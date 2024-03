Apple blokerer Fortnite i EU

Apple blokerer Fortnite-app i EU og intensiverer tvisten med Epic Games. Konkurrence- og reguleringspress truer Apples indtjening og kontrol over sit økosystem.

7 mar. 2024 kl. 09:01 Af Maria DEL:

Regulerings- og konkurrencemæssige pres, herunder bestræbelser fra Epic Games, truer Apples indtjening og kontrol over dets økosystem. Epic Games har beskyldt Apple for at opkræve op til 30 procent provision på in-app-betalinger på sine iOS-enheder, hvilket ifølge Epic Games overtræder amerikanske antitrustregler.

Denne seneste konflikt mellem Epic og Apple falder sammen med Apples udfordringer med at opretholde efterspørgslen på iPhones i Kina. Apples aktier er faldet 12 procent i år, hvilket er lavere end andre store tech-selskaber i USA.

Europæiske lovgivere håndhæver Digital Markets Act (DMA), der pålægger Apple at tillade tredjeparts markedspladser på sine enheder fra og med denne uge. Bruxelles antitrust-regulatorer pålagde Apple en bøde på 1,84 milliarder euro mandag for at hindre konkurrence fra musikstreaming-rivaler gennem App Store-restriktioner, hvilket markerede Apples første straf for brud på EU-reglerne.

Epic forsøgte at udnytte DMA'en, men Apple blokerede deres bestræbelser, og henviste til tidligere kontraktbrud i deres pågående retssag. Apple afsluttede en ny udviklerkonto, som Epic oprettede i Sverige for at genindføre Fortnite og andre spil til europæiske iPhones via deres egen spilbutik. Ifølge den nye europæiske lov skal Apple tillade tredjepartsbutikker på deres enheder.

Apple erklærede, at de har "enekompetence" til at afslutte enhver Epic Games-udviklerkonto på grund af "forsømmelser" i kontraktbruddene. Epic beskyldte Apple for at eliminere en af deres største potentielle konkurrenter til Apple App Store og hævdede dermed en overtrædelse af DMA'en samt at Apple hindrer reel konkurrence på iOS-enheder.