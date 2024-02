Baldurs Gate 3 driver vækst hos Hasbro

På trods af et trist regnskabs fra Dungeons & Dragons ejeren Hasbro, så lyder Baldurs Gate 3 op, som en strålende succes, der driver vækst i firmaet. Det lover godt for kommende D6D baserede digitale spil.

15 feb. 2024 kl. 10:36 Af Kenneth Johansen

Baldur's Gate 3 lyser op i en ellers nedadgående økonomisk rapport fra Wizards of the Coast-ejeren Hasbro. Rapporten siger, at Larians "megahit" RPG har genereret omkring $90 millioner i omsætning det sidste år, hvilket lover godt for flere videospil fra D&D-licensen.

I kølvandet på rapportens frigivelse drøftede Hasbro toppen Baldur's Gate 3 og D&D-licensen under et konferenceopkald. Selvom den samlede omsætning er faldet med 15% på grund af lavere salg inden for forbrugerprodukter og underholdning, er Wizards of the Coast og digital gaming faktisk steget med 10%, takket være "omsætningen bag Baldur's Gate 3 fra Larian Studios og Monopoly Go! fra Scopely."





CEO Chris Cocks udtalte, at "videospil vil klart være en kæmpe fordel for D&D-forretningen," og han ser Baldur's Gate 3 som begyndelsen på flere nye videospil, der vil komme ud i løbet af de næste fem til 10 år og fortsætte med at styrke franchise'en.

Udsigten er dog delvist dæmpet af rapporter om, at Hasbro og Wizards of the Coast har aflyst flere videospilprojekter det sidste år. Mindst fem projekter siges at være blevet lagt på hylden pr. januar 2023. Senest har studiet Hidden Path, der tidligere arbejdede på et "episk D&D-projekt med Wizards," sat udviklingen på pause og afskediget 44 personer. CEO Jeff Pobst bekræftede i et LinkedIn-opslag, at holdet arbejdede på "et spændende RPG-projekt."

Selvom Hasbro og Wizards har haft nogle udfordringer med videospil, er de fortsat forpligtede til mediet, især efter den gigantiske succes med Baldur's Gate 3, der har vist, at D&D-mekanikken kan appellere til ikke-tabletopspillere. Cocks forudsiger "en langvarig succes ind i 2024 og fremefter" for dette megahit, mens Larian fortsætter med at støtte spillet med nye opdateringer.

Larian er også allerede i gang med at teste deres næste spil, med CEO Swen Vincke, der siger, at Baldur's Gate 3's succes "virkelig opmuntrer os til at sikre, at det bryder mange grænser." Sidste måned sagde Vincke, at han endelig havde "regnet første akt ud" af hvad end dette mystiske projekt er.

Baldur's Gate 3 har nu over 500.000 Steam-anmeldelser og en score på 96%, hvilket betyder, at spillet sammen med Stardew Valley og Hollow Knight blandt butikkens bedst anmeldte spil.