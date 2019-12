AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-12 08:06:21

Mobile gaming er blevet big business globalt

Mobile gaming er ikke til nogens overraskelse blevet en profittabel forretning globalt. Gaming på mobileenheder tegnede sig for 33 procent af alle app installationer og 74 procent af indtjeninger forbundet med køb af apps i 2018, og hele 95 procent via in-app tilkøb.

Mobile gaming er ikke til nogens overraskelse blevet en profittabel forretning globalt. Gaming på mobileenheder tegnede sig for 33 procent af alle app installationer og 74 procent af indtjeninger forbundet med køb af apps i 2018, og hele 95 procent via in-app tilkøb.



Selvom mobile gaming spil ofte bliver omtalt i negative vendinger af pc- og konsol folket, kan man ikke ignonere branchens udbredte appel til et bredt publikum. Spil som Candy Crush, Clash of Clans er ikke kun underholdende. Denne form for mobile spil, er nemme at gå fra og til, når man lige har et par minutter til at koble af fra hverdagens stress og jag.



Takket være en rapport fra App Annie kan vi nu lettere kvantificere branchens vækst. Ifølge rapporten for mobile apps, står mobile spil for 10 procent af den samlede tid brugerne bruger på apps. Det ser måske ikke ud til at være meget, men når du ubddrager det faktum, at tidsrøvere som Facebook, Twitter og Netflix er inkluderet, er 10 procent faktisk en stor bid af det samlede resultat.



Hvad angår downloads, tegnede mobile spil sig for 33 procent af alle downloadede apps i 2018 (dette tal forventes at stige til 60 procent i 2019). Desuden er 74 procent af alle forbrugerudgifter via mobil app kommet gennem spil.



Kigger vi tand videre, var kun omkring 5 procent af disse indtægter, der kom direkte køb af apps - de øvrige 95 procent var fra køb via in-game, hvilket viser en snert af, at selvom spiludviklerne sender deres spil ind på markedet som gratis versioner, kan de stadig godt ende med at blive en lukrativ forretning på bundlinjen.



Den tid, som den gennemsnitlige person bruger på mobilspil, øges også mere. I 2018 steg det samlede antal timer fra omkring 100 mia til omkring 130 mia timer.



Det er også værd at se på aldersgrupper af mennesker, der spiller mobile spil. I 2018 var langt de fleste mobile spillere over 25 år i det meste af verden - Kina er den eneste undtagelse, hvor fordelingen af spillere i alderen 16-24 og dem over 25 år var omkring 50/50.



Det er svært at forudse, om mobile gaming vil fortsætte med at vokse i de kommende år, da platforme som Stadia nok vil sætte sig præg på trenden.

Kilde & Billeder:

appannie, Techcrunch