom Blade of Artemis fra 1’eren og Barbarian Hammer fra 2’eren. Det er din heavy hitter. Der er både light og heavy attacks som du kan kombinere på forskellige måder. Du har ud over dette mulighed for at kaste med øksen, for at nedlægge fjender på afstand.

Du har også mulighed for 2 special attacks, hvor det respektivt er light og heavy special attack. I takt med at man kommer ud i verdenen i spillet, får man flere special attacks, som man kan ændre til at passe sin specifikke spillestil. Dette er ikke blevet gjort før i tidligere titler, hvilket er forfriskende. Nogle fjender er immune overfor øksen og skal derfor dræbes ved hjælp af dine bare næver. Dette kræver et godt øje for hvilke fjender der kan og ikke kan dræbes af øksen.

Du har som altid dit powerboost som i 1’eren og 2’eren. Dit God Mode. Tilstanden der kan få dig ud af enhver kattepine og som næsten altid er med til at sikre dig sejr på slagmarken.

Der er kommet en indikator rundt om Kratos som viser om fjender er tæt på, klar til et angreb, eller om der bliver skudt efter ham. Han kan stadig stoppe med at angribe midtvejs, så der er rig mulighed for at blokere, undgå eller sende projektiler tilbage til fjenderne. Der er ikke ligeså mange quicktime events som der har været tidligere. Faktisk er det forbeholdt til boss kampe og få minibosser. Ellers er der stadig finishers. Man har mulighed for at bygge et stun op, så din modstander står stille i nogle sekunder. De sekunder betyder at du kan rende over og brutalt tilintetgøre modstanderen, på nogle utroligt drabelige måder.

Atreus i spillet er først og fremmest din søn. Men han er også din kampagnon, din support, og mest af alt din utility til at komme rundt i verdenen.



Han er udstyret med bue og pil, så han altid kan være på afstand af fjenderne. Hvis der er for mange fjender, eller fjender på afstand man ikke kan tage sig af med det samme, så kan man sætte Atreus til at tage deres opmærksomhed eller stoppe dem midt i en serie af angreb mod dig.

Ligesom Kratos, er han udstyret med special attacks. Her kan man vælge fra en række af forskellige angreb. Han bliver igennem spillet udstyret med to forskellige pile. Light og Shock. Light giver bonus stun build-up, og hvor shock er fokuseret mere på skade på den enkelte fjende og dem omkring ham. Dette lægger op til at man skal tænke taktisk afhængigt af fjende, mængde og type. Men pas på, for fjenderne kan også få fat i Atreus. Gør de det, har du en begrænset mængde tid til at komme ham til undsætning, før han bliver dræbt.



Hans pile kan bruges rundt omkring i verdenen, ved enten at komme over dybe kløfter eller forbi blokerede veje.

God of War: Skills

Som Kratos og Atreus har du fået et såkaldt skill tree. Med dette kan du bestemme hvad du vil opgradere, afhængig af hvilken spillestil du har, og hvad der ser interessant. Der er atreus Light og Shock arrow tree, samt hans utility tree, som skal hjælpe Kratos når han har mest brug for det. Kratos selv har lidt flere skill trees. Han har et skill tree til hvert våben, hvor både nærkamp og distance har hver sit tree.

Desuden er der et skill tree til hans nærkamp med bare næver, samt Kratos God Mode. De har virkelig lagt det bredt ud for spilleren, så han kan vælge til og fra som det passer ham i løbet af spillet. Det er noget som ofte bliver tilsidesat i andre spil, da skills ikke gør nok, eller man bare ikke føler forskellen med eller uden skill tree.

God of War: Stats og Udstyr

En ny ting de har gjort i det nye God of War, er at bringe stats ind i billedet. De har bragt seks forskellige parametre ind, som man kan vælge til og fra i undervejs i spillet. Disse parametre kan du svinge frem og tilbage ved hjælp af udstyr fundet rundt i verdenen, eller crafted hos dværgene.

Er du typen der tager meget skade og ikke undviger eller blokerer nok, så er HP og Defense stats man bør gå efter. Er man typen der vil spamme sine special attacks, er cooldown nok mere dig. Eller hvis du bare er typen der vil smadre dig igennem horder af fjender på god gammeldags mannér, så er Strength og Runic vejen frem.

God of War: Grafik

Man har valgt at bruge et enkelt kamera til at fortælle denne historie og vise verdenen, og de får det udført til perfektion. Man føler virkelig man får verdenen set. Ikke kun på afstand ude i horisonten, men også helt tæt på.

Det er så betagende og ofte fredfyldt at kigge på, at man godt kan bruge et par minutter på at beundre det og anerkende de arbejdstimer der er blevet lagt i det.

Grafikken er opbygget ligesom i de andre spil i serien, med et udgangspunkt i realismen. Der er virkelig kælet med alt helt ned til mindste detalje. Fra det nye design af Kratos og hans søn Atreus, til de små ting i naturen som græs, træer og sten. Simulationerne på sten der falder, vinden i græsset, og dyr der flygter så snart man kommer tæt på, spiller så godt sammen at man bliver suget helt ind i spiluniverset og glemmer alt.

Konklusion

Med den hype der ligger bag spillet og hvad man ser spillet har bragt, så er det helt sikkert et spil der har fortjent titlen som et af de bedste spil i 2018. Spillet overrasker over hele linjen, og selvom spillet har en PG 18 rating på sig, så er det helt sikkert værd at investere sine penge i. Der er rigtig mange timers spilletid i denne titel, så man kommer slet ikke til at kede sig. God of War fortjener en fast plads på enhver gamers reol eller i deres spil bibliotek på nettet.

Serien i sig selv er en af mine yndlingsserier til dato. Med denne udvidelse til den nordiske mytologi, bliver min kærlighed til serien kun større. Det er vildt at se hvordan denne franchise har udviklet sig, og stadig udvikler sig. Jeg havde et brag af en fest da jeg spillede spillet. Hvis man har spillet de tidligere installationer, så er der easter eggs at hente, selv i midgård. Kampene har lidt samme stil som i de gamle spil, men alligevel adskiller det sig bare på så mange måder fra forgængerne. Det er forfriskende og rart at spille. Tiden forsvandt flere gange for mig, og klokken blev ofte 2 om natten før jeg faktisk opdagede det. Verdenen er helt igennem fantastisk, og der er så betagende at kigge på, uanset hvor man er.

Kampene er aldrig ens og der er mange forskellige strategiske måder at gribe dem an på, hvilket gør at man aldrig kommer til at kede sig. Finishers er flashy, men holder sig tro mod God of War finishers fra tidligere spil. Integrering af stats, skill tree og evner er godt balanceret, til et punkt, hvor man føler de gør en forskel på spillestil og skade.



Jeg er stor fan af forholdet mellem Kratos og Atreus, samt udviklingen af det igennem hele spillet. Det er så autentisk, at man bliver revet helt med fra tid til anden af ens følelser. Jeg vil helt klart give denne titel 10/10, da det i min optik er et af de bedste spil jeg har spillet til dags dato.