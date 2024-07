BioShock 2 får fantastisk grafikoverhaling

Oplev BioShock-serien fra 2K i fantastisk 8K opløsning og 60 fps, takket være YouTube-kanalen Digital Dreams.

5 jul. 2024 kl. 10:52 Af Maria DEL:

BioShock-serien fra 2K har altid været en af de flotteste, siden den så dagens lys i 2007 til PC, PlayStation 3 og Xbox 360. Men med hver ny konsolgeneration er spillet vokset sig større, smukkere og måske endda bedre end sin forgænger.

Det er dog gået mange år siden vi sidst blev forkælet med et nyt spil i denne ikoniske dystopiske serie. Det sidste indslag var forløberen, BioShock Infinite, i 2013. Vi ved, at BioShock 4 er på vej, men indtil videre har det nye spil, udviklet af det nye hold hos Cloud Chamber Studios, ingen udkomstdato. Nogle frygter, at det måske først bliver lanceret i 2028.

Desuden vil BioShock 4 ikke længere blive ledet af seriens skaber, Ken Levine. Hans fokus vil i stedet være på et nyt IP, Judas, som også bliver skabt af et nyt studie ved navn Ghost Story Games og forventes at blive udgivet i 2025. Det bliver helt sikkert spændende år for BioShock-fans.





Måske er BioShock 2 en af spillene i 2K-serien, som ikke bliver anset som lige så storslået som de andre. Det blev oprindeligt udgivet i 2010 og fik en ganske respektabel Metacritic-score på 88. Men måske var det, fordi BioShock 2 ikke blev skabt af den daværende seriedeveloper Irrational Games, men derimod af 2K Marin.

Uanset hvad, synes jeg, at BioShock 2 er et fantastisk spil, og jeg ved, at jeg ikke er alene om den holdning. Men nu, hvor BioShock 2 er 14 år gammelt, begynder det at se en smule datet ud.

Til vores store glæde har YouTube-kanalen Digital Dreams dog givet BioShock 2 en fornyelse, som selv Andrew Ryan ville være stolt af. Ved hjælp af reshade-software og pragtfuld ray-tracing, der drives af Nvidia RTX 4090, har BioShock 2 fået en "ultra grafik showcase" i en smuk 8K-opløsning og 60 billeder i sekundet.





Hvis 2K besluttede at give den originale BioShock-trilogi en ordentlig remaster, sådan som Digital Dreams har vist det, er det det, jeg håber, det vil se ud som. Desværre er det usandsynligt, at BioShock-spillene vil modtage officielle remastere af denne slags, men vi kan i det mindste drømme om det.

Du kan selvfølgelig implementere de mods, der foreslås i beskrivelsessektionen af Digital Dreams-videoen, men du vil have brug for en kraftig PC. For resten af os, er det i det mindste muligt at spille den originale BioShock-trilogi på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch.