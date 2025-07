Battlefield 6 Multiplayer afsløring

I dag, under et globalt live-event med multiplayer-afsløring, præsenterede EA og Battlefield Studios officielt Battlefield 6. Spillet udkommer den 10. oktober og bliver tilgængeligt på PlayStation®5, Xbox Series X/S og PC.

Under det storslåede event gav Battlefield Studios et første kig på nye og velkendte multiplayer-spiltyper, et fristende smugkig på den globale singleplayer-kampagne og selvfølgelig en præsentation af udviklingen i Battlefield Portal.









Året er 2027. Verden balancerer på randen af kaos. Efter et højprofileret attentat ryster verden, har store europæiske nationer forladt NATO, mens USA og dets allierede forsøger at håndtere konsekvenserne. Et enormt privat militærfirma med dybe lommer og den nyeste teknologi – og uden frygt for at overskride grænser – forsøger at udfylde magtvakuummet. Denne hær kaldes PAX ARMATA. Det, der er tilbage af NATO, er i ruiner – såret og udmattet. Dette er verden i Battlefield 6.

For en uge siden fik vi et blik på Campaign delen af spillet.









Nye Funktioner i Battlefield 6

Battlefield 6 introducerer en række nye funktioner, herunder det helt nye Kinesthetic Combat System, der forbedrer både bevægelse og skydemekanik. Det giver spillerne en hidtil uset mobilitet og nye taktiske muligheder som Drag and Revive, hvor du kan trække medspillere i sikkerhed og genoplive dem, samt muligheden for at montere våben på vægge for at reducere rekyl.

Det ikoniske klassesystem vender tilbage i forbedret form, med de klassiske roller: Angreb, Spejder, Støtte og Ingeniør. Hver rolle har nu unikke gadgets, signaturvåben og dedikeret træning, som giver spillerne mulighed for at definere deres bidrag til holdet. Destruktion er også tilbage – nu mere avanceret end nogensinde – så du kan forme slagmarken, skabe nye ruter, overraske fjender og dominere kampzonen.





Multiplayer Modes og Verdensomspændende Slagmarker

Battlefield 6 lanceres med en stor pakke af multiplayer-spiltyper og kort, hvor kampen føres rundt i verden – fra Egypten til Gibraltar og New Yorks gader. Hvert kort indeholder flere kampzoner, der er håndlavede og designet til specifikke spiltilstande for at optimere spilleroplevelsen. Favorittilstande vender tilbage, herunder:

Conquest

Breakthrough

Rush

Derudover kan spillerne opleve intense førstepersons-klassikere som:

Team Deathmatch

Squad Deathmatch

Domination

King of the Hill

Oven i de kendte kommer der en helt ny game mode kaldet Escalation byder på intense slag, hvor to hold kæmper om at kontrollere strategiske punkter.





Udviklerne udtaler:

“Vi vidste, at hvis vi skulle skabe fremtiden for Battlefield, skulle vi ramme kernen i, hvad spillerne har elsket ved serien i over 20 år,” siger Byron Beede, Senior Vice President & General Manager for Battlefield. “Vi er tilbage i vores altomfattende krigslegeplads, hvor fire verdensklasse-studier – Criterion, DICE, Motive og Ripple Effect – har arbejdet som ét samlet hold: Battlefield Studios. De har lagt hjerte og sjæl i dette spil, og vi er begejstrede for endelig at kunne vise det frem. Vi glæder os til at se jer spille næste weekend under den åbne beta.”





Portal vender tilbage – endnu stærkere

Battlefield 6 lanceres også med en helt ny og forbedret version af Portal – det kreative værktøj, der lader dig omskrive krigens regler. Portal er mere kraftfuldt og brugervenligt end nogensinde og giver spillerne helt nye redskaber til at skabe unikt indhold kaldet Community Experiences. Spillet vil få ambitiøs post-launch support med løbende tilføjelser af nye tilstande, kort, våben og andre funktioner.

“Jeg har arbejdet på mange spil gennem årene, og jeg kan ærligt sige, at Battlefield 6 er noget helt særligt,” siger Vince Zampella, Executive Vice President. “Vi glæder os til at vise endnu mere af Battlefield 6’s intense taktiske kampe og episke krigsførelse i de kommende måneder – frem mod udgivelsen den 10. oktober.”





Største Open Beta i Battlefield-historien

Battlefield’s største åbne beta nogensinde går LIVE i to weekender:

9.–10. august

14.–17. august

Fans kan få eksklusiv adgang to dage tidligere den 7. august ved at se deres yndlingsstreamere spille spillet. Betaen giver spillerne mulighed for at opleve flere multiplayer-tilstande og kort og er tilgængelig på alle platforme.

