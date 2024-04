Bedste Unreal Engine 5-spil til Xbox Series X

Xbox Series X udfordres med Senua's Saga: Hellblade 2, måske det bedste Unreal Engine 5-spil til dato. Digital Foundry har lavet en detaljeret gennemgang af spillets visuelle features og ydelsen.

15 apr. 2024 kl. 10:24 Af Maria DEL:

Digital Foundry, det gyldne standard inden for anmeldelse af spilteknologi og hardware, har udgivet en ny video, hvor de ser på det seneste materiale, der er frigivet af Microsoft og udvikler Ninja Theory, for Senua's Saga: Hellblade 2.

Det materiale, der blev analyseret, hævdes at være råt materiale direkte fra Microsoft, og ifølge Digital Foundry, er spillet en af de bedst-udseende Unreal Engine 5 spil til dato. For dem der ikke ved det, vil Hellblade 2 tage spillere med gennem en fortryllende visuel filmisk oplevelse, som indtil nu, er eksklusivt for Xbox-konsoller og PC.





Digital Foundry skriver, at Ninja Theory har besluttet at gå på kompromis med rå ydeevne for for at ramme den visuelle stil, da Hellblade 2 er blevet bekræftet til at være begrænset til 30FPS.

Afvejningen er, at det ser utroligt ud, med Digital Foundry, der siger, at det vil være et yderst "krævende" spil på Xbox Series X, og en af de mest "krævende stykker PC-software, vi hidtil har set i denne generation."

Ifølge Ninja Theory's VFX-direktør Mark Slater-Tunstill, vil Hellblade 2 være begrænset til 30FPS for at få spillet til at føles mere "filmisk". Hellblade 2 lanceres næste måned den 21. maj på PC og Xbox Series X og S. Gamere kan forvente at have en solid 8 timers smuk in-game spiloplevelse.