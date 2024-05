Assassin's Creed Mirage på iPhone 15 Pro og iPad

Ubisoft lancerer Assassin's Creed Mirage på iPhone 15 Pro, iPad Air og iPad Pro snart. Gratis prøveperiode på 90 minutter, derefter fuld pris. Udkommer 6. juni 2024.

1 may. 2024 kl. 11:33 Af Maria DEL:

Ubisoft har bekræftet, at de vil udgive Assassin's Creed Mirage til Apple iPhone 15 Pro, iPad Air og iPad Pro om få uger. Spillet vil tilbyde den fulde oplevelse af konsolversionen og kan prøves gratis i 90 minutter, hvorefter fuld konsolpris vil gælde.





Ved lanceringen af iPhone 15 Pro annoncerede Apple, at Assassin's Creed Mirage også ville blive udgivet på App Store. Efter at spillet blev udgivet den 5. oktober 2023 til Sony PlayStation 5, Xbox Series X og PC, har Ubisoft nu officielt bekræftet, at iOS-versionen vil blive udgivet den 6. juni 2024.

Spillet kræver mindst Apple A17 Pro, så det vil kun køre på den nuværende iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Spillet kan dog også spilles på en iPad Pro eller en iPad Air, så længe tabletten har en Apple M1-chip eller hurtigere.

Spillet kan downloades gratis efter den 6. juni og prøves gratis i 90 minutter; for at fortsætte med at spille, skal man købe den fulde version via et in-app køb til $49.99.

Assassin's Creed Mirage er det seneste tilføjelse til den populære Assassin's Creed-serie. Det lover at levere en fantastisk spiloplevelse, der kan konkurrere med konsolversionen, på Apples mobil- og tabletplatforme.