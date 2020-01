AUTHOR : Simon Köslich

The Crew 2

Turen er kommet til endnu en spil-test på Tweak.dk, og denne gang en hæsblæsende omgang af slagsen. The Crew 2 er racerspil, der indeholder en meget bred vifte af firehjulede og tohjulede køretøjer, samt speedbåde, fly og helikoptere. Med andre ord er der dømt fuld action lige fra man starter spillet første gang.

Selskabet bag det første The Crew spil, Ivory Tower, har siden udgivelsen af deres første spil i 2014 ikke ligget på den lade side. De har arbejdet hårdt og det har båret frugt i form af det helt nye The Crew 2 spil, som bliver udgivet af Ubisoft.

The Crew 2 er racerspil, der indeholder en meget bred vifte af firehjulede og tohjulede køretøjer, samt speedbåde, fly og helikoptere. Med andre ord er der dømt fuld action lige fra man starter spillet første gang.



Det tekniske

The Crew 2 havde officiel release d. 29. juni 2018, med tre dages early access til køberne af Gold Edition. Spillet er udgivet til PS4, Xbox One og Windows PC. Til dem der vil køre spillet på PC, så er der følgende krav til din computer:



System requirements (minimum)

• CPU: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6100 @ 3.3 GHz or equivalent

• RAM: 8 GB

• OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

• VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD HD 7870 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)



Recommended Requirements

• CPU: Intel Core i5-4690k @ 3.5 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent

• RAM: 8 GB

• OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

• VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) or GTX 970 (4GB) or AMD RX 470 (8GB) or better



Der findes pt. 3 udgaver af spillet.



1. Standard Edition – indeholder grundspillet



2. Deluxe Edition – indeholder ud over grundspillet også en Motorsports Deluxe Pack med adgang til 3 special køretøjer og 3 outfits til ens avatar



3. Gold Edition – indeholder ud over grundspillet og Motorsports Deluxe Pack også et Season Pass, der giver adgang til nye køretøjer og VIP indhold.



Vi har testet PS4 Gold Edition udgaven af spillet.

Gameplay

Hvor The Crew var et mere regulært bilspil, har Ivory Tower med The Crew 2 valgt at søge mod nye græsgange og udviklet et meget mere alsidigt racerbil spil. Spilleren har i The Crew 2 mulighed for at dyste i 14 discipliner fordelt over 4 kategorier:



• Street Racing - Street Race, Drift, Drag Race, Hyper Car

• Offroad - Rally Raid, Rally Cross, Motocross

• Freestyle - Aerobatics (fly), Jetsprint (jetbåd), Monster Truck

• Pro Racing - Power Boat (speedbåd), Touring Car, Alpha GP, Air Race (fly)

The Crew 2 har desuden et massivt udvalg af over 250 køretøjer fra 50 producenter. Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til masser af action.





Spillet går ud på at blive den næste store stjerne på de sociale medier, og dermed tage almindelig streetracing til nye højder. Spilleren opnår fremskridt i spillet ved at samle følgere på de sociale medier. Disse fås ved at vinde løb, klare udfordringer, tage billeder og meget andet. Desuden skal spilleren deltage i såkaldte ”LIVE xtrem series” events, som er multi køretøjs events, hvor spilleren skal race om kap med tre køretøjer i træk. Det første af disse events bliver man som spiller smidt direkte ind i, første gang man starter spillet. Senere events oplåses når man har købt de påkrævede køretøjer.





Det er selvfølgelig muligt at pimpe sine biler. I The Crew 2 har spilleren mulighed for at vælge custom dele i alle afskygninger lige fra fælge, kofangere og hækspoilere samt bilens interiør.

Motorcykler, både og fly kan man også specialdesigne, dog kun med andre farver og klistermærker. En fed detalje i spillet er, at spillerne har mulighed for at dele designs med andre spillere. Således behøver man altså ikke bruge alt for lang tid på selv at designe klistermærkerne til Brian O’Conners legendariske Nissan Skyline GT-R R34 fra 2 Fast 2 Furious filmen, da de allerede er designet og klar til påsætning.



Spilleren har desuden mulighed for at skaffe nye tunede motordele ved at vinde løb eller finde gemt indhold i hele spilverdenen. Det kræver ikke at man er den helt store haj til motorer, for at vide hvilke dele der er bedre end andre, da de er rangeret i levels alt efter hvor gode de er, så jo højere level, des bedre er delen. Hvis dette ikke er nok, så er det også muligt at fintune ens bil ved at gå ind i pro indstillinger, og ændre alt fra støddæmpernes hårdhed til bremsebalancen.

Hvis altså er født med lidt for meget benzin i blodet, så er der mulighed for at finjustere lidt på ydelsen. Opnår spilleren en høj nok placering i et løb, så smider spillet i bedste Fortnite stil en masse neon farvede genstande foran spilleren, som denne kan samle op, og dermed få nye motordele.





The Crew 2 byder ligesom sin forgænger på en gigantisk spilverden, som tager mellem 45-60 minutter at krydse med en af de lidt hurtigere superbiler. Der er noget at lave alle steder man kommer hen, og selv den yderste afkrog gemmer på udfordringer af en eller anden slags. Det er muligt at benytte sig af Fast Travel systemet, som lader spilleren rejse fra ræs til ræs meget hurtigere end hvis man selv skulle køre. Spillet foregår igen i USA, og alle de større byer er repræsenteret. Udfordringerne i de enkelte discipliner er spredt ud over hele kortet, og hvis man som spiller vælger ikke at gøre brug af Fast Travel systemet, kan det altså tage meget lang tid at komme rundt.





En ting som er ny i The Crew 2, er et videooptagelsessystem, der gemmer spillerens kørsel de sidste 10 minutter tilbage. Det er via dette system, at man kan spole tilbage efter et løb og finde det helt præcise øjeblik, i det vildeste stunt man lige har lavet, for at tage et billede.





Som en sidste ting, så er en af de store fokusområder i The Crew 2 multiplayerdelen af spillet. Det er muligt at se venner og andre spillere i spillet, og man kan derfor køre rundt sammen, udforske verdenen eller bare køre om kap.



Grafik og lyd

Da denne test af The Crew 2 begrænser sig til PS4 udgaven, er der selvfølgelig begrænsninger for, hvor pænt spillet kan blive rent grafisk. PS4 konsollen er efterhånden ved at have en del år på bagen, og hardwaren er derfor heller ikke den nyeste. Grafikken er ok at se på på mit 40” tv med 1920x1080 opløsning. Køretøjerne er pæne og detaljerede, og spillet føles flydende selvom det er begrænset til 30 fps, hvilket er en ting, som man skal have i tankerne, når man vælger at spille bil spil på de fleste gængse konsoller. Ud over køretøjerne er der dog ikke meget der imponerer rent grafikmæssigt. Spillets NPC-karakterer samt spillerens egen custom udvalgte karakter virker ligegyldige i deres ansigtsudtryk, og mimikken eller mangel på samme er der ikke meget pænt at sige om.

Spillets landskab føles rart at færdes i når man kører, flyver eller sejler, men ser man nærmere på bygningerne og al den anden udsmykning som skal give spillet dybde, så virker det hele lidt tomt og ligegyldigt.



I de små sidemissioner hvor man skal tage billeder af f.eks. dyrene i landskabet, blev jeg skuffet over, hvor kedelige og detaljeløse dyrene ser ud, når nu det er meningen at man skal zoome helt ind og tage et flot billede.



Generelt virker det som om, at fokusområdet for designerne og grafikerne udelukkende har været køretøjerne for derefter at skabe så stor en spilverden som muligt. Det er muligt at disse punkter kun er gældende i forbindelse med PS4 udgaven, men det er noget jeg stadig vil påpege, da det har indflydelse på min oplevelse af spillet.



Lydbilledet er til gengæld godt, musikken er god, lydeffekterne er gode og jeg har egentlig ikke noget at klage over til dette punkt. Der er tidspunkter hvor det virker som om, at lydbilledet ikke er 100% gennemført, men det er ikke noget der generer.





Konklusion

Så er det blevet tid til konklusionen. Jeg har med de timer jeg har lagt i spillet haft en masse at se til. Der er fuld action lige fra første sekund, og jeg følte ikke på noget tidspunkt, at jeg manglede noget at lave. Jeg er glad for det kæmpe udvalg af biler der er, og at der er rig mulighed for at style sin bil præcist som man selv vil have det. Styringen af alle køretøjer føles god, og selvom jeg vil klassificere mig selv som værende dårlig til bil spil, så lykkedes det mig alligevel at vinde de fleste løb efter blot et par forsøg.

Sværhedsgraden er dermed ikke for svær, hvilket lader til at skyldes nogle tricks inden for spilbalancering, som gør at ens modstandere bliver en smule langsommere når man kommer bagud, og øger farten når man er foran. Dette er en velkendt game mechanic, som er med til at give spilleren en fornemmelse af, at alle løb er tætte uanset hvor vild en bil man har. Man kan også vælge at sætte sværhedsgraden op på ”hard” for de enkelte udfordringer, hvilket dog kræver en del bedre biler end dem man starter ud med, og samtidig også kræver en del mere af spilleren selv. Om belønningerne er bedre på den højere sværdhedsgrad skal jeg ikke kunne sige, da det ikke er lykkedes mig at gennemføre en udfordring på andet end normal sværhedsgrad.



Det store udvalg af biler skal også nævnes som et plus, hvor alle de kendte ikoniske biler er med i spillet. Der er endda blevet plads til hvad der ligner en rigtig Formel 1 bil fra RedBull Racing.





Jeg er ret glad for en del af de nye tiltag, som udviklerne har gjort brug af. Systemet med at lade spilleren samle followers i stedet for XP, giver virkelig god mening. Selvom det i bund og grund er det samme, så føles det at samle på followers lidt mere som noget man kan relatere til i en tidsalder, der er domineret af sociale medier. Det er også ret fint, at man via. det indbyggede videooptagelsessystem kan spole tilbage i tiden og finde præcist det helt rigtige øjeblik for det vilde ”once in a lifetime” stunt, som man lige har gennemført.





På den negative side, så er der efter min mening en masse småting der generer mig lidt. Grafikken halter på mange områder, hvilket nok skyldes at det er PS4 udgaven jeg spiller. Der mangler efter min mening essentielle dele til min Nissan Skyline GT-R R34, så jeg kan få den præcist samme bil som Brian O’Conner. 250 køretøjer er meget, men det virker for mig som om, at største delen af dem er superbiler af en eller anden slags, så der mangler noget til os, der bare gerne vil tune en Audi A4, en lille VW UP! eller en Ford der ikke er en amerikaner eller en Focus.



Det største minus i min bog er dog pay to win. Når en udvikler vælger at give en spiller muligheden for, at købe den bedste bil i spillet for ægte real life valuta, så står jeg af. Det er efter min mening helt i orden, at man prøver at holde prisen på grundspillet nede, ved at indføre in-game køb, men hold det til kosmetiske ting, eller lås de helt gode biler, så spilleren skal opnå en vis mængde erfaring i spillet, før de helt vilde biler bliver tilgængelige. At åbne spillet så meget som det er tilfældet i The Crew 2, ødelægger i min optik spillet lidt.





Multiplayerdelen er fin, det er fint at jeg kan se andre spillere i spillet, så det ikke føles som om jeg er helt alene, og muligheden for at se scoreboards og sammenligne sig selv med andre spillere er rar at have. Det er muligt at blive en del af et Crew, hvilket dog bliver besværliggjort af mangel på spillere og det faktum at ingen på min venneliste endnu spiller spillet, hvilket resulterede i at jeg ikke nåede at teste denne del af spillet.



Generelt set er The Crew 2 et fint spil, de timer jeg har brugt i spillet, har føltes som minutter, og jeg har ikke kedet mig. Dog synes jeg det har været svært at finde ud af, hvad udviklerne vil med The Crew 2. Når man ser på racerbilspils genren, så er der foruden de andre store titler netop to giganter, som man unægteligt kommer til at sammenligne The Crew 2 med, Gran Turismo og Need for Speed. Spillet er lidt en sjov størrelse, da det er langt mere arkade agtigt end Gran Turismo serien, og dermed ikke er i nærheden af at give samme køreoplevelse som Gran Turismo. På den anden side er der Need for Speed, som har tilbudt langt mere og bedre customisation gennem tiderne, end The Crew 2 pt. tilbyder. Jeg mangler ærligt talt muligheden for at smide lys i og under mine biler, samt et giga højttaleranlæg, bare fordi jeg kan. Jeg savner også muligheden for at kunne sænke min bil.





Det er fedt at jeg kan race til lands, til vands og i luften, og det giver en masse afveksling, men netop dette misk mask gør, at jeg nogle gange føler, at der måske er lidt for meget afveksling. Jeg kan ikke bare sætte mig ned og køre 30 forskellige street race løb i træk, bare fordi det er det jeg lige har lyst til. Jeg bliver næsten tvunget til også at skulle flyve, sejle og køre monster truck samtidig. I stedet for at specialisere The Crew 2 på én ting, har udviklerne valgt at tage lidt af alle ingredienser og blande det hele sammen til en ordentlig omgang biksemad, hvilket ikke er helt skidt, men jeg foretrækker dog personligt den rene smag af en god kvalitets bøf, kun krydret med salt og peber.



Prisen for spillet ligger i skrivende stund på omkring 400,- for PS4 udgaven og lige under 300,- for PC udgaven. PS4 spil er generelt dyre, så prisen er hvad man kan forvente, og personligt ville jeg nok afvente og se om spillet ikke kom på tilbud før jeg købte det til konsollen. Prisen for PC udgaven synes jeg til gengæld er helt fair, og spillet giver rigeligt underholdning til den pris.



Pros

• Underholdende

• God pris for PC udgaven

• Stort udvalg af køretøjer

• Masser af afveksling i de forskellige discipliner



Cons

• Mangefuld grafik

• Prisen på PS4 udgaven

• For få udfordringer inden for hver disciplin

• PAY TO WIN



Score 7/10