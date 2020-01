AUTHOR : Nicolai Frederiksen

PUBLISHED : 2019-02-06 07:54:00

Resident Evil 2 Remake

Fra en af de mest anerkendte og prestigefyldte franchises, kommer Capcom med et remake fra et af deres mest populære spil i serien. Vi er klar med test af Resident Evil 2 Remake.

Franchisen der har givet os gys og gru, samt skræk og rædsel er tilbage på banen. Capcom har genoplivet 2’eren i Resident Evil serien for at give de ældre fans noget gammelt nostalgi, og de nyere generationer mulighed for at teste kræfter med et godt og gammelt survival horror spil.

MINIMUM:

Kræver en 64-bit processor og operativsystem

Styresystem: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processor: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

Hukommelse: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Version 11

Diskplads: 26 GB tilgængelig plads ANBEFALET: Kræver en 64-bit processor og operativsystem

Styresystem: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processor: Intel® Core™ i7-3770 or AMD FX™-9590 or better

Hukommelse: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or AMD Radeon™ RX 480 with 3GB VRAM

DirectX: Version 11

Diskplads: 26 GB tilgængelig plads

Historie

Historien handler om at den såkaldte T-Virus er brudt ud i Racoon City og den spredes som løbeild. Vi følger enten betjenten Leon S. Kennedy eller den civile Claire Redfield som mødes under et angreb af inficerede mennesker. De kommer til selve byen hvor de ender med at blive splittet op og man ender med at søge tilflugt ved politistationen. Her møder man Marvin som hjælper en med at finde en hemmelig tunnel som fører væk fra alle de inficerede. Da man kommer igennem tunnelen finder man sig selv i parkeringskælderen hvor fængslet også ligger. Her møder vi reporteren Ben som har store ting at fortælle omkring de inficerede. Han har fundet snavs på et medicinsk firma ved navn Umbrella. Inden vi når at få noget information ud af ham, eller hans kort for at komme ud af parkeringskælderen, så bliver han dræbt af Tyranten. Tyranten eneste formål er at slå alle vidner omkring dette udbrud ihjel.

Man slipper væk fra ham med nød og næppe med hjælp fra FBI-agenten Ana. Man finder ud af at Umbrella også udvikler biologiske våben under byen til militæret hvor noget gik galt. Vi grupper derefter op sammen med Ana for at gøre op med de inficerede i Racoon City og for at ødelægge forskningslaboratoriet som startede det hele. Men alt er ikke som det ser ud. Folk er ikke hvem de udgiver sig for at være. Og Tyranten er altid på jagt efter dig.

Atmosfære

Atmosfæren i spillet er meget mørk. Når ting begynder at lyse op, så går det meget hurtigt nedad derfra. Man har leget en del med at få skabt en stemning hvor personen der spiller det altid er på vagt overfor hvad der nu måtte vente omkring hjørnet. Alt fra inficerede der pludseligt slå på vinduer til fjender der kommer stormende imod dig ud af det blå. Og når du først tror du kan trække vejret. Så er det din første fejltagelse.

Puslespil / Gåder

Der er rigtig mange puslespil i selve spillet som enten bringer dig videre i historien eller som giver dig adgang til våben, opgraderinger eller en form for healing item. Der er puslespil hvor skakbrikker er indblandet. Der er puslespil hvor gamle filmruller er indblandet og du skal bruge et gammelt mørkerum for at se billederne. Der er puslespil til puslespil når du blandt andet skal reparere et kontrolpanel. Det er sjovt, det er ret lærerigt også finder man ud af hvor god man faktisk er til puslespil og gåder.

Navigering

Måden man bevæger sig rundt på er som alle andre PC-titler nu til dag. Den største øjenåbner er dog at man ikke har nogen eller noget der fortæller dig hvor du skal gå hen. Ingen pile, ingen oplyste områder der indikerer hvilken vej man skal gå. Nej nej. Den skal du selv regne ud via dit kort. Kortet er delt op i etager så det er med at holde tungen lige i munden, når du skal navigere rundt de forskellige steder. Der er heller intet transportsystem mellem de steder du gemmer. Så du vil altid skulle tage turen tilbage hvis man finder noget af interesse. Der har de været lidt intuitive da alt faktisk hænger sammen, hvis bare man finder de døre, håndtag, trapper eller lignende der giver adgang til dette.

Nogle gange får du slet ikke lov til at navigere rundt som det passer dig når Tyranten kommer efter dig. Så snart han har vist sig i spillet så er han efter dig ved hver given lejlighed. Så hvis du vælger at skyde den zombie der står i mellem dig og hvor du skal hen, så kan du forvente at se ham lige bag dig 10 sekunder senere. Og du kan høre ham. Hvert skridt han laver er som en forhammer der rammer et gulv og det bliver kun højere jo tættere på dig han er.

Kampsystem / våben

Kampsystemet er simpelt men faktisk ret godt lavet. Om alt var en del af det oprindelige er svært at sige, men det er en fryd og bruge. Inficerede prøver igennem spillet at slå dig ihjel og få fat i dig. Hvis sidstnævnte er et scenarie man kommer ud for, kan man undslippe uden at tage skade hvis man har enten en kniv, en flashbang eller en granat. Det enten slår dem ihjel, eller holder dem væk længe nok til at du kan tage benene på nakken. Skydevåben er der også nogle stykker af. Begge er i besiddelse af pistoler fra starten af hvor Leon bliver udstyret med shotgun og desert eagle og Claire får fingrene i en SMG og granatkaster. Ammunition kan man finde igennem hele spillet og man har endda muligheden for at selv lave noget af den ammunition man skal bruge. Men der er slet ikke nok ammunition i hele spillet til at kunne skyde sig igennem ethvert scenarie man bliver udsat for. Så det er med at vælge sine kampe med omhu inden man bestemmer sig for at tømme 2 magasiner på en fjende man faktisk kunne have smuttet udenom.

New Game +

Som sagt kan man vælge mellem 2 forskellige karakterer i spillet. Uanset hvem man tager bliver man tilbudt at spille det en gang til hvor man denne gang spiller modparten og følger hans/hendes udvikling igennem spillet. Det gør at man faktisk får trukket spillet ud til næsten den dobbelte længde, da størstedelen jo nok gerne vil se hvad der sker med den anden imens ens første playthrough kørte.

Konklusion

Som en der aldrig rigtigt har spillet nogle af titlerne og kun set den sidste af de film de har lavet omkring Racoon city og T-Virussen, så var jeg positivt overrasket over spillet. Gyser og Horror spil i vores tid er blevet alt for nemme og ”børnevenlige”. At man selv skal tænke ud af boksen og faktisk bruge alle de redskaber man bliver givet med omhu var en fornøjelse. Blandt andet det med at der var forskellige nøgler til forskellige rum. Det var noget jeg slet ikke var klar på. Jeg kunne specielt godt li at man ikke bare kunne skyde sig ud af enhver situation, hvilket bare gjorde det til en lidt større udfordring end jeg faktisk havde regnet med.

Hvis der skal være et minus ved den her titel så skulle det være at man godt kan føle man går i ring. Jeg oplevede på et tidspunkt at jeg ikke helt vidste hvad jeg skulle til trods for jeg havde læst alle journaler, kigger på alle billeder samt tjekke hele mappet for steder jeg måske have misset noget. Jeg tror jeg brugte en 20 minutters tid på at komme på sporet og videre, men jeg kan godt se det kan slå mange personers interesse for spillet ihjel. Det er nok en konsekvens af at mange af vores spil er blevet nemmere med tiden.

Pros:

God historiefortælling.

En atmosfære der tager en helt med ind.

Massere af puslespil og gåder som holder en igang.

Man skal tænke noget mere over ens handlinger i spillet.

Cons:

Sidder du fast, så kan du sidde fast i et stykke tid.

Rigtig meget backtracking.

Man skal tænke noget mere over ens handlinger i spillet.

Score: 8/10