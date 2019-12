AUTHOR :

PlayStation 5 gav lige de fleste TV producenter - inklusiv Sony – noget at tænke over

Sony begynder så småt at lade detaljer undslippe om den kommende nye PlayStation konsol. Og jo mere vi finder ud af, jo mere ser det ud som om Sony virkelig kommer til at levere en betydelig opgradering over sin nuværende PlayStation 4.

Den seneste informationer kommer fra CEO Jim Ryan i et interview med CNET om, at "PlayStation 5" (navnet er endnu ikke bekræftet) vil understøtte 4K spil med billedhastigheder op til 120Hz. Dette kunne udgøre et enormt skridt i den generelle spiloplevelse - selvom det er usandsynligt, at spil vil kunne vedholde en sådan billedfrekvens konstant på nuværende tidspunkt.



Der er dog et potentielt problem med PS5, der udsender så høje 4K billedhastigheder: det store flertal af de nuværende 4K-tv'er - herunder dem fra Sony selv - vil ikke kunne håndtere dem.



Den skyldige bag denne uheldige situation er HDMI stikket. Dette er blevet den facto-forbindelse i forbrugerens digitale AV, og dets specifikationer udvikler sig konstant. For det meste ved at øge mængden af data, det er i stand til at transportere. Og lige nu, med PS5 i horisonten, sker det bare, at HDMI-forbindelsen går gennem en af sine vigtigste overgange. En overgang, der blandt andet bestemmer om tv'er kan understøtte 4K dynamisk interval video med 120 billeder pr. sekund eller ej.



Næsten alle 4K-tv'er, herunder de fleste der kommer ud i år, bærer v2.0 HDMI. Disse understøtter dog kun datahastigheder på 18Gbps. Og det er bare ikke nok til at understøtte ukomprimeret 120fps 4K HDR-video - enten ved konstante eller variable opdateringshastigheder.



Den nyligt godkendte HDMI 2.1 standard kan dog bære 48 Gbps data. Det er nok til at håndtere 4K ved 120Hz i HDR - enten konstant eller (hvis PS5 understøtter det) variabel opdateringshastighed. Og HDMI 2.0-porte kan ikke opgraderes af software for at få dem til at understøtte sådanne høje datahastigheder.



Derfor vil PlayStation 5’s håndtering 4K @ 120fps og endda 8K @ 60fps, sætte sine begrænsninger til den nye konsol og HDMI 2.1 udgangen. Det eneste TV mærke, der understøtter HDMI 2.1 porte på sine 4K-TV i år, er LG, med alle deres 2019 OLED modeller og et par high end LCD modeller: SM90'erne, SM95'erne, SM98'erne og SM99'erne.



Du kan nu købe / bestil Samsung, Sony og LG 8K TV udstyret med HDMI 2.1 porte - og disse vil selvfølgelig også kunne håndtere de næste PlayStations 8K billeder. De nuværende niche modeller, er typisk langt dyrere end de fleste af LG’s 4K modeller.



For at finde ud af, om du allerede har eller er på vej til at købe nyt TV, der ikke har HDMI 2.1 porte, burde du være i stand til at kunne afspille PS5 spil, der er designet til at understøtte 4K @ 120Hz. Du vil dog ikke kunne nyde den maksimale ydeevne fra sådanne spil.



Præcis hvor godt TV'er med kun HDMI 2.0 porte vil håndtere PS5 4K / 120Hz / HDR-spil, er oppe til debat for TV producenterne. Forskellige producenter har vist sig i stand til at hive ret ud forskellige niveauer af performance fra deres HDMI 2.0 implementeringer. Samsung har endda antydet, at dets nuværende Q90R- og Q85R / Q80R TV’er kan understøtte 4K @ 120Hz i 10-bit med 4: 2: 0 chroma-subsampling (et relativt grundlæggende niveau af farvegengivelse).



Brad Bramy, VP for Marketing hos HDMI Licensing Administrator, har givet hans besyv med, og hans svar var ret klar:



“The HDMI 2.1 specification and the new Fixed Rate Link signalling technology is definitely needed for uncompressed 4K@120. And the only way to ensure the compatibility of HDR and all the other advanced features that usually accompany HDR, especially dynamic HDR [Dolby Vision and HDR10+], is with an HDMI 2.1 system - i.e. source, cable and display.”



Så medmindre andre TV producenter træder ind på scenen for at bevise andet, tyder det på vi kommer til at rette ind efter føromtalte Jim Ryan seneste informationer. Problemet er for den enkelte hardcore PS fan, at indkøb af kommende PlayStation 5, så også vil kræve indkøb af et understøttelse TV, hvis du vil have glæde af al eye candy.



Hvad mere er, hvis du beslutter dig for at få det nye TV nu i stedet for at vente på at se, hvad 2020 modellerne vil bringe med sig, synes dine muligheder for øjeblikket at være begrænset til enten Sony eller Samsungs 8K modeller eller en af LG’s HDMI 2.1 ready 4K TV.

