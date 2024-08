Black Myth: Wukong sidste episke trailer

Game Science har netop udgivet den endelige trailer før udgivelsen af Black Myth: Wukong. Denne trailer indeholder aldrig før sete kampsekvenser og historiefilmklip, samt nye niveauer og karakterer.

8 aug. 2024 kl. 09:14 Af Kenneth Johansen

Black Myth: Wukong er et tredjepersonsspil baseret på "Rejsen til Vesten". Spillet vil fokusere på Abekongen og hans specielle evner. Derudover vil det tilbyde spillerne 72 forskellige evner at bruge, og der vil være mange bosser at kæmpe mod.

Spillet lover en mangfoldig gruppe af modstandere, hver med unikke styrker. Som den Udvalgte kan du, udover at mestre forskellige stavteknikker, også frit kombinere forskellige besværgelser, evner, våben og udstyr for at finde den vindende formel, der bedst passer til din kampstil. Fra hvad vi har set, vil spillet i høj grad afhænge af at undvige fjendens angreb. Så tænk på det som en blanding af Sekiro og Dark Souls. Men i stedet for parering, skal du undvige fjendens angreb.





For et par måneder siden afslørede NVIDIA, at spillet vil have fuld Ray Tracing på PC. Det betyder, at PC-gamere kan nyde ray-traced Global Illumination, Shadows og Reflections. Spillet vil også understøtte NVIDIA DLSS 3.5 Frame Generation og Ray Reconstruction. Dog ved vi endnu ikke, om det vil understøtte AMD FSR 3.0. Da dette er et UE5-spil, kunne Game Science tilføje understøttelse for det. Og hvis de ikke gør det, vil moddere sandsynligvis få det til at ske.

I juni 2024 delte Game Science også spillets officielle PC-systemkrav. Disse PC-specifikationer er i overensstemmelse med, hvad vi har set for andre UE5-drevne spil. Så forvent, at dette bliver en GPU-tung titel. Desuden bekræftede udviklerne, at Black Myth: Wukong vil bruge Denuvo anti-tamper teknologi.

Game Science vil udgive Black Myth: Wukong den 20. august.