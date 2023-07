Anmeldelse: Diablo IV - En smuk tur i helvede

Diablo IV er landet og vi har været så heldige at have adgang til spillet et par uger op til lanceringen i dag og er klar med en indledende dom over den nye tur til Santuary.

6 jun. 2023 kl. 11:44 Af Kenneth Johansen

Det er ikke til at komme uden om, at det første Diablo spil startede en helt ny genre af spil, da det udkom i 1996. Siden da er der kommet et hav af spil af samme ARPG type, som på den ene eller anden måde har forsøgt at Tweake opskriften .

For mange står den originale serie dog fortsat som toppen af poppen, når det kommer til hack and slack loot grinding fantasy spil.

Nu kan vi se frem til det fjerde kapitel i serien, hvis vi ser bort fra mobil versionen Diablo Immortal. Jeg har haft adgang til en pre launch version af spillet frem i et par uger her op mod lanceringen og er efter adskillige timer i den version sammen med mine oplevelser i de to Beta weekender klar til at give en indledende dom over spillet som lander i dag.

Jeg vil dog starte med at understrege netop den del: indledende! Jeg har ikke haft tiden til at kaste mig 100% over spillet da andre opgaver også har beslaglagt min tid. En stor del af denne anmeldelse er fx skrevet på vej til Computex i Taiwan. Det er altså en alt andet lige meget lille del af spillet, som jeg har prøvet i min testperiode. Derfor kan jeg ikke sige, hvordan de øvrige dele af spillet arter sig.

Hvis I blot ønsker den helt korte version, så har min tid i selskab med Diablo IV været fantastisk!. På trods af at have spillet den indledende Act I i tre omgange nu, ser jeg allerede frem til at starte forfra igen når jeg får tid til at kaste mig over det igen og komme i gang med en karakter, som jeg kan tage hele vejen igennem historien.

Historien

Historien i Diablo IV er sat 30 år efter begivenhederne i Diablo III og befolkningen i Santuary kæmper sig stadig igennem livet i en verden der er overløbet af dæmoner, udøde rædsler og monstre i alle afskygninger.

Dæmonen Lilith gør sin entre i historien og kommer umiddelbart til at være det ultimative mål for vores tapre eventyrer. Hun er, sammen med ærkeengelen Inarius, skaberen af Santuary. Oprindeligt skabt som et fristed fra den evige konflikt mellem himmel og helvede er, som vi ved, alligevel endt med at være en slagmark i kampen mellem engle og dæmoner.





Nu er Lilith tilbage og vil gøre krav på Sanctuary og menneskene i den. Den indledende del af historien er fornuftigt fængende og jeg var som fantasy nørd nysgerrig efter at få flere detaljer og følge historien. I bund og grund behøver historien dog ikke fylde mere, end man ønsker. Man kan sagtens kaste sig over Diablo IV, uden at tage sig specielt meget af historien.

Kernen i Diablo IV er kogt ned stadig det klassiske gameplay loop. Slagt en horde af monstre for at få XP og bedre grej, så du kan slagte større monstre og få endnu bedre grej osv osv.

Det lyder simpelt og på overfladen kedeligt, men historien viser os, både i Diablo og andre hack and slash eller looter shooters, at det kan være en endda meget fængende opskrift, hvis det gøre rigtigt.





Jeg er ellers normalt til mere narrativt drevne spil, hvis ikke jeg skal kede mig, men baseret på min tidligere udtalelse kan jeg godt erkende, at jeg er blevet fanget af Diablo IV. Ihvertfald indtil videre, mens jeg har hamret rundt i Act I.

For mig virker det netop fordi historien også underbygger både en levende verden og en forbandet god stemning. Samtidigt er historien også mere åben og knap så lineær som tidligere spil i serien. Den verden vi får i Diablo IV er mere åben end vi har oplevet tidligere.





Den grafiske side

Diablo IV, Sanctuary og alle væsnerne i den ser forbandet godt ud. Så kort kan det siges. Der er dog tale om en mørk verden, så de folk der synes der var for meget knald på farverne i Diablo III, kan ånde lettet op.

Stilen er mere Grimdark end det tidligere spil, og læner sig mere op af Diablo II end Diablo III. Jeg har aldrig haft et stort problem med Diablo III, som visse dele af fanskaren, men jeg foretrækker helt klart den nye mørkere stil.

Både den verden man begiver sig rundt i, og de mennesker og monstre man møder i den, er smukt udført og detaljerige. De underbygges smukt af lækre miljøeffekter og specielt når man begiver sig ned i dungeons og huler, kommer spillet mellem lys og skygge til at løfte tingene.

Samtidigt er designet af Sanctuary både over og under jorden tilføjet en dybde, der betyder at verdenen føles mere levende. Man kan i visse områder se ned i klippeslugter til andre områder, som man kan finde vej ned til. Visse steder er det underbygget af spilbar vertikalitet, i form af klipper eller andre terræn features, som man kan kravle op eller ned af for at komme til nye områder.

På trods af det smukke udseende, så er Diablo IV ikke super krævende og selv på mindre beefy maskiner, burde man få en fornuftig oplevelse. På den front er der lidt Blizzard grafisk magi over spillet.





Lyden

Jeg vil også lige kort komme omkring lyden, som fortjener en guldstjerne også. Lige fra underlægningsmusikken, der trækker tråde tilbage til det klassiske Diablo I tema, bliver man trukket ind i spillet.

Jeg har spillet på en kombination af Gaming Headset og surround anlæg og begge oplevelser har været fantastiske. Blizzard har altid været gode til lyddesign, og de rammer også hoved på sømmet her.

Der er en god tyngde til lyden, der betyder at de føles som om min Barbarians våben rent faktisk moser sig igennem horder af dæmoner.

Det sker dog ikke på bekostning af de små detaljer, som det lille “ping” når et monster dropper en magisk ring midt i den hektiske kamp.





XP, Loot, crafting og alt det andet

En stor del af gameplay loopet med Diablo spil er naturligvis loot, XP og den konstante udvikling af din karakter, så du kan tage fat på flere og større monstre og vride dem for endnu bedre loot.

Den basale loot struktur fungerer umiddelbart fornuftigt. Sanctuary er den verden, hvor der ligger uanede mængder af guld, udstyr og magiske genstande og flyder i alle hjørner. Helt som i Diablo III, kan man rive ret meget af miljøet ned omkring sig, og finde udstyr nok til at forsyne en hær. Kombinerer man det med alt det som de monstre og fjender man tæver smider fra sig, så har man rigtigt meget loot at sortere.

Ikke alt er interessant, men der er hele tiden en lind strøm af nye ting, som er spændende og man føler hele tiden, man udvikler sig.

Loot systemet er i kombination med craftingsystemet meget fleksibelt, og der er et hav af muligheder for at tilpasse sit udstyr. Man kan forbedre det ved smeden, tilføre gems og endda flytte egenskaber fra visse typer af udstyr over på andet. Det betyder, at man længere inde i spillet har en god mulighed for at tilpasse sit udstyr netop med de egenskaber, som man sigter efter med sine skills.

Finder man udstyr som måske ikke lige passer til din karakter, eller som du vil gemme til senere ,så har man også et stash. Her kan man dele udstyr på tværs af flere karakterer, da den er fælles på tværs af din spilkonto.

Samtidigt kan man også tilpasse udstyret, så det kan se netop som man gerne vil. Man åbner lige så stille op for nye looks til sine våben eller rustning, ved at finde nye typer og svinge forbi smeden. Her kan man så ved at adskille udstyret få dels resurser til at opgradere andre våben, men altså også looks.

Herefter kan man skifte mellem dem, som man vil og så den måde få sin karakter til at passe mere til den stil man foretrækker.

Blizzard har annonceret, at der vil være mulighed for at købe cosmetics via en Game Store efter spillet lanceres. De har dog ikke løftet sløret for ret mange detaljer der, og det var ikke en del af den Pre Launch version, som vi har haft adgang til under vores test.





Imponerende fleksibelt skilltree

Diablo IV har et imponerende skilltree, som betyder at man kan sammensætte sin karakter, og dennes evner, på et væld af forskellige måder. Det betyder, at selv om man skulle ende med at spille med flere af den samme class i en gruppe, kan de stadig være vidt forskellige.

Du har mulighed for op til seks aktive evner af gangen og de kan suppleres og boostes af et væld af forskellige passive. Man kan dog frit vælge at putte sine point i så mange forskellige evner som man vil og så løbende skifte ud.

Samtidigt er der også visse typer af gear som låser op for en eller flere skills. Samlet set kan det store skilltree virke en anelse overvældende i begyndelsen men efterhånden som man kommer igennem spillet bliver mulighederne og synergierne mere tydelige.

Heldigvis er det også gjort relativt let at få alle sine skill points igen og vælge et helt nyt build for sin karakter. Der er en pris i guld men den er sat på et fair niveau og det giver masser af muligheder for at eksperimentere med sin karakter og opdage nye varianter.





Masser af endgame indhold venter

Spillere der kender tidligere Diablo spil ved også at spillet på ingen måde stopper når man har været igennem historien. Dels kan vi helt sikkert forvente historieudvidelser og andet DLC indhold fra Blizzard løbende.

Der er dog også masser af andet indhold at kaste sig over, når man har været historien igennem. Man kan spille historien igennem igen men med nye sværhedsgrader.





Der er dog også et væld af andre muligheder. Du kan kaste dig over Bounty Missioner som bliver givet ved The Tree of Wispers, de Bounty missioner kan også give dig Nightmare Dungeon Keys som er udfordrende versioner af eksisterende dungeons med forskellige twists. Ved Level 50 begynder der også at åbnes op for Capstone Dungeons, der kan bruges til dels at få en masse ny loot og selvfølgelig XP. De giver dog også adgang til højere World Tiers.

Spiller du her, åbnes der op for endnu flere events og muligheder. Det kan fx være Helltide Events, som spawner et væld af super beefy monstre, der dropper deres eget loot, men også giver dig adgang til særlige kister, fyldt til randen med super loot.

PvP er også en del af Endgame aktiviteterne. Det foregår i to dedikerede zoner hvor man dels kæmper miljøet men også skal have øjne i nakken for at se om der kommer andre spillere som er ude efter det gear og ressourcer som du har samlet.

Alt i alt lader det til, at Blizzard i den grad har gjort hvad de kan, for at fastholde spillerne selv efter selve historien i spillet er klaret.

Som jeg var inde på tidligere, så nåede jeg dog ikke så langt i min test af spillet. Så jeg kan altså ikke personligt skrive under på, hvor godt endgame delen virker. Jeg har dog efterhånden hørt masser af gode tilbagemeldinger, om den del af spillet også.





Konklusion

På trods af min alt andet lige begrænsede tid med Diablo IV, så vil jeg sige, at spillet indtil nu rammer alle de rigtige punkter for mig. Det er ikke et spil der redefinerer genren, men det er dog stadig et spil, som jeg føler vil sætte barren for ARPG spil i lang tid frem.

Det er på en og samme tid en dejlig velkendt oplevelse med alle de ting vi kender og elsker ved Diablo serien, men her også tilsat nye tilføjelser, forbedringer og tweaks der betyder, at det er en sand fornøjelse at være tilbage og tæve dæmoner og monstre i en regn af loot og XP.

Er man fan af det klassiske Action RPG gameplay loop, så er det gjort så smukt og gennemført i Diablo IV, at de fleste fans af genren vil nyde tiden med Diablo IV.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award.