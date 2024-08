Amazon annoncerer ny gaming serie: Secret Level

Hvis du er gaming fan og klar til et skud nostalgi eller bare gerne vil se dine ynglings gaming universer i et andet format, så er der noget at se frem til når Secret Level serien lander på Prime Video senere på året.

21 aug. 2024 kl. 06:45 Af Maria DEL:

Secret Level er en antologiserie, der kommer til Amazon Prime Video, og den bringer flere spil til animeret form for at fortælle nye korte historier baseret på disse spil. Serien blev endelig afsløret med en teasertrailer under Gamescom 2024's Opening Night Live showcase.





Den kommer fra Blur Studio, skaberne af Love, Death, and Robots, som er en anden animeret antologiserie, der blev godt modtaget. Secret Level har til formål at bringe den samme ånd til videospilhistorier og vil blive udgivet den 10. december.

Flere spil blev teaset i premiertraileren, som du kan se ovenfor. Secret Level vil have 15 episoder og inkluderer følgende spil og serier: