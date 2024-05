Assassin's Creed Shadows - Trailer og ny info

Ubisoft har løftet sløret for deres kommende Assassin's Creed Shadows spil. Spillet rykker handlingen til Japan og giver os to karakterer at spille.

16 may. 2024 kl. 20:39 Af Kenneth Johansen DEL:

Ubisoft løftede i går sløret for den kommende Assassin's Creed Shadows spil da de frigav deres Official World Premiere Trailer på YouTube. Det er udelukkende den historie trailer og der var altså ikke skyggen af Gameplay.





Traileren gav os et indblik i spillet setting der er sat i 1500 tallets Japan med alt hvad det indebærer af Ninja og Samurai action. Vi fik i traileren et første kig på de to karakterer som man kan spille i Assassin's Creed Shadows og viste os lidt af historien. Det er naturligvis noget lettere at få en cinematisk trailer til at se indbydende og interessant ud selv om det måske ikke helt ender med at repræsentere det endelige spil.

Derfor havde vi naturligvis gerne set at der også var noget mere information om selve gameplay delen af Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed serien har gennemgået noget af en udvikling siden de første spil i serien og ikke alle fans er lige glade for den udvikling der har været i de seneste spil. Derfor bliver det spændende at se hvilken type Assassin's Creed spil Shadow ender med at være og om vi kommer til at se nye gameplay elementer.

Lidt fik vi dog at vide i og med vi fik at vide at der kommer til at være to karakterer vi kan spille med to forskellige hver deres stil. Der er den mere lyssky og stealthy karakter i form af Naoe som er Shinobi (aka Ninja) og så den mere fremadbrusende tank karakter i form af Samuraien Yasuke.





Ubisoft udgav sammen med traileren også en video hvor de gik lidt mere i dybden med de to karakterer. De er begge to bygget på historiske personer på samme måde som spillet, helt som vi kender det fra Assassin's Creed, også tager udgangspunkt i historiske begivenheder.

Ubisoft gav os også lidt mere kød på detaljerne i en tredje video hvor de gik lidt ind i baggrunden for spillets historiske setting i Sengoku perioden og de forskellige personer og lokationer vi kommer til at skifte bekendtskab med i Assassin's Creed Shadows