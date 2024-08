A Quiet Place: The Road Ahead klar til oktober

Saber Interactive har annonceret, at A Quiet Place: The Road Ahead vil blive udgivet på PC den 17. oktober. For at fejre denne annoncering delte udgiveren en ny gameplay-trailer.

A Quiet Place: The Road Ahead sigter mod at fange den hektiske terror, uhyggelige atmosfære og fængslende menneskelige drama, der gjorde franchisen berømt. Spillet er designet til fans af filmene, gyser-spil og historie-drevne eventyr.

Spillerne vil opdage deres egen vej gennem verden ved at observere deres omgivelser og udnytte værktøjer.





Udgivet af Saber og udviklet af Stormind Games, dette førstepersons, single-player, horror adventure spil, inspireret af Paramount Pictures' kritikerroste blockbuster-filmfranchise, tager spillerne ind i den isnende verden af A Quiet Place for at opleve en uudtalt overlevelsesfortælling efter menneskehedens fald til dødbringende skabninger, der jager ved lyd.

Spillere vil opleve rejsen for en ung kvinde, der kæmper for at overleve ikke kun de mareridtsagtige skabninger fra apokalypsen, men også smerten fra mellemmenneskelige familiekonflikter og hendes egne indre frygt. Med intet andet end din kløgt og de simple værktøjer, du kan skaffe, skal du overvinde de mange forræderiske udfordringer og forhindringer, der ligger foran dig.

Hvad der også er interessant her, er, at Stormind Games har delt spillets officielle PC-systemkrav.

PC-spillere vil som minimum have brug for AMD Ryzen 5 3600X eller Intel Core i5 11600K med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 1080, NVIDIA RTX 2060 SUPER eller en AMD Radeon RX 5700 XT. Spillet vil også kræve 50GB ledig diskplads.

Udviklerne anbefaler at bruge en AMD Ryzen 7 5800X eller Intel Core i5-12600K med 32GB RAM og en NVIDIA GeForce RTX 3080 eller en AMD Radeon RX 6800 XT. Disse PC-specifikationer bekræfter også tilstedeværelsen af NVIDIA DLSS. Derfor anbefaler udviklerne en NVIDIA GeForce RTX 3070 for at køre spillet med DLSS Balanced Mode.