AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-09-07 07:23:00

Marvel's Spider-Man

Vi har ventet og ventet, faktisk lige siden spillet blev annonceret i sin tid, og vi har set frem til Marvel’s Spider-Man i lang tid efterhånden. Læs med for at se hvorfor vi mener at Marvel’s Spider-Man er et af de absolut bedste spil der er blevet udgivet i år.

Spider-Man er måske en af de mest kendte superhelte i Marvels fantastiske univers af helte og superskurke. Dagen i dag står i Edderkoppens tegn, og vi tager hul på testen af det nyeste Spider-Man spil, som er udgivet eksklusivt til PlayStation platformen.

Marvel’s Spider-Man er det nyeste eventyr for den ikoniske superhelt, Spider-Man. Der er tale om et helt nyt spil fra PlayStation og Marvel, skabt af Insomniac Games, i et helt fantastisk krydssamarbejde mellem Sony, Marvel og Insomniac. Det betyder selvfølgelig også, at spillet er endnu et eksklusivt spil, som kun kan spilles hvis man har en PlayStation 4 eller PlayStation 4 Pro.



Inden du går videre, vil vi opfordre dig til at se traileren til spillet her:





Insomniac Games er blandt andet kendt for de originale Spyro spil, Resistance, samt Ratchet & Clank, og har derfor godt kendskab til Sony, og ligeledes et meget veludviklet samarbejde med dem. Og det er da også frugten af dette samarbejde som vi får at se i dag. Tilblivelsen af Marvel’s Spider-Man er nemlig så tilfældig, at Sony en dag gik til Insomniac med et ønske om at de skulle skabe en ny eksklusiv IP for Sony og PlayStation, hvilket endte med at Insomniac pegede på lige netop Spider-Man. Og det kan vi allesammen være godt tilfredse med.



Resultatet er nemlig det vi ser i dag, Marvel’s Spider-Man, som er et fænomenalt spil, og en værdig arvtager til nogle af de klassiske Spider-Man spil til PlayStation 2. Scenen er stadigvæk New York, og omdrejningspunktet er stadig den skrøbelige balance som unge Peter Parker skal finde, mellem hans egne ønsker for fremtiden, og det ansvar han føler som Spider-Man. Med onkel Bens klassiske ord, “with great power comes great responsibility” - og nogle gange føles det som om at Peter Parker er nødt til at bære verdens skæbne på sine egne skuldre.

Fakta om spillet:

Titel: Marvel’s Spider-Man

Udgivelsesdato: 07.09.2018

Genre: Action / Eventyr

Udgiver: SIEE

Udvikler: Insomniac Games

Testet på: PlayStation 4 Pro

Historien:

Historien centrerer sig om den unge, men efterhånden erfarne Peter Parker, der i en alder af 23 er trådt i karakter som sit alter-ego Spider-Man. Peter har trukket i Spider-Man dragten i 8 år, før spillet starter. Peter er godt på vej til at blive færdiguddannet fra universitetet, og arbejder på et laboratorie i fritiden. Det betyder flere ting for spillet, men først og fremmest at Marvel’s Spider-

Man har en Peter Parker i hovedrollen som er i sit livs form, både fysisk, men også erfaringsmæssigt. Der er tale om en Spider-Man med lidt mere erfaring end vi er vant til at se i de efterhånden mange reboots af der har været de sidste 20 år. Uden at afsløre hele historien, så er der et væld af kendte skurke fra Spider-verset som gør deres entré, og ligeledes en række kendte figurer, både fra Peter Parkers privatliv, men også fra Marvels univers. Og spillet lægger hårdt ud, med Spider-Mans ærkefjende, Wilson Fisk.

Men det hele bliver hurtigt mere kompliceret, da nye interessenter i New Yorks kriminelle underverden bliver introduceret, og Peter Parker for alvor skal tage beslutninger der påvirker ikke kun hans privatliv, men også hans rolle som Spider-Man. Fortællingen er som sådan ikke unik, men den er speciel, i det at den er fortalt ud fra en ældre Peter Parkers perspektiv, med alle de overvejelser og konsekvenser der følger.

Animationerne i cut scenes står skarpt, og voice over er for det meste lige i skabet. Specielt Yuri Lowenthal som lægger stemmen til Peter Parker/Spider-Man gør det særdeles godt, og er med til at give spillet en snært af den rebelske Spider-Man vi alle kender, med en sjov og af og til mørk humor, som giver Spider-Man liv og dybde. Vi griner med ham, og enkelte gange ad ham. Historien er veleksekveret, af et studio og af mennesker som man både kan se og mærke på spillet, nærer store følelser for deres værk, og i særdeleshed Spider-Man.

Hvor selve kampsystemet har det med at blive lidt monotont, så bærer spillets historie og udfoldning af ikke kun Spider-Man, men også flere andre centrale karakterer, på fornemmeste vis os spillere frem til slutningen, med en fornemmelse af at have været en del af et fabelagtigt Spider-Man eventyr, med rødder hele vejen tilbage til de tidligste historier om Edderkoppen. Det er rigtig godt lavet, og helt klart en af forcerne i spillet. Peter Parker er vellidt af alle omkring sig, og Spider-Man er en karakter der er helt fantastisk at spille med, når man ser på gameplayet. Det er første gang at spillet rent grafisk er i stand til at leve op til karakteren og myten Spider-Man.

Grafik:

Vi kan hurtigt slå en tyk streg under, at aldrig nogensinde før har Spider-Man set så godt ud i et computerspil. New York står knivskarpt, med flotte partikel effekter, lækkert lys, og mest af alt, en gennemarbejdet Spider-Man karakter, hvor Insomniac virkelig får vist frem hvordan man kan kæle for karakter modellerne. Det ser godt ud, og heldigvis for det. Det er ingen hemmelighed at en PlayStation 4 ikke er helt lige så kraftig som et gaming bæst anno 2018, men det behøver den heller ikke at være, når der er mulighed for at optimere et spil som Spider-Man, så meget som Insomniac Games har formået at gøre her.

New York er helt fantastisk at opleve, og ikke fra gaden, men svingende i fuld fart gennem byens luften, eller løbende op og ned af bygningerne. Det er her at Insomniac har formået at skabe spillet Marvel’s Spider-Man. Aldrig før har nogen været i stand til at fange følelsen af at svinge gennem New York, som Insomniac gør i Marvel’s Spider-Man. Det føles som GTA V og Infamous, men med et skud adrenalin. Der er fuld fart over feltet, og det ser helt fantastisk ud, præcis som vi er blevet vant til, med de konsoleksklusive titler.

Gameplay:

Marvel’s Spider-Man er et action adventure spil, med alt hvad det omfatter. Spillet finder sted i New York, som selvsagt er som skabt til Spider-Man, med høje bygninger, Central Park, og masser af mørke gyder, hvor forbryderne har mulighed for at blomstre.

Der er tale om et open world spil, i stil med GTA V, spillet fra et tredje persons perspektiv. Når det er på plads, så lad os gå til den sjove del af gameplayet, nemlig styringen, kampsystemet, og selvfølgelig det vi alle har ventet på, chancen for at svinge os gennem New Yorks gader som Spider-Man.

Og det spiller bare. Insomniac Games har, og retteligt så, haft et enormt fokus på at få web-svingeriet til at se godt ud. Og det ikke bare ser godt ud, det føles helt naturligt, er let at spille med, og så er vi nødt til at sige det igen - det ser så godt ud!

At svinge mellem bygningerne virker helt naturligt, og det kan gøres ved at holde R2 inde, så sørger Spider-man selv for at sigte, så kan man styre retningen, og hvis det ønskes kan man lynhurtigt bevæge sig op, ved at klikke på X når man er på sit højeste punkt i et sving, da vil Spider-Man springe endnu højere, inden han kaster næste web og svinger videre. Det er også i luften man har mulighed for at styrtdykke mod jorden, smadre asfalt og rejse sig fra det filmiske “dancers crouch”, som er blevet en kæmpe cliche efterhånden. Men godt ser det ud, og det er fedt at være den der rent faktisk udfører det.

Spider-Man er adræt og lille, i modsætning til Batman, som dette spil retteligt kan sammenlignes med. Kampsystemet minder da også om det vi har set i de første Batman spil fra Rocksteady Games, uden dog at blive en komplet klon. For det første så går det lynhurtigt, hvor der er mindst lige så stort et fokus på at undvige angreb, som at bruge hi-tech gadgets eller genstande i miljøet i kampene, og for det andet, så er begrebet aerial combat, eller kamp i luften, så centralt for Spider-Man, at det er tilpas anderledes til ikke at føles som en dårlig kopi.

Man kan i kampene svinge sig rundt mellem bygningerne, undvige slag, kugler og spark, reagere når ens Spider-sense aktiveres, interagere med miljøet, udføre tekniske kombinationer mod fjenderne for at slå dem ud, og gøre brug af et væld af gadgets som man får låst op for i løbet af spillet. Det er et spil hvor man i langt højere grad skal bruge omgivelserne i New York, for at besejre de fjender man møder. Det foregår ved at man holder L1+R1 nede, og så kan Spider-Man interagere på forskellige måder med omverdenen. Et tryk på trekant får Spider-Man til at kaste et net mod den nærmeste fjende, hvorefter han trækker sig ind i melee-range på fjenden.

Spider-Man spillet er dog langt fra perfekt, og det er også i gameplayet at jeg føler den kommer til kort. Nogle gange. Det er simpelthen for repetitivt, og man gør det samme igen og igen, også i de forskellige boss kampe man kommer ud for. Det er ikke et stort minus eller irritationsmoment for mig, da historien er medrivende, Spider-Man er sjov, og selve spillet går så vanvittigt hurtigt når man er i kamp, at man ikke har tid til at tænke over det. Ikke ret meget i hvert fald.

Og så gør det selvfølgelig ikke noget at Marvel's Spider-Man rent visuelt lever op til den fremragende historie, og båret af det element jeg har set mest frem til, nemlig at svinge mig gennem New York som Spider-Man, er dele som Insomniac Games er lykkedes med 110%.

Som Spider-Man får man missioner i spillet, og der er små side-missioner man kan løse løbende gennem spillet, dog ikke nogen der påvirker historiens udvikling. Når man udfører missioner, eller afværger nogle af de tilfældige forbrydelser man støder på i New York, så opsamler man point man kan bruge på at crafte nye gadgets. Derudover er der et pointsystem som giver mulighed for at opgradere eller crafte nye Spider-Man dragter, samt et XP system, som giver skill points man kan bruge til at opgradere eller tilegne sig nye evner som Spider-Man. Som noget nyt, har Spider-Mans dragte mulighed for at få tilkoblet forskellige egenskaber, og her kan man mixe og matche, så man får netop den kombination mellem dragt og egenskaber som man ønsker. Man er derfor ikke låst til en enkelt dragt i spillet. Spillet er lavet meget organisk på denne måde, hvor man kan vælge at gå i dybden med alle side-missioner for at opgradere sin karakter så meget som muligt, eller man kan spille med fokus på hovedhistorien. Insomniac Games øje for detalje og det kæmpe arbejde de har lavet med hensyn til de forskellige Spider-Man dragter er forbløffende, og bør få selv de mest inkarnerede Spidey fans til at trække på smilebåndet.

Senere på året, udgiver Insomniac Games en DLC der kommer til at hedde Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps, som kommer til at indeholde tre nye kapitler til Spider-Man historien, inklusive nye skurke, dragter og karakterer til spillet.

Spillet er udelukkende et single player spil, med fokus på den gode fortælling, noget som jeg personligt mener at Insomniac Games opfylder til UG. Spider-Man følger dermed trop på den lange række af eksklusive titler som Sony har bag sig på PlayStation 4 platformen, og efter min mening, er det også helt klart det største selling point for at anskaffe sig en konsol. Sony og PlayStation smider bunker af penge efter veludviklede titler, med høj høj kvalitet i både grafik og gameplay, og Marvel’s Spider-Man er ingen undtagelse, men et kærkomment medlem af denne klub.

En fed ting som på nuværende tidspunkt endnu ikke er implementeret, er Photo mode, som bliver aktiveret i dag, den 7. september. Som du kan se i traileren herunder, er der mulighed for at lave vilde billeder, hvis man kan lide at lave sådan noget. Der er mulighed for at lave sine egne plakater i høj opløsning, og det er helt sikkert en ting jeg skal eksperimentere med i det kommende stykke tid.







Pris:

Marvel's Spider-Man kan erhverves både digitalt, men også som en fysisk kopi. Vi har indhentet dagsaktuelle priser til Jer fra PriceRunner.dk. Spillet kan erhverves for 399,00.- DKK inklusive levering. Klik på PlayStation banneret herunder, for at læse mere om spillet, eller se på andre kommende titler til PlayStation platformen.

Konklusion:

Marvel's Spider-Man er det nyeste i rækken af superhelte spil, og kan med rette kaldes for et af årets bedste spil. Det står helt klart, allerede fra starten af, da Insomniac meldte interessen for at skabe et ny Spider-Man spil, at de var investeret i det. Med spil som The Last of Us, Uncharted, God of War, Detroit: Become Human og mange flere, står Insomniac Games på skuldre af kæmper. De leverer varen, og lever til fulde op til det selskab de har været med til at placere sig selv i. Spillet tager omkring 20 timer at gennemføre, hvis man fokuserer på hovedspillet, og der er dermed masser af timers spil, hvis man har lyst til at gå i dybden med side-missioner og de forskellige andre aktiviteter der er indbygget som en del af spillet.



Jeg har altid haft en PlayStation, og kan huske de klassiske PlayStation 2 titler. Både med kærlighed og frustration. Insomniac Games har bygget på det bedste fra de gamle spil og universet, og skabt et spil der er sjovt, dragende, flot og en helt fantastisk fornemmelse for fart, når man svinger sig gennem byen. Jeg vil gå så langt, som til at sige at spillet har en sjæl, der delvist er baseret på Spider-Man historien, om en ung mand der får utrolige kræfter, og et stort ansvar, men det formår også at være en hyldest til Stan Lee, som Spider-Mans skaber.



Marvel's Spider-Man er et helt fantastisk spil, som visuelt er en nydelse, og som Spidey-fan er en ren fornøjelse. Marvel's Spider-Man er fænomenalt. Insomniac Games har poleret og poleret, til der ikke er mange fejl at spotte, og jeg er ikke i tvivl om at de har formået at presse PlayStation 4 hardwaren til sit yderste. Peter Parker er sjov at følge, både som Peter, men i særdeleshed også som Spider-Man, hvor han ofte kommer med en sarkastisk kommentar eller ti, til hans nærmeste forbindelser, som hjælper ham med at navigere byens kriminelle underverden.

Er der et enkelt sted som spillet trækker lidt i den anden retning, så er det til dels New York, som føles lidt ensformig og ligegyldig på gadeplan, men kommer til sin ret når man svinger rundt mellem bygningerne. Mit andet kritikpunkt er det lidt repetitive kampsystem, som gentager sig selv ved hver eneste boss man møder i løbet af spillet. Det er et lille minus, ved et ellers perfekt spil. Jeg er faldet pladask for Marvel's Spider-Man og Stan Lees klassiske fortælling om en bondedreng der finder et magisk sværd, også selvom den udspiller sig i New York anno 2018. Insomniac Games, PlayStation og Marvel skal alle have stor ros for slutresultatet, som det er svært ikke at anbefale til andre spillere. Kan du lide et godt single-player spil? Marvel's Spider-Man. Kan du lide et fedt open-world spil? Marvel's Spider-Man. Leder du efter et spil med god grafik, en fortælling med sjæl og web-svingende action? Ja, du gættede det, Marvel's Spider-Man. Vi runder dagens test af med et flot 9-tal og en Great Product award til et af årets spil efter udnertegnedes mening.



Pros:

Grafik

God fortælling

God voice over

Godt manuskript

Web-sving gennem byens gader

Sandbox New York (næsten)

Godt progression/crafting system

Cons:

Repetitivt kampsystem

Minder lidt om Arkham spillene