Apples App Store tilbyder nu spilemulatorer

Spil emulatorer er landet på Apple App Store med ny mulighed for at spille Game Boy-spil. Det sker efter nye ændringer hos Apple.

15 apr. 2024 kl. 10:32 Af Maria DEL:

Apple App Store blev opdateret med nye muligheder for retro gaming fans. De første emulatorer er ankommet til iOS, hvilket betyder, at de er blevet godkendt til brug på iPhone og iPad-enheder. Apple har lempet sine regler for App Store Ifølge Forbes, har de seneste ændringer gjort det muligt for sådanne apps at komme til App Store.

Tidligere var dette ikke tilladt på iPhone, men nu er gaming emulatorer blevet inkluderet efter at firmaet har opdateret sine App Store retningslinjer tidligere på måneden. Brugere over hele verden kan nu downloade gaming emulator apps til deres iOS-enheder. Den første app af denne art til at dukke op på App Store hedder IGBA. Når den er downloadet, tillader den folk at spille Game Boy Color og Game Boy Advance spil på deres iPhone eller iPad.

Gaming emulatorer simulerer Nintendo enheder, hvilket betyder, at hvis brugeren har en ROM-fil til et Game Boy Advance eller Game Boy Color spil, kan de nemt åbne det i iGBA, og spillet vil være spilbart på enheden hvor appen er downloadet.

Denne type apps har tidligere ikke været at finde via den officielle App Store. Dog, da det blev anklaget for at være anti-konkurrencedygtigt, har Apple opdateret sine App Store retningslinjer. Dog er emulatorer lidt komplicerede juridisk set, fordi udviklerne ikke ejer spillene. Så for at undgå juridiske problemer, skal brugerne vide, at de skal eje en kopi af spillet og ikke bare downloade en ROM fra nettet.