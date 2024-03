Baldur's Gate 3 Deluxe: PC nu, konsol i April/Maj

Produktionsproblemer" forårsager let forsinkelse for konsolversioner af den luksuriøse udgave af Baldurs Gate 3, med yderligere opdateringer på vej.

20 mar. 2024 kl. 09:38 Af Maria DEL:

Larian Studios har bekræftet, at den fysiske Deluxe Edition af Baldur's Gate 3, der indeholder en fysisk udgave af spillet, er begyndt at blive sendt til PC-forudbestillinger. Konsolversionerne forventes at blive frigivet mellem april og maj, med 'produktionsproblemer', der forårsager en lille forsinkelse.

Der forventes ikke yderligere forsinkelser for konsoller, men udvikleren vil opdatere fans om deres status. Hvis du har forudbestilt, skal du holde øje med din e-mail for at få beskeder om det samme. Desuden indeholder Xbox Series X/S-versionen, som tidligere er blevet bekræftet, fire fysiske diske i stedet for tre for at rumme spillet.

Deluxe Edition inkluderer Baldur's Gate 3, en samleræske inspireret af stilen fra tidligere BioWare-udviklede spil, et dobbeltsidet kort over verden, 32 klistermærker, et Mind Flayer-plakat, to lapper og OST på tre diske.





Den kritikerroste RPG har solgt "væsentligt mere end" ti millioner eksemplarer indtil videre, og officiel mod-understøttelse er på vej senere på året. Følg med for flere detaljer imens."