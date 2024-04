Bethesda fjerner Denuvo DRM i Ghostwire Tokyo

Ifølge nylige rapporter har Bethesda og Tango Gameworks fjernet Denuvo DRM fra deres Open World spil Ghostwire: Tokyo, på PC gennem en opdatering.

18 apr. 2024 kl. 16:32 Af Maria DEL:

Ifølge nylige rapporter har Bethesda og Tango Gameworks fjernet Denuvo DRM fra deres overnaturlige horror open-world spil, Ghostwire: Tokyo, på PC gennem en opdatering. Virksomhederne tog denne handling uden nogen officiel erklæring eller opdateringsnoter.





Selvom Bethesda ikke har bekræftet fjernelsen, er mange spillere sandsynligvis glade for denne beslutning. Denuvo er kendt for sine anti-piratkapaciteter, men er blevet kritiseret for potentielt at påvirke spilperformance og brugeroplevelse, på trods af legitim ejerskab. Hvad angår hvornår det blev tilføjet, modtog spillet Denuvo DRM et år efter den officielle lancering af spillet.

Ghostwire: Tokyo er et unikt spil, der kaster spillere ind i en farverig, overnaturlig version af Tokyo, hvor de skal kæmpe mod mystiske væsner og løse gåder for at afsløre byens hemmeligheder.

Denuvo DRM, der blev fjernet fra spillet, er en form for digital rettighedsstyring, der primært bruges til at forhindre piratkopiering af computerspil. Det er kendt for sin høje beskyttelse mod cracking, men kritikere hævder, at det kan forringe spilydelse.