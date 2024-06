AMD FSR 3.1 understøttelse i nye PC Spil

Nixxes har udgivet nye patches til stort set alle deres PlayStation-porte på PC, hvilket tilføjer officiel support til AMD FSR 3.1.

28 jun. 2024 kl. 10:36 Af Maria DEL:

Så de første PC-spil, der understøtter AMD FSR 3.1, er Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West og Ratchet & Clank: Rift Apart.

Som Nixxes bemærkede, tilbyder AMD FSR 3.1 forbedret FSR-opskalering med mindre flimren og bedre detaljebevarelse sammenlignet med tidligere versioner. Desuden tillader AMD FSR 3.1 alle at bruge AMD FSR Frame Generation sammen med andre opskaleringsteknikker. Dermed kan du bruge det med NVIDIA DLSS og Intel XeSS.

AMD FSR 3.1 inkluderer også en Native AA-mulighed, der anvender høj kvalitet anti-aliasing uden opskalering, for forbedret billedkvalitet. Tænk på det som AMD's svar på NVIDIA's DLAA. For at aktivere denne mulighed, skal du sætte opskaleringsmetoden til Off og vælge AMD FSR 3 Native AA fra anti-aliasing mulighederne.

Som altid vil Steam downloade disse opdateringer næste gang du starter deres klienter.