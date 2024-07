Alkahest trailer viser nyt action RPG spil

Alkahest er et indie action adventure RPG, der er stærkt inspireret af Dark Messiah of Might and Magic.

1 jul. 2024 kl. 09:41 Af Kenneth Johansen DEL:

Udviklet af Push On, er Alkahest et action adventure RPG, der er inspireret af Dishonored, Dark Messiah of Might and Magic, Kingdom Come: Deliverance.

I dette spil påtager du dig rollen som den yngste søn af en lille lord. Du vil kunne udforske slotte, skove, landsbyer og andre realistiske omgivelser. Desuden vil du ifølge udviklerne kunne træffe interessante beslutninger på din rejse.





Push On hævder, at spillet vil have forgrenende gameplay-muligheder. Derudover vil det have en meget interaktiv og troværdig verden med semi-open-world lokationer.

Spillere vil være i stand til at bygge deres combo og udføre den mod fjender. For eksempel kan de fælde et træ på deres hoved, sparke dem ned ad en klippe og sætte dem i brand. Tænk på det som et nyt "Dark Messiah of Might and Magic" spil.

I stedet for magi vil Alkahest have alkymi, et komplekst og vigtigt spilsystem. Spillere vil følge en opskrift eller blande indsamlede ingredienser efter eget skøn. De vil kunne bruge stoffet som en kastegenstand, en våbenolie, plante det i en NPC's lomme eller endda drikke det selv. I hvert scenario kan resultaterne være uforudsigelige.

Selvom der ikke er nogen ETA for, hvornår spillet udkommer, har Push On delt nogle foreløbige PC-krav.

PC-gamere vil som minimum have brug for en 3,0 GHz Quad Core CPU med 8GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 1060 eller en AMD Radeon RX 580. Udviklerne anbefaler at bruge en 3,6 GHz Quad Core CPU med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce RTX eller AMD Radeon RX5600.