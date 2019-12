AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-05-11 08:47:00

Yakuza 0 til PlayStation 4

Titlen er Yakuza 0, og det er Segas seneste spil i Yakuza serien. Faktisk er Yakuza 0 en prequel til de tidligere Yakuza spil, men er alligevel et skridt fremad for serien. Læs med her, for at finde ud af hvordan et spil udgivet i 2017, klarer fortællingen om 80'ernes japanske Yakuza, og om spillet fortjener de store roser det har høstet internationalt.

Yakuza serien er kendt for at være en open world action beat ‘em up, som selvfølgelig fokuserer på personager fra den japanske yakuza.

Spillet finder sted i 80’erne i Kamurocho og Sotenbori, som er fiktionelle gengivelser af henholdsvis dele af Tokyo og Osaka i Japan. Yakuza 0 blev oprindeligt udgivet til PlayStation 3 og PlayStation 4 i marts 2015 i Japan, men har for nyligt fået en europæisk og amerikansk udgivelse, i januar 2017. Vi har testet Yakuza 0 på en PlayStation 4 Pro.

Specifikationer:

Udgiver: Sega

Udvikler: Sega

Platform: testet på PlayStation 4, men kan også spilles på PlayStation 3

Udgivelsesdato: 24 januar i europa og amerika

Størrelse: 24 GB

Yakuza og 80’erne lyder som en ideel fit, med masser af neon, drama og kampsport. Spillet finder som sagt sted i et open world miljø, hvor man løber rundt i Kamurocho og Sotenbori, der er fyldt md små baggyder, store gader, klubber, pubs, spillesteder og masser af neon.

Hvis vi starter med at tage et skridt baglæns og se på hovedpersonerne i spillet, så følger vi i Yakuza 0 to spilbare karakterer, Kazuma Kiryu og Goro Majima. Til de der har spillet tidligere spil i serien, vil man kunne nikke genkendende til Kazuma Kiryu, som også starter med at være protagonisten i spillet. Senere i spillet skifter man til Goro, og vi skifter frem og tilbage mellem de to løbende, i takt med at historien begynder at udfolde sig.

Kazuma Kiryu og Goro Majima kommer fra hver deres region, men bliver hurtigt involveret i en række begivenheder, som gør at deres historier bliver viklet sammen. Helt basalt set, så bliver de involveret i en strid, som er centrum for et magtspil som forskellige undergrundsorganisationer i 80’ernes Japan er involveret i, herunder også yakuza’en. Kiryu og Goro bliver i spillet nødt til at finde ud af hvad det hele handler om, og hvem de store spillere i striden er, for at redde deres eget liv.

Spillet starter med at Kiryu bliver mistænkt for at slå en uskyldig mand ihjel, efter at have taget et lille fritidsjob som pengeinddriver for en forretningsmand. Kiryu bliver hurtigt ekskommunikeret fra yakuza’en, og skal kæmpe for at forsvare sig og sit liv, da yakuza’en mener at han er i besiddelse af vigtig information.

Spillets plot udspiller sig over 15 episoder, der kan tage op mod 30 timer at komme igennem, hvis man er interesseret i at gennemføre de forskellige sidemissions man støder på. Og der er rigtig mange af disse svinkeærinder man kan gå i gang med, både i form af almindelige sidequests, som ikke berører den overordnede story line, men også i form af masser af aktiviteter som hovedpersonerne i spillet kan gå i gang med.

Man kan gå på bar og spille pool eller dart, tage i bowlinghal, spillearcade eller i et baseball batting cage. I alle disse mini-spil er der mulighed for at vinde præmier, som stiger i takt med sværhedsgraden og kompleksiteten af spillet. Det er sindsygt sjovt, og min klare favorit er at tage i spillearcade, som er en klassisk 80’er arcade spillehal, men gamle spillemaskiner med 8-bit grafik. Man kan her spille gamle Sega spil som nogen måske vil kunne huske. Det er sgu godt lavet hele vejen igennem, og specielt de gamle 80’er spil får en nostalgisk tåre til at falde.

Gameplay

Yakuza 0 er skabt som et open world action-adventure spil, men det er altså en meget begrænset open world. Spillet er ikke så stort, selvom det er langt, med en god historie. Man har fri mulighed for at bevæge sig rundt i bydelene, men de er ikke ret store, så man kan hurtigt ramme de usynlige barrierer der begrænser dette open world spil.

En ny tilføjelse til Yakuza serien i Yakuza 0, er muligheden for at skifte til andre kampsportsarter for karaktererne. Der er færre karakterer at spille, og for at øge kompleksiteten af spillet, og gøre det mere interessant, kan både Kiryu og Majima skifte til flere forskellige typer af stilarter inden for kampsport. Man skifter til en anden stilart i selve kampene, ved at klikke enten til højre, venstre eller op på sin controller.

Kiryus kampstil er Brawler, som er et mix mellem de stilarter han har brugt i tidligere Yakuza spil. Og det er faktisk også den eneste stil han har brug for i spillet. De andre to stile tilfører blot en manglende variation til spillet. Og så alligevel ikke. Rush og Beast stilarterne er helt anderledes at se på, men de fungerer på præcis samme måde, med nærmest identiske tastetryk. Det er flot at se på, og det er også sjovt at udforske og mestre, men der er altså ikke så stor variation som man kunne ønske sig.

Brawler stilarten er en balanceret kampsport med moderat hårde slag og spark, mixet sammen med almindelig fart. Rush er en kampsport baseret på en masse små jabs, hvor Kiryu bevæger sig lynhurtigt frem og tilbage. Beast er den sidste stilart, og er kendetegnet ved at den er meget langsom, men til gengæld deler den lige deler øretæver og smadder ud til alle der er i nærheden af de Bud Spencer lignende moves.

I starten af spillet kan man kun Brawler stilarten, men man lærer senere Rush og Beast, og det er også senere at man møder en læremester, som kan lære en at mestre de tre arter, men nye moves.

Majimas kampstil er Thug, som også er en balanceret stilart. Han kan senere lære Slugger, der er en kampsport baseret på melee våben, som fx et baseball bat, og hans sidste stilart er Breaker, som er en trick kampsport, baseret på danse.

Når man bevæger sig rundt i gaderne, på jagt efter næste mission i spillet, eller på vej til et waypoint, bliver man ofte overfaldet af horder af fjender, der er alt fra folk i sorte jakkesæt, til fulde folk i byen, yakuza bandemedlemmer og andet i den dur. Man bliver typisk overfaldet af 3-4 personer ad gangen, og det er så op til spilleren at vælge en passende kampstil og besejre fjenderne. Når man har besejret en fjende, modtager man en god portion penge, som senere hen kan bruges til at købe items i butikker, eller opgradere sin abilities. Og det bliver hurtitg pebret at opgradere disse. Karakterernes evner kan som sagt opgraderes i løbet af spillet, og det gøres ved at bruge ingame currency på at købe nye abilities. Fra tid til anden støder man på en vis sensei, som gennem tutorials vil lære en nogle mere kraftfulde moves til karakterernes stilarter.

Pengene er intet problem, og man samler hurtigt en masse sammen i løbet af hver episode. Derudover er der mulighed for at investere penge løbende i spillet, så man kan få et større afkast senere. Det er en sjov måde at gøre det på.



Yakuza 0 er et skridt fremad for serien på alle punkter, fra karakterudviklingen, til historiefortællingen og grafikken. Det er et ambitiøst spil, som på overfladen ligner et action-spil i stil med Tekken, men langt den største del af tiden vil man som spiller blive draget længere og længere ind i historien, der er voiced på japansk, og mere minder om en lang animeserie, end et kampspil.

Plottet hænger et par gange i en tynd tråd, og det kan være superfrustrerende at finde ud af hvad det er man skal, eller løbe rundt i bydelene for at lede efter specifikke items. Ikke desto mindre er den overordnede historie en flot historie, som bringer en masse baggrundsviden med sig ind i Yakuza universet.

Selve gameplayet er præget af en masse cut-scenes og snakke sekvenser som man skal klikke sig igennem med controlleren. Og det tager altså lang tid. Ofte så lang tid, at man bruger mere tid på at snakke, læse og klikke videre, end på rent faktisk at løbe rundt og gennemføre missioner.

Som tidligere skrevet, er stemmeskuespillet helt fantastisk, med en original japansk voice over. Den er gennemført ned til mindste detalje, og tilføjer spillet en ånd der ellers ikke ville have været, hvis det havde været dubbed med engelsk i stedet. Det er sjovt, seriøst og den asiatiske intonering er næsten til at tage og føle på, når stemmerne bliver hævet.

Manuskriptet til spillet er en anden ting der er på toppen. Dialogen flyder som regel frit fra leveren, men masser af bandeord og humor blandet ind i både cut-scenes, men også de almindelige snakke sekvenser man skal igennem.

Spillet har en rigtig fin rytme, som når man har vænnet sig til den, føles helt naturlig. Bevæg dig fra punkt A til punkt B, kæmp mod fjender og tjen penge undervejs, snak med en ved punkt B. Rinse and repeat.

Kampene fungerer på den måde, at man kan lande komboer og lade tre action bars op med energien Heat. I takt med at man får ladet de tre bars op med Heat, får man mulighed for at lave specielle angreb, som også kan være med til at man skraber flere penge ind når kampen er slut. Kampene, som er en central del af Yakuza serien, og også Yakuza 0, fylder ikke så meget i spillet som man skulle tro. Det er både godt og skidt, for det bliver hurtigt meget ensformigt, men er samtidig super sjovt. Det er en fin balancegang der skal udføres, når man skal skabe et kampspil der lever på en rig historie. Og Yakuza 0 formår at gøre det i nogen grad.

Kampene er brutale og lægger ikke skjul på at det er fyldt med blod og ødelæggelse. Oftest er det i form af drabelige finishers som karaktererne har mulighed for at lave, når man har sparet nok Heat sammen på sine actionbars.

Som et pauseelement i et til tider ensformigt spil, lader Sega os som spiller få noget lettere adspredelse i form af en masse forskellige minispil de har introduceret. Det er sjovt og fjollet, og specielt arcade spillene er noget der trækker.

De mandlige karakterer er som oftest veludført, men det samme kan man ikke sige om de kvindelige, der som oftest er en-dimensionelle ofre, som skal reddes af hovedpersonerne. Det bliver hurtigt ensformigt. Yakuza 0 største force er dog hjertet i historien og hvordan det formår at portrætere Kiryu, der på en og samme tid formår at fremstå som en hård Yakuza bølle, og en respektabel ung mand der hjælper folk i nød.

Grafik

Yakuzas største mangel er helt klart grafikken. Karaktermodellerne er ikke tidssvarende mere, ej heller er grafikken. Texturerne er ikke hvad man kan forvente af et PlayStation 4 spil anno 2017, og kampene er forholdsvis begrænset, til en håndfuld forskellige moves. Tag ikke fejl, det er et poleret spil, men der bliver gjort brug af så mange farver at det har det med at dække for texturerne og fjerne fokus fra dem. Det er måske et klogt træk, men det betyder altså også at det mere ligner et kryds mellem et sen-generation PlayStation 3 og tidlig-generation PlayStation 4 spil.

Var det et spil jeg havde set gameplay fra på nettet, kunne jeg sagtens finde på at gå uden om det, bare på grund af grafikken. Nu er det heldigvis sådan, at det er spillets ”hjerte” som bærer det frem, og ikke grafikken. Det er et godt spil, men leverer ikke på grafiksiden, udover det man som minimum forventer.

Lyset og partiklerne herfra er meget flot at se på, men modellerne er par et par år gamle efterhånden, og det er til at se at vi har at gøre med et spil der blev udgivet for første gang i 2015.

Pris:

Som altid har vi fundet en pris til Jer, via PriceRunner.dk

Det er i skrivende stund muligt at købe Yakuza 0 fra Sega for den nette sum af 399,00.- DKK inkl. fragt. Det er en standard pris for et PlayStation 4 spil, men med tanke på de mange timers spil der er muligt at lægge i Yakuza 0, er det en skarp pris.

Konklusion:

Yakuza 0 er et brutalt og voldeligt spil udenpå, men når man dykker længere ned i spillet, får man en fortælling om at være sand mod sin egen person, drage omsorg for sine nærmeste, og om at foretage de rette valg, og være en god person. Og så masser af vold.

De to hovedkarakterer sparker bogstaveligt talt røv. Det er vanvittigt, brutalt og helt aldeles morsomt at rende rundt i gaderne og dele øretæver ud til højre og venstre. De specielle finishers a la Mortal Kombat hjælper med at holde liv i kampene, som har det med at blive repetetive.

Selvom en del af spillet handler om at smadre fjenderne, så er fokus i spillet den fantastiske historie, som langsomt bliver pakket ud for øjnene af os, i takt med at vi kommer længere ind i spillet. Der er masser af dialog og cut-scenes som skal opleves.

Derudover lever det lidt mere seriøse spil på de lettere indslag fra de mange mini games der er indbygget. Det giver en tiltrængt pause, når man har brug for at komme lidt væk fra den alvorlige tone som spillet lægger.

Præsentationen af spillet er også der hvor jeg har min største anke, for rent grafisk er det ikke en perle, og animationerne af kampe og baggrundskarakterer i spillet er unødvendigt simple, og i nogle tilfælde direkte grimme at se på. Her er et punkt som Sega burde have poleret noget mere. Ser man bort fra at grafikken ikke er hvad man forventer af et AA eller AAA spil, så leverer det på alle andre punkter. Fantastisk voice over, der sammen med en god historie danner en fantastisk atmosfære. Vi runder testen af med at give spillet en karakter på 8.

Godt:

Voice over

Historie

Open World

Kung Fu

Mindre godt:

Grafik

Animationer

English summary:

Yakuza 0 is a brutal and violent game on the outside, but when you dive deeper into the game, you get a story about being true to your inner self, taking care of the persons closest to you, making the right choices and being a good person. And lots of violence of course.

The two main characters literally kick ass. It's crazy, brutal and undeniably fun to run around in the streets and dish out violence left and right. The special finishers a la Mortal Kombat helps keep life in the fighting, which tend to be repetitive.

Although part of the game is about annihilating enemies, the real focus of the game is the amazing story that is slowly being unwrapped before our eyes, as we get further into the game. There are lots of dialogue and cut scenes that must be experienced.

In addition, the lighter touch from the many minigames built in, provides a much needed break, when you need to get away from the serious tone of the game.

The presentation of the game is also where I have my biggest critique. Graphically, it is not a gem, and the animations of the fights and background characters in the game are needlessly simple, and in some cases ugly to look at. This is something that Sega should have polished a bit more. Although the graphics are not what you would expect from an AAA game, Yakuza 0 delivers on all other points. Great voice over, together with a good story form a great atmosphere. We conclude the test by giving the game a rating of 8.

Good:

Voice over

History

Open World

Kung Fu

Less good:

Graphics

Animations