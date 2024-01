AMD FSR 3 tilføjet til Modern Warfare 3 og Warzone

Spiller du Call of Duty kan der nu være bedre ydelse at hente på både AMD og Nvidia grafikkort. Call of Duty: Modern Warfare III og Warzone har fået understøttelse understøttelse af AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3).

19 jan. 2024 kl. 08:49 Af Maria DEL:

Call of Duty: Modern Warfare III og Warzone har lige fået en opdatering, der tilføjer support til AMD FidelityFX Super Resolution 3 eller FSR 3, som tilføjer opskalering og frame-generering til en bredere række spillere. Call of Duty: Modern Warfare III blev lanceret med NVIDIA DLSS 3 Frame Generation support og DLSS 2, FSR 2.1, og Intel XeSS opskalering. Men ligesom med alle DLSS 3-aktiverede titler, er Frame Generation-siden af ligningen begrænset til GeForce RTX 40-serien af kort - på grund af NVIDIAs tilgang ved at bruge ny specialiseret AI-hardware i sin seneste linje.

AMD's tilgang er anderledes, en open-source platform-agnostisk version af både opskalering og frame-generering - hvilket betyder, at det er tilgængeligt for alle spillere uanset om de bruger en ny 40-serie, en GeForce RTX 30-serie, eller en Radeon RX 6000 eller RX 7000-serie GPU.

AMD anbefaler at bruge mindst et Radeon RX 5000 eller GeForce RTX 20-serie kort til Frame Generation, da det kræver en vis grundlæggende ydelsesniveau for at fungere som tilsigtet. FSR 3's tilføjelse til Call of Duty betyder, at der nu er seks titler med teknologien, herunder Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Immortals of Aveum, Like a Dragon Gaidan: The Man Who Erased His Name, og MotorCubs RC.





FSR 3 adskiller sig fra den kommende driver-baserede AMD Fluid Motion Frames (AFMF) udgivelse den 24. januar. Ligesom DLSS og tidligere FSR-versioner, skal spiludviklere implementere FSR 3 med Frame Generation i en titel. Desværre kan du ikke blande og matche opskaleringsteknologier uden mods. FSR 3 kræver brug af FSR-opskalering, så billedkvaliteten lider sammenlignet med DLSS - for ikke at nævne de genererede frames ikke er helt op til NVIDIAs AI-genererede niveau.

Fordelen er dog her, at FSR 3 fungerer med stort set alle GPU'er, så meget, at nyheden om, at FSR 3 blev tilføjet til Call of Duty, først blev spottet på Reddit (via Videocardz) af en spiller, der bruger en GeForce RTX 3060 laptop GPU. Under alle omstændigheder betyder det nu, at de utallige spillere med GeForce RTX 30-serie kort kan aktivere Frame Generation i Call of Duty.