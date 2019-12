AUTHOR :

Grundlæggeren bag Counter-Strike, Jess Cliffe, anholdt for formodet seksuel udnyttelse af børn

Endnu en nyhed er trippet ind på redaktions nyhedsmail, og endnu engang omhandler det CS:GO. Denne gang stammer informationerne fra ESPN, som melder om politiet i Seattle, har anholdt Jess Cliffe, som er en af grundlæggerne af Valves super populære Counter-Strike online spil.

Der er i første omgang kun tale om beskyldninger for seksuel udnyttelse af et barn, men på nuværende tidspunkt forligger der ingen sigtelse af Jess Cliffe.

kiro7, et stort nyhedsmedie, har lagt videooptagelser ud af sagen mod Jess Cliffe. Dermed er sagen på alle fronten fanget af mediernes søgelys. Det ser ud til Jess Cliffe er i varetægtsfængsel indtil de relevante instanser har dannet sig et overblik. Dermed er der heller ikke fastsat nogen sum for midlertidig løsladelse.

Ifølge ESPN, vil loven i Washington mht. seksuel udnyttelse af børn indbefatte:

"can include elements of commercial sexual abuse of a minor or 'depictions of minors engaged in sexually explicit content” such as creation, distribution or possession of depictions of child pornography."

Der er ingen informationer omkring tidligere forbrydelser på en straffeattest hos Cliffe, og ifølge de involverede medier på sagen, har den 36 årige Valves udikler nægtet sig skyldig i alle anklager.

En talsmand fra Valve, har i et interview til Kotaku udtalt, at Cliffe har været ansat i Valve siden 2003, men er nu midlertidigt suspenderet.

"We are still learning details of what actually happened. Reports suggest he has been arrested for a felony offense. As such we have suspended his employment until we know more."

Jess Cliffe og Minh Le påbegyndte deres udvikling af Counter-Strike i 1999, og oprindeligt var planen med Counter-Strike, som værende et Half-Life mod. Siden hen købte Valve rettighederne, og Minh Le forlod Valve i 2016, hvor Cliffe valgte at fortsætte hans virke hos spiludbyderen, og blandt andet var med i Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, samt Portal 2.

Jess Cliffe lagde også stemme til Counter-Strike stemmer, som “terrorists win” og "the bomb has been planted"

