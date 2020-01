AUTHOR : Michael Hansen

PUBLISHED : 2019-02-27 05:30:00

Metro Exodus

Efter mere end 5 års ventetid, er der endeligt et nyt Metro spil på hylderne. I denne test tager vi et kig på 3'eren i Metro serien - Metro Exodus.

Efter mere end 5 års ventetid, er der endeligt et nyt Metro spil på hylderne. Spillet fortsætter hvor de gamle slap, og følger den samme post-apokalyptiske opskrift som de to gamle. Hvor vi følger endnu et kapitel i Artyom’s og hans squad af Spartan Rangers’ historie. Spillet starter i Moskva, og bevæger sig 7000 km henover det russiske landskab, i løbet af ét år. Man kommer derfor til at se alle fire årstider.

Da spillet er en tre’er i sin serie, kan det varmt anbefales at spille de to forgangne spil; Metro: 2033 Redux og Metro: Last Light Redux. Begge spil blev genudgivet i 2014, og kan gennemføres på 20 timer hver.

Hvis man ikke har tid eller lysten til at, skulle spille igennem en hel spilserie. Kan man godt spille det nye uden. Spillet formår at vise og fortælle forholdene mellem karakterene. Det skal dog nævnes at der vil være mange referencer til gamle spil, man ikke forstår.

Det tekniske:

Helt kort er Metro Exodus en "semi" openworld first person shooter med horror elementer. Spillet er designet af 4A Games og udgivet af Deep Silver. Spillet er lavet i 4A Games’ egen Engine, 4A Engine. Spillet er udgivet til PS4, Xbox One og PC. Jeg har testet spillet på PC-udgaven. Default controls opsætningen lider en smule under, at de ikke har meget erfaring med PC. Når man starter med at spille, ligger der store fordele i, at kigge på denne opsætning før start.

Spillet har mange opsætningsmuligheder når det kommer til det grafiske. Hvilket åbner op for et stort spektrum af PC’er.

System Requirements (Minimum)

OS: Windows 7/8/10 (64-bit only)

Processor: Intel Core i5-4440 or equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Storage 59 GB available space

Recommended Requirements

OS: Windows 10 (64-bit only)

Processor: Intel Core i7-4770k or equivalent

Memory: 8 GB RAM

Graphics: GeForce GTX 1070 / GeForce RTX 2060 / AMD RX VEGA 56

DirectX: Version 12

Storage 59 GB available space

Story

Metro Exodus udspiller sig I postapokalyptisk Rusland i 2036, kort tid efter Metro: Last Light. Kort tid inde i spillet finder Artyom og Anna noget der vender op og ned på deres verden, og ender med at forlade Moskva, og den metro der har været deres hjem i mere end 20 år. Spillet er fokuseret omkring deres rejse ud af Moskva - på et tog. Spillet er delt op i kapitler, hvor hvert kapitel har sin egen skurk og sine egne problemer. Hvert overordnet kapitel er delt op i årstider, hvor du i disse områder kan bevæge dig frit. Vi starter i vinterperioden. Denne fungerer mest af alt som en intro. Vores første stop på vejen er forår. Her møder vi en kult der tilbeder ét af de muterede væsner, og mener elektricitet er en synd. – Men betyder det at de er en fjende?

Det første stop er et område med mange oversvømmelser. Området bliver hærget af forskellige monstre både på land og i vandet. Hvis man gerne vil se alt hvad spillet har at byde på skal man naturligvis ud i vandet. Man kan ikke svømme og må derfor finde en af de få robåde, der findes rundt langs de oversvømmede huse. Man kan nå de fleste lokationer til fods, såfremt man ikke har noget imod en lille omvej.



Det næste store område man kommer til er en ørken. Dette er hvad man går ud fra når man ser det første gang. Efter kort tid her får man et nyt transportmiddel, en bil. I modsætningen til det forgående område bruger man her sin bil som sin primære måde at bevæge sig rundt på kortet.

Det viser sig hurtigt at klimaet her har ændret sig modsat af hvor man kommer fra. Her er ikke oversvømmelser, tvært imod. Igennem sin færd igennem tørken, finder man mange skibe, der er strandet i sandet. Uden vand så langt øjet rækker. Området minder på mange måder om noget taget ud af Mad Max. Store tørkeområder, brændende olie i fjendens lejre og slaver. Det eneste der ikke er, er mange biler.



Nu hvor vi har set disse to modsatte områder, og vores gruppe har haft en lang og hård rejse efter flere tusinde kilometer, er de udkørte. Artyom får derfor til opgave at udforske området de er på vej indtil. I håbet om at der ikke er nogen eller noget der vil slå dem ihjel. Vi ankommer her i en stor skov, hvor vi møde en gruppe unge mennesker der er vokset op i denne post apokalyptiske verden. Vi finder hurtigt ud af de er delt i to grupper, og kender hinanden godt. De kæmper for at overleve, mod de lokale banditter, er der noget vi kan gøre for at hjælpe dem – Og burde vi blive her?



Grundet slem sygdom hos en af gruppemedlemmerne, bliver der taget en beslutning om at fortsætte. Dette leder os til det sidste område i spillet, en ny Metro, i en anden storby.

Igennem spillet møder man kannibaler, en slave baron, mutanter, pirater og meget mere. Det kan lyde som en stor mundfuld, hvor mange ting kan gå galt. Det fantastiske ved Metro er at de har formået at skrive en medrivende historie der er svær at ligge fra sig. Hvor alle elementer af historien føles som en naturlig del af den verden man løber rundt i.

Gruppens mål ændrer sig gennem spillet. Det ændrer sig i takt med deres behov. De starter med en søgen efter den russiske regering, men ender med at lede efter et nyt hjem. I Metro: Exodus forsøger vi ikke at redde verden, men rettere at finde et fodfæste og et hjem.



Gameplay

Alle områder i spillet er primært delt op i to dele, hovedmissioner og alt andet. De fleste områder i Metro Exodus er åbne områder hvor spilleren selv får lov at løbe rundt som de har lyst, som man kender det fra mange andre openworld spil. Der hvor Metro er anderledes, er hvert område er eksklusivt fra hinanden. Når man når til det første område, kan man frit løbe i det.



Når man ikke bare løber rundt, men spiller hovedmissionerne, spiller man ofte i lukkede korridorer eller i små områder med én vej frem. Når man når langt nok i disse missioner, skifter man områder og kan ikke komme tilbage til de gamle. De nye områder man når til, er også åbne som dem man kommer fra.



I disse store åbne områder kan spilleren løse side missioner, finde baggrundshistorie eller opgraderinger til sine våben og meget mere.



Hvis man ikke har spillet Metro spillene før, men er vant til at skulle aktivt snakke med NPCer for at få sine missioner, skal man være lidt opmærksom. I Metro serien får man mange af sine sidemissioner ved at gå hen til NPC'er og lytte til hvad de har at sige. Her nævner de ofte ting de godt kunne tænke sig. Metros verden føles meget levende, og du vil derfor høre NPC'er tale til hinanden eller til dig i baggrunden.

Crafting og Combat

Som i mange spil derude har 4A Games reklameret med at der nu vil være crafting i Metro. Jeg var først skeptisk da jeg hørte dette. Men efter at have spillet og gennemført Metro. Kan jeg ikke være mere enig i beslutningen om at tage det med.

Der ligger to hovedparter her i. Først og fremmest skal vi lige forstå hvad de mener med crafting. Du kan ikke crafte våben og armor og så videre som i andre spil. Det eneste vi kan crafte er ammunition og medkits. Hertil har man to ressourcer tilgængelig, scrap og kemikalier. Jeg spillede på hardcore, og blev nødt til at spare på hvad jeg kunne finde og tage beslutninger undervejs om hvad det skal bruges til. Skal jeg rengøre mit våben for at ramme bedre, eller skal jeg lave ammunition eller flere medkits.

I starten af spillet finder man mere end man skal bruge, men i takt med at man bevæger sig igennem spillet får man mindre til rådighed.



Den anden del er ens våben. Først skal man vælge våben, spillet stiller en craftingbench til rådighed, hvor man her kan vælge frit imellem de våben man har fundet igennem spillet. Man kan kun gå rundt med tre våben, hvor af det ene ikke kan skiftes ud før sent i spillet. Det vil sige at man skal lave en vurdering med sig selv, om hvilke to våben man skal bruge til situationen man er på vej ind i. Når man ikke er ved denne station, men kun bruger sin rygsæk, kan man kun modificere og lave simpel ammunition – metalkugler til det låste våben.



Man kan ikke crafte noget til sine våben, men når man udforsker områder, og looter sine fjender, får man nye dele. Disse dele kan man skifte i mellem på farten, og ændre på hvordan og hvad sine våben kan bruges til når du skal i kamp.

Fleksibiliteten der ligger i dette, er med til at gøre kampen mod banditter fantastisk. Det, sammen med et veludført stealth system, gør at du vælger hvordan du kommer igennem spillet. Du kan undgå næsten alt kamp mod mennesker, hvis du har lyst. Eller du kan dræbe alle fjender du ser på din vej. Uden at dette bliver langt og kedeligt, vil jeg runde denne sektion af med at nævne; Der er stor forskel på om du kæmper mod mennesker eller monstre, og hvorvidt du gør det nat eller dag. Men uanset føles det godt at bruge deres svagheder mod dem.

Er spillet perfekt?

Selvfølgelig er det ikke alt i spillet der føles lige godt. I starten af spillet får man en lille robåd tilgængelig. Når vandet er fuld af monstre der angriber, på hvad der føles som tilfældige tidspunkter, er dette ikke ideelt. Ens båd er langsom og det tager alt for lang tid, fra man bliver angrebet til man selv kan skyde. Det er desværre med til at skabe noget frustration.

Heldigvis er området designet til at man kan springe meget af dette over.

Pris

Historien om de desperate overlevende i Moskvas metro fortsætter i Metro Exodus, hvor Artyoms rejse fortsætter til overfladen. Hvis du ikke har oplevet de tidligere kapitler i Artyoms historie, har Playgames.dk både Metro 2033 Redux og Metro Last Light Redux til salg i det samlede Metro Redux Bundle.

Konklusion

På rigtig mange måder er dette i min optik det bedste Metro spil til dato. Spillet er ikke lige så horror præget og stemningen er ikke lige så dyster på overfladen. Men hvis man læser og lytter til alt rundt om, og graver lidt finder man hurtigt ud af, at resten af Rusland er lige så hårdt ramt som Moskva.

Spillet er utrolig pænt, men det kræver selvfølgelig en tilsvarende stærk PC. Spillet er lige så pænt som din pc er stærk.

Historien er svær at lægge fra sig og den tog mig lige under 25 timer at gennemføre, inklusiv de få pauser jeg holdte. Hvilket var få. Jeg tænkte på et tidspunkt at jeg lige ville rejse mig og få en kop kaffe, men skulle lige.. også var der gået 4 timer mere.

Selvom om spillet er kort, er det klart prisen værd.

Pros:

Fantastisk grafisk

Medrivende Historie

Levende verden

Fleksible konflikter

Flere endings

Cons:

Robåden

Længden

Jeg vil give spillet et solidt 8/10, hvor det eneste der rigtig holder det tilbage er mine frustrationer fra båden. Længden af spillet gør som sagt intet, ud over at når spillet er slut, vil man have mere.