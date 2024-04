Bedste Co-Op Byggespil

Nyd storbybygningsspil med venner! Disse co-op-spil ikke kun giver dig mulighed for at skabe fantastiske byer, men også at dele glæden ved at bygge med dine venner.

18 apr. 2024 kl. 16:23 Af Maria DEL:

Byggespil-genren har eksisteret i mange år, med ikoniske spil som SimCity 2000, Banished og Cities: Skylines blandt genrens største indspark. Desværre er mange af disse spil eksklusivt singleplayer, hvilket er uheldigt for dem, der nyder at spille med venner. Mange byggespil, der inkluderer multiplayer-funktioner, er versus-spil, men der er nogle få, der inkluderer muligheder for online samarbejde. Dog er de fleste af disse spil strengt fokuseret på bygning, mens nogle af dem - som Parkitect og OpenTTD - ikke passer så godt ind i beskrivelsen som andre. Uanset hvad, bør fans af byggespil nyde mange af disse Co-Op spil.

1. Kingdoms Reborn:

Findes på: PC





Dette byggespil, der minder om Banished, har spillere bygge et kongerige og håndtere ressourcer som en af flere civilisationer med deres egne unikke stilarter. Kingdoms Reborn skiller sig ud ved at bruge et unikt kortsystem til byggeri, og online samarbejdsspil er en anden velkommen tilføjelse.

2. Anno 1800:

Findes på: PC, PS5 , Xbox Series X , Xbox Series S





Dette bidrag til den langvarige Anno-serie finder sted i det 19. århundrede og udfordrer spillere til at bygge en storby. Anno 1800 er en yderst strategisk bygger, hvor spillere skal bekymre sig om logistik, økonomi og diplomati.

3. OpenTTD:

Findes på: PC





Selvom mere et tycoon-spil end en fuldt udbygget bygger, har OpenTTD mange af de gameplay-mekanikker, som byggespil-fans nyder. Spillet handler om at køre transporten af byer på tværs af landet.

4. Tropico 6:

Findes på: PC , PS4 , Xbox One





Dette byggespil finder sted på en øgruppe, hvor spillere skal håndtere ressourcer, engagere sig i let diplomati og forsøge at få deres by at vokse. Tropico 6 er en af de bedste bidder i den langvarige serie.

5. Age of Empires 2:

Findes på: PC , Xbox One , Xbox Series X , Xbox Series S





Denne kombination af realtidsstrategi og bygningsopgaver opfordrer spillere til at lede og styre en af flere civilisationer. Spillets Definitive Edition gør det nemt at spille samarbejde med venner gennem Steam.

Disse bygningsspil er ikke kun gode spil, de understøtter også samarbejde, hvilket giver spillere mulighed for at bygge med deres venner. Med deres forskellige tematikker og gameplay-mekanikker er de sikre på at tilfredsstille enhver bygger-entusiast.

6. Northgard

Findes på: PC , Switch , PS4 , Xbox One , Android





Dette nordisk-tema strategispil sætter spillere i gang med at opbygge og udvide en bosættelse gennem omhyggelig styring af deres ressourcer og vikinger. I hvert spil påtager spillere sig rollen som en unik klan og forsøger ofte at erobre så meget af kontinentet som muligt.

Northgard har også en Erobringstilstand, der giver spillere mulighed for at spille gennem udfordrende scenarier i online samarbejde. Derudover tillader spillets multiplayer-tilstand spillere at spille både med og mod deres venner.

7. Parkitect

Findes på: PC





Dette tilbageblik til tycoon-spil er en nostalgisk forretnings-sim, der giver spillere opgaven med at bygge og styre en forlystelsespark. Det nostalgiske gameplay i Parkitect minder tydeligt om spil som Rollercoaster Tycoon, og selvom spillerne ikke bygger en bogstavelig by, er spillets gameplay-loop en lignende affære.

I Parkitect skal spillerne opbygge og administrere deres park ved at skabe forlystelser, håndtere økonomi/logistik og sikre, at deres kunder er tilfredse. Spillet har både en kampagne og en sandbox-tilstand, hvoraf begge kan spilles med op til otte spillere i online co-op.